« Nous sommes ravis d'améliorer notre gamme de produits tout en approfondissant notre partenariat avec Ingredion », déclare Aaron Lee, vice-président principal mondial de Health & Nutrition, Univar Solutions. « Grâce à cet accord, nous élargirons l'accès aux amidons pharmaceutiques et à d'autres excipients fonctionnels aux États-Unis et au Canada, tout en aidant nos clients des secteurs pharmaceutique et nutraceutique à relever les défis liés à la formulation et à développer leurs activités. Ce partenariat souligne véritablement notre engagement à fournir à des ingrédients de haute qualité et des solutions de marché personnalisées, et nous sommes convaincus que cette collaboration contribuera à améliorer les applications de tabulation, de gélules et d'encapsulation. »

Ingredion Pharma Solutions, une société Ingredion, un fournisseur mondial de solutions d'ingrédients, produit des ingrédients fonctionnels, notamment des amidons de qualité pharmaceutique, conçus pour améliorer les performances de la formulation et aider à surmonter les défis techniques rencontrés dans diverses applications pharmaceutiques et nutraceutiques. Dans le cadre de l'accord, Ingredients + Specialties d'Univar Solutions distribuera le portefeuille pharmaceutique d'Ingredion et devient le distributeur exclusif aux États-Unis et au Canada pour les excipients à base d'amidon pharmaceutique, y compris UNI-PURE® F, UNI-PURE® FL, UNI-PURE® GA et UNI-PURE® WG-220.

« Nous sommes heureux d'élargir notre partenariat avec Ingredients + Specialties d'Univar Solutions dans le domaine des produits pharmaceutiques, du mannitol et des excipients spécialisés », déclare Joe Rogus, responsable principal des ventes du secteur pharmaceutique aux États-Unis et au Canada pour Ingredion. « Il s'agit d'une entreprise de classe mondiale qui présente un bilan éprouvé dans la prestation de produits et de services spécialisés de grande valeur aux marchés pharmaceutiques. Nous sommes convaincus que cette collaboration favorisera l'innovation en matière d'ingrédients et offrira une valeur exceptionnelle à nos clients. »

Le portefeuille Ingrédients + Spécialités d'Univar Solutions, l'un des acteurs les plus reconnus en matière d'innovation et de distribution, offre les ingrédients de spécialité essentiels nécessaires aux marques et aux fabricants pour développer des produits nouveaux et améliorés qui produisent des résultats pour leurs clients. Le portefeuille s'appuie sur son engagement envers l'innovation, la durabilité et la qualité, ainsi que sur le soutien technique et l'expertise en formulation pour aider les clients et les fournisseurs à naviguer avec confiance et créativité dans l'avenir en constante évolution de l'industrie.

Découvrez comment la collaboration entre Ingredients + Specialties d'Univar Solutions et Ingredion Pharma Solutions améliore la performance de la formulation et répond aux défis techniques.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des plus grands producteurs mondiaux. Dotée de la plus grande flotte de transport privé et de la plus grande force de vente technique du secteur, d'un savoir-faire logistique inégalé, d'une connaissance approfondie du marché, de la réglementation, de la mise au point de formulations et de recettes, et équipée d'outils numériques de pointe, la société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir des niveaux satisfaisants de santé, de nutrition, d'hygiène et de sécurité dans toutes les communautés, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

À propos d'Ingredients + Specialties d'Univar Solutions

Ingredients + Specialties d'Univar Solutions offre les meilleurs produits, talents et résultats aux clients et fournisseurs spécialisés qui cherchent à dynamiser la vie moderne. En combinant la science, l'innovation et des compétences approfondies avec un portefeuille de spécialités de premier plan, nous contribuons à trouver les solutions nécessaires pour améliorer en toute sécurité la vie des communautés dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

À propos d'Ingredion Pharma Solutions

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR) est un fournisseur mondial de solutions novatrices en matière d'ingrédients. Pour les produits pharmaceutiques et nutraceutiques, nous collaborons avec des clients à la recherche de matériaux fonctionnels pour améliorer les performances des formulations et surmonter leurs défis techniques. Nos solutions comprennent les liants, les charges, les superdésintégrants, les lubrifiants, le plastifiant, les remplaçants de gélatine pour la gélule végétale, les émulsions pour l'encapsulation et les IPA parentéraux. Nous sommes en pleine transformation pour combiner les installations BPFa, l'assistance réglementaire, la présence mondiale et le soutien technique afin d'être un partenaire de confiance en matière de résolution de problèmes pour nos clients. Pour en savoir plus, rendez-vous à ingredionpharma.com/

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la société. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croit », « s'attend à », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche », « a l'intention », « prévoit », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont qualifiées par ce langage prudent.

Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup peuvent échapper au contrôle de la société, ce qui pourrait entraîner la non-réalisation d'attentes ou pourrait autrement affecter de manière significative et défavorable l'activité, la situation financière, les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de la société. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous avertissons que les informations prospectives présentées dans ce communiqué ne constituent pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer substantiellement de ceux présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans ce communiqué. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs susceptibles de toucher la société, veuillez consulter son dernier rapport annuel et ses autres rapports financiers, y compris les informations figurant à la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective représente le point de vue de la société uniquement à la date de publication du présent communiqué et ne doit pas être interprétée comme le point de vue fiable de la société à une date ultérieure, et la société ne s'engage pas, sauf si la loi l'exige, à mettre à jour les déclarations prospectives.

