« Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Eastman, un partenariat qui prospère depuis plus d'une décennie grâce à notre engagement mutuel envers l'excellence en matière de renseignements sur les produits chimiques spécialisés, de ventes, de marketing et d'innovation », a déclaré Austin Nichols, président de ChemPoint. « Notre orientation stratégique en ce qui concerne les produits spécialisés, les solutions numériques et les partenariats avec les marques de producteurs a été essentielle à l'expansion des activités d'Eastman en matière de revêtements et d'encres. L'ajout des solvants TamiSolve™ NxG d'Eastman à notre portefeuille souligne notre succès continu et notre engagement envers le leadership de l'industrie. »

Les solvants TamiSolve™ NxG d'Eastman sont utilisés dans diverses applications industrielles, y compris les revêtements, les encres, les nettoyants, l'électronique, les formulations agrochimiques et la synthèse chimique. Ils ne sont pas classés comme étant reprotoxiques pour le développement, de sorte qu'ils peuvent souvent remplacer la n-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et la n-éthyl-2-pyrrolidone (NEP), ainsi que d'autres solvants comme le dimethyl sulfoxide et le formaldéhyde diméthylacétal.

« Le partenariat avec ChemPoint en vue d'offrir TamiSolve™ NxG partout en Amérique du Nord est une étape importante dans l'élargissement de l'accès à des solutions de solvants plus sûres et à haut rendement », a déclaré Phil Begley, directeur des ventes de revêtements et d'encres pour Eastman. « TamiSolve™ NxG offre la solvabilité et la flexibilité de formulation robustes auxquelles s'attendent les clients, tout en soutenant le rendement des produits, la sécurité des travailleurs et des résultats plus durables. »

En savoir plus sur les solvants TamiSolve™ NxG distribués par ChemPoint.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques de base et de spécialités et d'ingrédients qui représente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur un grand parc de véhicules de transport privé et une vaste équipe des ventes techniques, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com.

À propos de ChemPoint

ChemPoint.com, Inc., filiale en propriété exclusive d'Univar Solutions LLC, est une entreprise de distribution unique qui offre des services de marketing et de vente de produits chimiques fins et spécialisés en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. L'entreprise entretient des relations exclusives avec des fabricants de premier plan, offrant des solutions sur mesure à plus de 70 fournisseurs partenaires et à plus de 200 gammes de produits à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez chempoint.com.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui produit une vaste gamme de produits que l'on trouve dans des articles que les gens utilisent tous les jours. Dans le but d'améliorer la qualité de vie de façon importante, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits novateurs tout en maintenant son engagement envers la sécurité et le développement durable. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de calibre mondial, d'un important engagement de la clientèle et du développement d'applications différenciées pour accroître sa position de chef de file dans des marchés finaux attrayants comme le transport, la construction et les produits consommables. En tant qu'entreprise mondiale inclusive, Eastman emploie environ 14 000 personnes à travers le monde et sert des clients dans plus de 100 pays. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Kingsport, au Tennessee (États-Unis), a généré des revenus d'environ 9,5 milliards de dollars en 2024. Pour en savoir plus, consultez le eastman.com.

Énoncés et renseignements prospectifs

La présente communication contient des « énoncés prospectifs » en vertu de la loi applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la Société. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Tous les énoncés prospectifs contenus dans la présente communication sont assortis de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les énoncés prospectifs soient basés sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans la présente communication ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter le rapport annuel le plus récent de la Société et d'autres rapports financiers, y compris les renseignements présentés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doivent pas être considérés comme les points de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour tout énoncé prospectif.

