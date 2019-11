Unique au monde, le programme de recherche UQAT-Polytechnique en environnement minier est renouvelé jusqu'en 2026

« Tout en poursuivant le développement des thématiques qui ont été au cœur de la première phase d'activité de l'IRME, la programmation de recherche évoluera selon les besoins identifiés. Celle-ci gravitera autour de huit principaux thèmes que sont la restauration des sites miniers, l'économie circulaire appliquée aux mines, la stabilité géotechnique et environnementale des aires d'entreposage des rejets miniers, la prédiction de la qualité de l'eau, la gestion et le traitement des eaux minières, le transport des contaminants dans l'environnement, l'influence des conditions climatiques ainsi que le partage des connaissances avec les communautés », explique Bruno Bussière, professeur titulaire de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la restauration des sites miniers et directeur scientifique de l'IRME à l'UQAT. Cette programmation sera mise en œuvre par une équipe d'experts reconnus mondialement formée d'une vingtaine de professeurs affiliés aux deux universités. Ils seront également appuyés par des collaborateurs provenant d'ailleurs au Québec, au Canada et à l'international. « Ultimement, l'une des principales retombées de l'Institut représente la formation des experts de demain dans le domaine des mines et de l'environnement. Des jeunes professionnels provenant des quatre coins du globe qui mettront leurs connaissances et leur expertise au service de l'environnement minier », ajoute Thomas Pabst, professeur adjoint au département des génies civil, géologique et des mines et directeur scientifique de l'IRME à Polytechnique Montréal.

« L'innovation fait partie intégrante de l'amélioration des pratiques de l'industrie minière. L'IRME contribue significativement à l'évolution de nos pratiques en matière d'environnement et de développement durable. Comme partenaires industriels, nous sommes convaincus qu'il est primordial de poursuivre et de développer davantage les activités de l'Institut », soutient le président du conseil de direction de l'IRME UQAT-Polytechnique, Pascal Lavoie. « Il faut comprendre que 7 ans pour l'industrie minière, cela représente une longue période. Donc, si nous nous engageons à nouveau de façon aussi importante, c'est que nous croyons vraiment en la mission de l'IRME », conclut-il.

Bilan de la première phase d'activité (2013-2019)

La première phase d'activité de l'IRME UQAT-Polytechnique aura permis à un peu plus de 75 étudiants d'obtenir un diplôme de maîtrise ou de doctorat. En plus des projets de recherche issus des trois chaires de recherche du Canada et de la chaire de recherche industrielle, plus d'une trentaine de projets de recherche d'envergure furent réalisés. Au total, plus de 29 M$ furent investis en recherche, une somme représentant un soutien de 10 M$ des partenaires industriels ainsi que 19 M$ en subventions des organismes subventionnaires.

L'IRME UQAT-Polytechnique, un partenariat unique, des solutions concrètes et durables!

