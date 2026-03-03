OTTAWA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ - Alors que le gouvernement fédéral canadien réduit ses effectifs dans la fonction publique, les employeurs de la région de la capitale nationale réagissent en adoptant une approche stable et à long terme, en doublant les avantages sociaux qui favorisent la santé physique et mentale et en encourageant une culture de communication transparente. Les organisations qui montrent la voie ont été récompensées aujourd'hui lors de l'annonce des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale (2026) par Mediacorp Canada Inc., organisateur du projet annuel des 100 meilleurs employeurs du Canada.

« Pour naviguer dans le changement, il faut privilégier la stabilité en maintenant les avantages sociaux traditionnels et en mettant en place des initiatives de bien-être axées sur des thèmes tels que la santé mentale », explique Kristina Leung, rédactrice en chef chez Mediacorp. « Les meilleurs employeurs sont à l'écoute du climat actuel et restent fermement engagés envers le bien-être de leurs employés. »

Les effectifs du gouvernement fédéral dans la région de la capitale nationale ont diminué d'environ 1 500 postes en 2025, soit moins de 1 % de l'effectif fédéral total de la région. Toutefois, la majorité des réductions annoncées devraient se dérouler au cours des deux prochaines années, sous la forme d'une combinaison de départs naturels, de départs à la retraite anticipés et de licenciements involontaires. Si l'on se fie à l'expérience passée, environ un tiers de ces réductions devraient être involontaires, ce qui représente environ 4 000 à 6 000 postes, soit 3 à 4 % des effectifs fédéraux dans la région.

« Le secteur public est depuis longtemps une référence en matière de stabilité et d'avantages sociaux de premier ordre, et les employeurs du secteur privé de la région ont dû rester compétitifs », ajoute Richard Yerema, rédacteur en chef chez Mediacorp. « Cette période de transition pourrait permettre aux employeurs du secteur privé d'attirer les travailleurs déplacés, mais les employeurs des deux côtés devront adopter une stratégie pour se disputer les talents. »

Publié pour la première fois en 2006, le classement des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale est une distinction spéciale qui récompense les employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau qui sont à la pointe de leur secteur en offrant des lieux de travail exceptionnels. Les rédacteurs de Mediacorp évaluent les employeurs selon huit critères, qui sont restés inchangés depuis le lancement du projet : (1) Lieu de travail ; (2) Ambiance de travail et vie sociale ; (3) Avantages sociaux en matière de santé, de finances et de famille ; (4) les vacances et les congés ; (5) la communication avec les employés ; (6) la gestion du rendement ; (7) la formation et le perfectionnement des compétences ; et (8) l'engagement communautaire. Les rédacteurs publient les « raisons de la sélection » détaillées pour ces critères, ce qui assure la transparence dans la sélection des lauréats et fournit un catalogue de pratiques exemplaires pour les employeurs et les chercheurs d'emploi.

Fondée en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus grand éditeur de périodiques consacrés à l'emploi au Canada. Depuis 1999, cet éditeur basé à Toronto gère le projet « Canada's Top 100 Employers », qui comprend 19 concours régionaux et thématiques touchant chaque année des millions de Canadiens par l'intermédiaire de divers magazines et journaux partenaires, dont The Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, le plus grand moteur de recherche d'emploi canadien, qui permet aux chercheurs d'emploi de consulter les offres d'emploi directement sur les sites web des employeurs. L'année dernière, 2,4 millions de visiteurs uniques ont utilisé les sites en ligne de Mediacorp pour explorer de nouvelles opportunités d'emploi et en savoir plus sur les principaux employeurs du Canada. Le concours est ouvert à tous les employeurs, du secteur public ou privé, dont le siège social ou le principal établissement se trouve dans la région de la capitale nationale ou ses environs.

La liste complète des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale (2026) a été annoncée aujourd'hui dans un magazine spécial distribué en ligne dans l'Ottawa Citizen et sur Eluta.ca. Les « raisons de la sélection » détaillées expliquant pourquoi chaque lauréat a été choisi, y compris de nombreux articles et photos sur leurs initiatives, ont été publiées aujourd'hui par les rédacteurs et sont accessibles via la page d'accueil du concours .

