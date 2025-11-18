Les organisations de premier plan font preuve de résilience alors que l'IA, les tensions commerciales et les changements démographiques redéfinissent le milieu de travail

TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Malgré les manchettes annonçant un refroidissement économique, un groupe sélect d'employeurs trace une voie différente -- une voie qui considère l'incertitude actuelle comme une occasion d'investir dans les personnes et de renforcer son leadership. Ces organisations tournées vers l'avenir ont été reconnues aujourd'hui comme les lauréates des 100 meilleurs employeurs au Canada (2026), annoncé par Mediacorp Canada Inc., l'organisateur de cette compétition nationale annuelle.

« Les employeurs au Canada se trouvent à un moment charnière remarquable, confrontés à des défis uniques en une génération en matière d'intelligence artificielle, de commerce et de démographie », explique Richard Yerema, rédacteur en chef du projet Canada's Top 100 Employers. « Bien que les impacts potentiels négatifs soient largement médiatisés, les dirigeants chevronnés savent que les périodes de perturbation servent souvent de catalyseur pour bâtir un avantage durable. Au cours des 25 dernières années, plusieurs des organisations les plus solides d'aujourd'hui sont celles qui se sont adaptées rapidement lors de moments décisifs comme la pandémie ou la crise financière de 2008 -- en ressortant plus résilientes et mieux ciblées. »

Les périodes de changement profond distinguent souvent les organisations qui saisissent les occasions de celles qui prennent du retard. Pour bon nombre des lauréats de cette année, l'environnement actuel a encouragé des investissements plus importants dans les talents -- en soutenant les employés durant l'incertitude tout en développant les capacités nécessaires pour dépasser la concurrence dans les années à venir.

« Ce qui distingue les gagnants de cette année, c'est leur engagement indéfectible envers leurs employés », affirme Kristina Leung, rédactrice en chef du projet. « Les meilleurs employeurs écoutent attentivement leur personnel et veillent à maintenir un soutien solide. Au cours de la dernière année, nous avons observé une importance accrue accordée à la sécurité financière, afin d'aider les employés à se sentir plus confiants, même en période d'incertitude économique. Mais surtout, nous n'avons constaté aucun recul généralisé des avantages sociaux ou des conditions de travail parmi les meilleurs employeurs. »

À sa 26e année, la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada (2026) est une initiative éditoriale qui reconnaît les organisations dotées de programmes exceptionnels en ressources humaines et de politiques de milieu de travail tournées vers l'avenir. Les rédacteurs de Mediacorp évaluent les employeurs selon huit critères éprouvés : (1) le milieu de travail; (2) l'atmosphère de travail et la vie sociale; (3) les avantages liés à la santé, aux finances et à la famille; (4) les vacances et congés; (5) les communications avec les employés; (6) la gestion du rendement; (7) la formation et le perfectionnement des compétences; et (8) la participation communautaire. Les « raisons du choix » pour chaque lauréat sont publiées afin d'assurer la transparence des sélections et d'offrir des pistes concrètes aux employeurs et aux chercheurs d'emploi. Le concours est ouvert à tout employeur dont le siège social ou le principal lieu d'affaires est au Canada.

Fondée en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de publications spécialisées en emploi au pays. Depuis 1999, Mediacorp gère le projet Canada's Top 100 Employers, qui comprend 19 compétitions régionales et thématiques rejoignant des millions de Canadiens par l'entremise de partenaires médiatiques, dont The Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, le plus important le plus grand moteur de recherche d'emploi canadien, qui recueille directement les offres publiées sur les sites des employeurs. L'an dernier, 2,2 millions de Canadiens ont utilisé les plateformes en ligne de Mediacorp pour découvrir de nouvelles occasions professionnelles et s'inspirer des meilleurs employeurs.

La liste complète des 100 meilleurs employeurs au Canada (2026) a été dévoillée ce matin dans un magazine spécial publié en ligne dans The Globe and Mail (en anglais ici) et sur Eluta.ca. Les « raisons du choix », ainsi que des centaines d'histoires et de photos mettant en valeur les initiatives gagnantes, sont disponibles sur la page d'accueil du concours.

Participez à la discussion au sujet de l'annonce d'aujourd'hui sur les médias sociaux :

LinkedIn: linkedin.com/company/canada's-top-100-employers/

X/Twitter: @top_employers

Instagram & Facebook: @topemployers

Hashtags: #CanadasTop100Employers #TopEmployers2026

SOURCE Mediacorp Canada Inc.

Pour plus d'informations : Stephanie Leung, Editor, [email protected]