MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - Forte de sa longue histoire économique, la région du Grand Montréal est depuis longtemps une étude en contraste; une riche histoire qui combine un centre technologique florissant et des entreprises de calibre mondial dans les domaines de l'aérospatiale, de la finance, des produits de consommation et des transports. Il en résulte une culture du milieu de travail dynamique qui met en valeur le meilleur du nouveau et du traditionnel, ce qui a été confirmé en tout point par les Meilleurs employeurs de Montréal de cette année, qui ont été annoncés aujourd'hui par Mediacorp Canada Inc., l'organisateur du projet annuel des 100 meilleurs employeurs au Canada.

« Lorsque je consulte la liste des gagnants, je suis frappé par la variété des industries représentées, a déclaré Richard Yerema, rédacteur en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. La présence d'employeurs provenant d'un si grand nombre d'industries et de secteurs différents a une incidence positive sur les types d'avantages et d'attitudes avant-gardistes que nous observons chez les Meilleurs employeurs de Montréal. Il y a une pollinisation croisée entre les secteurs économiques, de la mode à la finance, combinant les éléments les plus solides des avantages traditionnels à des offres plus dynamiques. »

Pour de nombreux employeurs figurant sur la liste de cette année, l'accent est mis sur l'aide aux employés pour bâtir une communauté et établir des relations durables avec leurs collègues. En combinant des politiques progressistes en milieu de travail à une culture organisationnelle forte, ces employeurs donnent à leurs employés l'espace et les occasions nécessaires pour établir des liens personnels durables. Il s'agit d'une situation avantageuse tant pour les employés que pour les employeurs, qui permet au personnel de rester en contact étroit avec leur organisation à long terme.

« Pour se sentir à l'aise de s'exprimer et de faire part de leurs réflexions, les employés doivent avoir l'assurance que leurs idées seront bien accueillies par leurs collègues et que leurs contributions seront traitées avec respect, a ajouté Kristina Leung, rédactrice en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. Les employeurs figurant sur la liste de cette année reconnaissent que le fait de favoriser une culture en milieu de travail positive et inclusive encourage vraiment les employés à partager des idées. Cela permet à l'organisation de continuer à progresser, en particulier dans les industries qui comptent sur un flux constant de créativité et d'innovation. »

Publié pour la première fois en 2006, le concours des Meilleurs employeurs de Montréal est une distinction spéciale qui vise à reconnaître les employeurs du Grand Montréal qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les rédacteurs de Mediacorp examinent les employeurs en fonction de huit critères qui sont demeurés les mêmes depuis le début du projet : 1) le lieu de travail; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les rédacteurs publient les « critères de sélection » détaillés, ce qui assure la transparence dans la sélection des lauréats et un catalogue des meilleures pratiques pour les employeurs et les personnes à la recherche d'un emploi. Le concours est ouvert à tout employeur, des secteurs privé ou public, dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans le Grand Montréal.

Établie en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 19 concours régionaux et spécialisés rejoignant des millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux, y compris The Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, l'un des plus importants moteurs de recherche d'emploi au Canada, utilisé chaque année par des millions de chercheurs d'emploi pour trouver de nouvelles offres d'emploi et découvrir ce que les meilleurs employeurs du pays offrent.

La liste complète des Meilleurs employeurs de Montréal pour 2025 a été annoncée aujourd'hui dans un magazine spécial publié en ligne, dans le Montreal Gazette et sur Eluta.ca. Les motifs détaillés expliquant la sélection de chacun des lauréats, accompagnés des dizaines d'histoires et de photos de leurs initiatives, ont également été publiés par les éditeurs aujourd'hui. Vous pouvez les découvrir à la page d'accueil du concours.

Joignez-vous à la discussion sur l'annonce d'aujourd'hui dans les médias sociaux :

Instagram / Facebook @topemployers

Twitter / X : @top_employers

Mots-clics : #MTLTopEmployers, #topemployers2025

SOURCE Mediacorp Canada Inc.

Renseignements supplémentaires : Chantel Watkins, rédactrice adjointe, [email protected]