OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Alors que la main-d'œuvre de la capitale nationale devient de plus en plus instruite et axée sur la technologie, les meilleurs employeurs des secteurs public et privé de la région s'empruntent leurs meilleures pratiques. Les meilleures initiatives ont été reconnues aujourd'hui, car les gagnants du palmarès des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale de l'année ont été annoncés par Mediacorp Canada Inc., qui organise le projet de sélection des 100 meilleurs employeurs de l'année au Canada.

« La dynamique fascinante entre les meilleurs employeurs des secteurs public et privé s'intensifie et se manifeste de façon globale dans la région de la capitale nationale, a déclaré Richard Yerema, rédacteur en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. Il n'y a pas d'autre marché de l'emploi au pays où chacun emprunte les meilleures pratiques de l'autre aussi souvent et aussi rapidement, ce qui relève la barre pour la main-d'œuvre très instruite de la région. »

Cette année marque le 20e anniversaire du concours des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale et, bien que le secteur public demeure la pierre angulaire de la main-d'œuvre de la région, les employeurs du secteur privé réalisent des gains importants en offrant de meilleurs avantages sociaux et programmes en milieu de travail. Les rédacteurs du projet ont souligné que les organisations du secteur public ont élargi leur offre notamment pour les congés parentaux, le perfectionnement professionnel et l'aide en santé mentale pour demeurer concurrentielles.

« Les lecteurs sont souvent surpris d'apprendre qu'Ottawa possède la plus forte concentration de talents technologiques en Amérique du Nord, soit 13,3 % de la main-d'œuvre, a ajouté M. Yerema. C'est plus que San Francisco, Seattle, New York, Washington ou Toronto, mais, plus important encore, cela crée une concurrence importante entre les nombreux employeurs de la région pour attirer et retenir ces talents. » La région remporte également les honneurs pour la plus forte concentration de résidents au Canada ayant fait des études postsecondaires, soit 63,7 % de l'ensemble de la population.

Le concours des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale, qui existe depuis 2006, est une distinction spéciale qui vise à reconnaître les employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les rédacteurs de Mediacorp examinent les employeurs en fonction de huit critères qui sont demeurés les mêmes depuis le début du projet : 1) le lieu de travail; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les rédacteurs publient les « critères de sélection » détaillés, ce qui assure la transparence dans la sélection des lauréats et un catalogue des meilleures pratiques pour les employeurs et les personnes à la recherche d'un emploi. Le concours est ouvert à tous les employeurs, du secteur public ou privé, dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans la région de la capitale nationale ou dans les environs.

Établie en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 19 concours régionaux et spécialisés rejoignant des millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux, y compris The Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, l'un des plus importants moteurs de recherche d'emploi au Canada, utilisé chaque année par des millions de chercheurs d'emploi pour trouver de nouvelles offres d'emploi et découvrir ce que les meilleurs employeurs du pays offrent.

La liste complète des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale de 2025 a été dévoilée aujourd'hui dans une édition spéciale diffusée en ligne dans le journal Ottawa Citizen et sur Eluta.ca. Les motifs détaillés expliquant la sélection de chacun des lauréats, accompagnés des notes accordées pour les histoires et de photos de leurs initiatives, ont également été publiés par les éditeurs aujourd'hui. Vous pouvez les découvrir à la page d'accueil du concours.

