Une vidéo pour connaitre le travail des intervenantes et intervenants du secteur préhospitalier

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Au Québec, le secteur préhospitalier est en pleine évolution et s'active avec cœur au quotidien pour sauver des vies. Or, ce sont des métiers trop peu connus du grand public, à part pour celles et ceux qui ont dû vivre une situation d'urgence. Pour remédier à cette situation, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui est la plus importante organisation syndicale dans le secteur des soins et des services préhospitaliers d'urgence au Québec, a produit une vidéo visant à mettre ces métiers à l'avant-plan.

« Il faut reconnaitre que les paramédics et les répartitrices et répartiteurs médicaux d'urgence (RMU) exercent un métier que tout le monde ne pourrait faire. Ce sont des métiers exigeants qui demandent une grande dose de dévouement et de sacrifice, mais aussi de bienveillance. Avec cette vidéo, nous souhaitons faire connaitre et reconnaitre leur expertise et leur engagement quotidien à sauver des vies », tient à souligner Lucie Longchamp, vice-présidente de la FSSS-CSN.

La vidéo d'une douzaine de minutes met en scène une situation d'urgence originale et haute en émotion qui suit le déroulement de la chaîne des interventions réalisées par ces véritables héros du quotidien. L'originalité de cette production est qu'elle a été conçue par et pour les travailleuses et travailleurs du secteur préhospitalier (RMU) et paramédics réunis, et ce, autant en milieu urbain que rural. C'est leur apport, que ce soit dans l'élaboration du scénario ou comme comédiennes et comédiens, qui assure la véracité de ce qui est diffusé.

« Contrairement à ce que l'on peut voir habituellement, c'est un portrait fidèle de la réalité de ce secteur, que ce soit au niveau des différences régionales ou encore de l'apport des paramédics en soins avancés, qui est encore peu connu. On voit le stress et les exigences auxquels et ils doivent faire face. Il est plus que jamais nécessaire de prendre soin de ces intervenants d'urgence et de reconnaitre qu'ils font un travail dangereux. Que ce soit les paramédics, les RMU ou encore le personnel de soutien, ils sont là pour nous lorsque nous en avons besoin, nous devons aussi être là pour eux » de conclure Madame Longchamp.

Nous invitons à voir et à partager la vidéo maintenant en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=LbFDUSkDN4w

