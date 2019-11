Une victoire pour les paramédics et la population

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - La CSN tient à saluer l'annonce du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) concernant un investissement de 10,6 M$ pour une bonification de la couverture ambulancière.

« Nous réclamons ces investissements depuis des années, et plus particulièrement depuis la fin de notre dernière négociation en 2017. Le déploiement des heures de service supplémentaires et l'ajout des ambulances étaient grandement attendus » a souligné Jean Gagnon, paramédic et représentant du secteur préhospitalier. « La CSN se bat depuis longtemps pour ramener les délais de réponse à un niveau acceptable. Ces investissements permettront non seulement aux paramédics de souffler un peu, mais surtout à la population de recevoir les services adéquats » de rajouter Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN.

« L'une des grandes victoires de cette annonce est la conversion des horaires de faction en horaire à l'heure, notamment pour les secteurs de Farham et de La Malbaie. » s'est exclamé Jeff Begley, président de la FSSS-CSN. « Après avoir fait pression sur le gouvernement pendant plusieurs mois afin qu'ils respectent leurs engagements, nous sommes soulagés de pouvoir enfin réduire la charge de travail des paramédics », a souligné M. Begley.

Si ces investissements sont une grande victoire pour les régions concernées, plusieurs zones qui respectent les seuils et les déclencheurs établis par le MSSS pour l'ajout de véhicules à l'heure et la transformation d'horaires de faction en horaires à l'heure sont toujours en attente. Les zones de Cabano, La Tuque, et l'Abitibi attendent la transformation des horaires de faction en horaires à l'heure, tandis que Ste-Agathe, Labelle, Sherbrooke et Québec requièrent des ajouts d'heures de service. À Montréal seulement, ce sont 77 641 heures de service supplémentaires qui furent annoncées en 2017 et qui ne sont toujours pas sur la route.

En terminant, M. Gagnon a tenu à mettre en garde le gouvernement : « Le ministère devra cependant nous accompagner pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur. Avec de tels montants qui amèneront la création de nouveaux postes, il s'agira certainement d'un défi de réussir à les combler. ».

À propos de la CSN et de la FSSS

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) représente la majorité des paramédics au Québec, soit environ 3500. Elle compte près de 110 000 syndiqué‑es œuvrant dans les secteurs public et privé. Pour sa part, la CSN regroupe plus de 300 000 membres présents dans la plupart des secteurs d'activité.

