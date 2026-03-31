Une contribution de 3 millions de dollars accordée dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité

BEACONSFIELD, QC , le 31 mars 2026 /CNW/ - La Ville de Beaconsfield est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu une subvention de 3 000 000 $, soit le montant maximal accordé par le gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité - projets de moyenne envergure pour l'appel de propositions en 2023, administré par Emploi et Développement social Canada. Ce programme vise à soutenir des initiatives qui améliorent l'accessibilité des infrastructures publiques à travers le pays.

À l'échelle nationale, le programme fédéral disposait d'une enveloppe de 18,2 millions de dollars destinée à appuyer des initiatives qui contribuent à éliminer les obstacles et à favoriser la participation des personnes en situation de handicap à la vie communautaire.

Dès les premières étapes de planification du futur Centre culturel, l'accessibilité universelle a été placée au cœur de la réflexion afin que chaque résident, quelles que soient ses capacités, puisse vivre une expérience inclusive et mémorable à chaque visite.

Le projet prévoit notamment :

une salle multisensorielle de type Snoezelen

une table à langer pour adultes, respectant les nouvelles exigences réglementaires

divers aménagements favorisant l'accessibilité pour les personnes ayant des limitations physiques, sensorielles ou cognitives

Ces installations s'inscrivent dans une démarche de conception universelle visant à créer des espaces accueillants et accessibles à tous.

« Nous remercions le gouvernement du Canada, lequel, par cette contribution, reconnaît l'importance que nous accordons à l'accessibilité universelle pour notre futur Centre culturel. Nous créons un lieu où chaque personne pourra pleinement participer à la vie culturelle et communautaire de notre ville », souligne Martin St-Jean, maire de Beaconsfield.

Les équipements spécialisés prévus permettront d'ouvrir de nouvelles possibilités en matière d'accueil, de programmation et de participation pour les personnes en situation de handicap, leurs familles et leurs proches aidants.

Ce soutien financier s'inscrit dans la continuité des investissements gouvernementaux déjà annoncés pour la réalisation du Centre culturel multifonctionnel, un projet phare de revitalisation du site Centennial, qui vise à renforcer l'offre culturelle et les espaces de rassemblement pour la collectivité.

Ce projet est financé en partie par le Fonds pour l'accessibilité du gouvernement du Canada.

SOURCE Ville de Beaconsfield

Information : Bureau du maire, [email protected], beaconsfield.ca