Un projet novateur et rassembleur conçu avec et pour toute la communauté

BEACONSFIELD, QC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le maire Martin St-Jean et les membres du Conseil municipal sont fiers d'annoncer l'octroi du contrat pour la construction du futur Centre culturel de Beaconsfield. Les travaux débuteront ce printemps sur le site de la marina, adjacent au parc Centennial, l'un des lieux les plus emblématiques et rassembleurs de la ville.

Accessible universellement, le futur Centre culturel comprendra notamment :

Centre culturel de Beaconsfield, vue du boulevard Beaconsfield (Groupe CNW/City of Beaconsfield) Centre culturel de Beaconsfield, vue de la marina (Groupe CNW/City of Beaconsfield)

Une salle multifonctionnelle modulable pour spectacles, conférences et activités communautaires, disponible pour des événements privés

Une bibliothèque qui constitue le cœur du Centre

Des studios de création et des salles d'étude

Des espaces d'exposition lumineux et adaptables

Le tout premier café-bistro à Beaconsfield au bord du lac, avec terrasse extérieure

Des espaces collaboratifs ouverts aux associations locales

Des aménagements extérieurs intégrés au parc

Le maire Martin St-Jean est fier que « cette ultime phase concrétise et conclut plus de sept années d'implications et de travail de la part de notre communauté pour arriver à développer un centre culturel moderne, innovateur et rassembleur ». Il est aussi heureux de constater que « ce Centre culturel qui répond à un véritable besoin, deviendra un symbole de notre capacité collective à nous mobiliser et à nous projeter vers l'avenir ».

Le projet a été conçu par et pour la communauté à travers un processus approfondi de consultations, de conception et de création en vue de sa réalisation.

Le besoin d'un centre culturel a été identifié par la communauté dès 2015. En 2019, une vaste démarche de consultations publiques et des ateliers collaboratifs ont permis de définir clairement les aspirations des résidents pour la revitalisation du parc Centennial et de la marina adjacente.

Un concours d'architecture a ensuite suscité l'intérêt de 32 firmes. Quatre finalistes ont été retenus et évalués par un jury comprenant des architectes de renom. Le concept choisi se distingue par son intégration harmonieuse au parc Centennial et par sa capacité à répondre aux besoins exprimés par la communauté. Le projet a d'ailleurs reçu une distinction internationale en architecture.

Grâce à une planification stratégique soutenue, la Ville a pu sécuriser d'importantes contributions gouvernementales et privées au fil des années.

Le coût total à financer, en lien avec le contrat octroyé, incluant notamment les contingences et les frais de financement, s'élève à 28,6 millions de dollars. Une somme de 16,9 millions provient de subventions gouvernementales, de fonds dédiés et de contributions privées. Le coût net à financer par la Ville est estimé à 11,7 millions de dollars.

« Cette structure de financement témoigne d'une gestion prudente et rigoureuse des fonds publics. Elle permet de réaliser un équipement structurant de grande valeur tout en protégeant la capacité financière municipale et en limitant l'impact sur les contribuables », ajoute le maire.

Au terme d'un appel d'offres public, la Ville a reçu douze soumissions concurrentielles d'entreprises en construction. Le contrat a été attribué par le Conseil municipal au plus bas soumissionnaire conforme, à la suite d'une analyse rigoureuse.

Les travaux s'échelonneront jusqu'à l'été 2028. La Ville maintiendra une communication transparente tout au long de l'implantation du projet.

Des informations détaillées sur le projet sont disponibles sur culturebeaconsfield.ca, notamment une vidéo permettant de visiter virtuellement le futur Centre.

