Un projet rassembleur porté par des donateurs visionnaires et une communauté engagée

BEACONSFIELD, QC, le 20 avril 2026 /CNW/ - La Ville de Beaconsfield est fière d'annoncer le lancement de la phase publique de sa campagne philanthropique, la Campagne Centre culturel de Beaconsfield, une initiative rassembleuse visant à concrétiser un lieu emblématique dédié à la culture, à la créativité et à la vie communautaire.

Dotée d'un objectif de 2 millions de dollars, la campagne a déjà permis d'amasser 1 613 000 millions de dollars, grâce à l'engagement remarquable de donateurs visionnaires, généreux et profondément attachés à leur communauté.

Parmi ces contributions majeures figurent celles de Lorne et Louise Trottier (500 000 $), de Chantal Carrier et Louis Vachon (250 000 $), ainsi que de Georges et Ellen Bourelle (150 000 $). Un donateur souhaitant demeurer anonyme a également contribué à hauteur de 250 000 $. À ces dons s'ajoutent ceux de nombreux résidents de Beaconsfield, dont la générosité et l'esprit communautaire témoignent d'un appui fort au projet.

« Le Centre culturel sera bien plus qu'un bâtiment : il deviendra un véritable cœur communautaire, un lieu où se tisseront des liens, où la créativité pourra s'exprimer et où notre identité collective continuera de s'épanouir », souligne le maire de Beaconsfield, Martin St-Jean. « L'élan déjà démontré par nos donateurs est inspirant, et nous souhaitons maintenant que toute la communauté s'approprie ce projet. »

Outre la bibliothèque, le Centre culturel offrira des espaces polyvalents dédiés aux arts, à l'apprentissage et aux rassemblements communautaires. Conçu comme un lieu inclusif et accessible, il contribuera à enrichir l'offre culturelle locale tout en mettant en valeur son environnement naturel exceptionnel sur le site de la Marina Centennial, voisine du parc Centennial.

Ce projet s'inscrit dans une vision à long terme visant à doter Beaconsfield d'infrastructures modernes adaptées aux besoins évolutifs de sa population.

Le projet étant déjà rendu possible grâce à des subventions gouvernementales et aux fonds réservés de la Ville, la campagne publique vise avant tout à mobiliser la communauté autour de cette vision commune.

Au-delà du financement, l'objectif est de permettre aux citoyens et aux associations de s'approprier pleinement ce projet, d'y laisser leur empreinte et de contribuer à en faire un lieu vivant, à leur image. Plusieurs options de contribution sont offertes, incluant des opportunités de reconnaissance pour les donateurs.

Les personnes intéressées peuvent en apprendre davantage sur le projet et les façons de contribuer en visitant beaconsfield.ca/campagne.

À propos du projet

Le Centre culturel de Beaconsfield est un projet phare de la Ville, développé en collaboration avec de nombreux partenaires et membres de la communauté. Il s'agit de la première étape de la revitalisation globale du site de la Marina et du parc Centennial.

SOURCE Ville de Beaconsfield

Information : Bureau du maire, [email protected], beaconsfield.ca