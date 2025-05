Une somme de 900 000 $ pour soutenir le développement du plein potentiel des jeunes en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Table des élus de la Mauricie consacrent une somme de 900 000 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement en soutien à la Démarche mauricienne pour le développement du plein potentiel de tous les jeunes 2024-2027.

L'entente permettra de renforcer la concertation régionale en la matière et, ainsi, de répondre concrètement aux besoins émergents. Des projets porteurs, choisis par le collectif à l'origine de la Démarche, seront également financés pour soutenir le développement de tous les jeunes de la Mauricie.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), les municipalités régionales de comté de Maskinongé, de Mékinac et des Chenaux, les villes de La Tuque, de Shawinigan et de Trois-Rivières, ainsi que la Table des élus de la Mauricie.

« Cette entente est le reflet d'une belle solidarité régionale au service de notre jeunesse. Elle permettra de développer des projets et des bonnes pratiques qui seront bénéfiques à l'ensemble des jeunes de la région. Les jeunes représentent l'avenir du Québec; je suis donc très fière que nous contribuions à mettre en place les conditions gagnantes pour que chaque jeune de la Mauricie puisse réaliser son plein potentiel! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Grâce à cette entente, nous pourrons collectivement contribuer à l'épanouissement des jeunes de la Mauricie. Les actions mises en place favoriseront le développement de leur plein potentiel. Cette initiative démontre bien toute l'importance que nous accordons aux jeunes de la région et aux défis auxquels ils font face. Je félicite tous les partenaires impliqués. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Les jeunes mauriciens sont au cœur de la région et nous sommes fiers de contribuer collectivement à leur développement affectif, social, cognitif, langagier, physique ou moteur. Les initiatives soutenues seront en lien avec les enjeux de la région et devront répondre à des critères tels que le développement global, la réussite éducative, la lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales ou l'accès à des aliments sains pour tous. C'est ensemble que nous élaborerons des initiatives gagnantes pour tous les jeunes! »

Guy Veillette, président de la Table des élus de la Mauricie et du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

La participation financière du MAMH s'élèvera à 720 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Pour sa part, la Table des élus de la Mauricie accordera 180 000 $ à l'initiative.

