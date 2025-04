Une somme de 1,2 M$ pour le nouveau Parcours signature Quartier latin

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, ainsi que son adjointe gouvernementale à la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel, Mme Karine Boivin Roy, annoncent qu'une somme de 1,2 million de dollars ira à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) pour la réalisation du Parcours signature Quartier latin.

Le projet prévoit notamment la mise en place de murales, de marques au sol et de dispositifs d'éclairage afin d'animer et de métamorphoser le Quartier latin. En plus de contribuer à faire rayonner le quartier, ce parcours unique mettra en valeur ses institutions culturelles et éducatives, comme la Maison de la chanson et de la musique du Québec, la nouvelle École nationale de l'humour et la Grande Bibliothèque.

L'UQAM est un acteur fédérateur de grande importance pour la relance du Quartier latin; le gouvernement du Québec est fier de s'associer à cette démarche et de participer aux orientations de ce projet qui renforcera la vitalité de ce secteur stratégique, historique et culturel de Montréal.

Citations :

« Le Quartier latin est le cœur culturel de notre métropole et un pilier de la culture francophone au Québec. Sa revitalisation est une priorité pour notre gouvernement. Je suis fière de pouvoir compter sur l'UQAM comme acteur clé pour mobiliser les partenaires. Ce parcours s'inscrit parfaitement dans notre vision renouvelée pour relancer ce secteur emblématique. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Comme Montréalaise, j'ai hâte de voir se réaliser ce parcours à la fois éducatif et culturel qui mettra en lumière l'identité distinctive et rassembleuse d'un important secteur métropolitain. Cette initiative s'inscrit parmi de nombreuses actions structurantes menées par notre gouvernement et les parties prenantes pour revaloriser le Quartier latin. Je suis persuadée que ce projet a le potentiel d'être un catalyseur pour le développement de cette partie stratégique de la métropole. »

Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel

« Je remercie chaleureusement la ministre Christine Fréchette et son adjointe gouvernementale, Karine Boivin Roy, pour leur appui décisif au Parcours signature Quartier latin. Ce projet s'inscrit dans l'approche apprenante privilégiée par l'UQAM dans le cadre de la relance du Quartier latin. En concertation avec ses partenaires, l'Université est bien engagée dans le renforcement de l'identité et des atouts de son quartier. Le soutien gouvernemental dévoilé aujourd'hui vient donner un élan à notre action. »

Stéphane Pallage, recteur de l'Université du Québec à Montréal

Fait saillant :

L'aide financière de 1,2 million de dollars est octroyée à l'UQAM par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le biais du Fonds signature métropole.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746