Une solution de plus pour réussir la transition énergétique du Québec - Québec investit plus de 1,2 M$ dans le Centre provincial d'expertise en énergie biomasse Desjardins

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES, QC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, annonce un investissement gouvernemental de 1 208 000 $ pour la mise en place du Centre provincial d'expertise en énergie biomasse Desjardins (CPEEBD) à Saint-Marc-des-Carrières. Cette initiative totalise des investissements de 2 456 558 $.

Composé d'une équipe multidisciplinaire, le CPEEBD a pour objectif de faciliter l'adoption de l'énergie de biomasse partout au Québec par la mise en œuvre de quatre phases :

la construction d'une vitrine technologique qui servira de point d'ancrage du centre d'expertise;

la formation des acteurs;

l'accompagnement ciblé des intervenants de la chaîne de valeur pour le développement de projets et de conseils techniques;

la coordination des acteurs pour le déploiement accéléré d'écosystèmes énergétiques régionaux ciblant la valorisation de la biomasse résiduelle sous forme d'énergie.

L'appui financier du gouvernement s'inscrit dans la Stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies. Ultimement, le CPEEBD permettra de réduire la dépendance du Québec aux énergies fossiles et de détourner des matières résiduelles ligneuses encore sous-exploitées en forêt ou vouées à l'élimination.

Citations :

« Le CPEEBD représentera un atout pour notre région en matière de production d'énergie issue de la biomasse forestière, qui offre de nombreux avantages. En plus de contribuer à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et à la diversification de nos sources d'énergie, l'énergie de biomasse constitue une occasion unique de renforcer la résilience du Québec face aux changements climatiques et de favoriser l'économie circulaire. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Notre appui de 1,2 million de dollars au CPEEBD va permettre de maximiser notre expertise québécoise en matière de valorisation de la biomasse. Pour réussir notre transition énergétique, il faut utiliser nos ressources plus efficacement tout en remplaçant les énergies fossiles par différentes formes d'énergies renouvelables et sobres en carbone, et c'est ce qu'on fait ici! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« À l'heure des grands enjeux climatiques globaux, nous devons à tout prix adopter des pratiques exemplaires et accélérer notre virage vers les énergies vertes. J'accueille donc cette initiative avec énormément d'enthousiasme, car elle permettra de consolider la position de la Capitale-Nationale comme pôle d'expertise dans un domaine d'avenir qui sert les intérêts des générations futures de citoyens du Québec. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

L'aide financière comprend une subvention de 708 000 $ du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et une autre de 500 000 $ du Fonds de la région de la Capitale-Nationale du Secrétariat à la Capitale-Nationale.

Afin de lutter contre les changements climatiques, le Québec s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % par rapport au niveau de 1990, d'ici à 2030. De plus, le gouvernement du Québec vise la carboneutralité à l'horizon 2050.

Dans la poursuite de sa transition énergétique et fort de ses ressources naturelles, le Québec entend accroître le rôle de l'hydrogène vert et des bioénergies dans son portefeuille énergétique en vue de décarboner et de renforcer son économie.

La Stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies a pour but de créer un cadre cohérent et un environnement favorable pour accélérer la production, la distribution et l'utilisation de l'hydrogène vert et des bioénergies.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Secrétariat à la Capitale-Nationale sur les réseaux sociaux :

Facebook, X, LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158. Courriel : [email protected]; Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 805-5939, Courriel : [email protected]; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, Courriel : [email protected]; Guillaume Rosier, Directeur, Bureau du député de Portneuf, Tél. : 418 410-8610, Courriel : [email protected]