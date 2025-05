Les 24 et 25 mai prochains, joignez-vous à celles et ceux qui soutiendront les personnes touchées par les troubles neurocognitifs dans plus de 150 localités partout au Canada.

TORONTO et WINNIPEG, MB, le 6 mai 2025 /CNW/ - Ce printemps, soyez des dizaines de milliers de personnes au pays qui feront un pas en avant pour un avenir sans troubles neurocognitifs. La Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine (« la Marche »), la plus importante collecte de fonds pour soutenir les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurocognitifs, sera de retour la fin de semaine du 24 et 25 mai d'un bout à l'autre du pays.

Au Canada, plus de 700 000 personnes vivent avec un trouble neurocognitif et, d'ici 2030, ce nombre devrait atteindre près d'un million. La sensibilisation, les services de soutien et la recherche n'ont jamais été aussi nécessaires. Chaque jour au pays, plus de 500 personnes reçoivent un diagnostic de trouble neurocognitif. N'attendons pas pour agir.

« Chaque pas franchi pendant la Marche pour l'Alzheimer IG nous aide à empêcher l'isolement des personnes devant affronter un trouble neurocognitif, indique Christina Scicluna, cheffe de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Les fonds amassés permettent aux Sociétés Alzheimer de partout au pays de combler les lacunes du système de santé, pour que les personnes vivant avec un trouble neurocognitif et leurs partenaires de soins reçoivent l'aide nécessaire. »

Pour freiner la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs, on doit commencer par les faire connaître, et la Société Alzheimer est fière de porter ce mouvement. La Marche pancanadienne finance les programmes et les services d'accompagnement et de soutien individuel indispensables qui sont offerts par les Sociétés Alzheimer partout au pays.

« C'est un honneur pour IG Gestion de patrimoine de soutenir la Marche pour l'Alzheimer à nouveau cette année pour épauler les familles et les partenaires de soins du Canada qui sont touchés par les troubles neurocognitifs, exprime Damon Murchison, président et chef de la direction. La Marche revêt un sens tout particulier pour notre organisation. Nombre d'entre nous connaissent des personnes touchées par les troubles neurocognitifs, et nous sommes bien au fait de leurs répercussions physiques, émotionnelles et financières. C'est inspirant de voir tant de gens au pays et les membres de notre équipe joindre leurs voix. »

En 2024, la Marche a permis d'amasser 6,8 millions de dollars. Ce sont plus de 50 millions de dollars qui ont été amassés depuis 2015 dans le cadre de cette collecte de fonds, l'une des plus importantes au Canada. Cette année, l'objectif est de recueillir 7,1 M$ pour aider encore davantage les personnes touchées par les troubles neurocognitifs.

Nous encourageons tout le monde au pays à s'inscrire, à créer des équipes et à commencer à amasser des fonds pour la Marche 2025 en allant au marchepourlalzheimer.ca. Les personnes participantes peuvent aussi parler de leurs motivations et témoigner en ligne avec les mots-clics #MarchepourlAlzheimerIG et #PourQuiJeMarche. Que vous marchiez pour une personne qui vous est chère, une amie ou une aidante, ou simplement pour améliorer les choses dans votre région, nous voulons vous entendre.

À propos de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est le principal organisme caritatif en santé pancanadien pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de troubles neurocognitifs. Le Programme de recherche de la Société Alzheimer est le plus important bailleur de fonds au Canada pour la recherche visant à mieux comprendre les causes des troubles neurocognitifs, à améliorer les traitements et les soins et à trouver des remèdes. Pour en savoir plus sur la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine, visitez le marchepourlalzheimer.ca.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 142 milliards de dollars au 31 mars 2025. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiennes et Canadiens pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillères et de conseillers situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clientes et clients des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 275 milliards de dollars au 31 mars 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, consultez ig.ca.

