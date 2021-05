OTTAWA, ON, le 3 mai 2021 /CNW/ - La pandémie mondiale de COVID-19 a eu un effet dévastateur sur les aînés du Canada, en particulier ceux qui vivent dans des établissements de soins de longue durée. En plus de cette crise, un trop grand nombre d'aînés s'inquiètent d'épuiser leurs économies et de ne pas être en mesure de vivre de manière autonome dans leur propre maison. Le gouvernement du Canada tirera les dures leçons de cette pandémie et prendra d'autres mesures pour protéger la santé et la sécurité des aînés canadiens, tout en les aidant à prendre leur retraite sans souci financier et à jouir d'une meilleure qualité de vie.

Le premier ministre Justin Trudeau a souligné aujourd'hui les mesures prévues dans le Budget 2021 pour augmenter les prestations pour les aînés et mettre plus d'argent dans leurs poches, pour faire en sorte que les personnes qui reçoivent des soins de longue durée vivent dans des conditions sécuritaires et dignes et pour les aider à mener une vie plus saine et plus autonome.

Afin d'accroître la sécurité financière de plus de trois millions d'aînés et de mettre plus d'argent dans leurs poches à mesure qu'ils avancent dans leur retraite, le Budget 2021 propose d'augmenter de 10 % la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) pour les aînés de 75 ans ou plus à compter de juillet 2022. Il propose également un paiement unique de 500 $ en août 2021 aux pensionnés de la SV qui auront 75 ans ou plus le 30 juin 2022.

Le gouvernement respecte également son engagement à faire en sorte que les tragédies qui ont eu lieu dans les établissements de soins de longue durée du pays cette année ne se reproduisent plus. Le Budget 2021 vise à assurer une norme élevée de soins dans les établissements de soins de longue durée grâce à un financement de 3 milliards de dollars sur cinq ans. Le gouvernement fédéral collaborera avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour garantir que les aînés qui résident dans des établissements de soins de longue durée vivent dans des conditions sécuritaires et dans la dignité.

Pour soutenir l'indépendance des aînés qui vivent à la maison, le Budget 2021 propose de lancer l'initiative pour vieillir dans la dignité à la maison. Cette nouvelle initiative aidera les organismes communautaires à fournir un soutien aux aînés - par exemple en jumelant les aînés avec des bénévoles qui peuvent aider à la préparation des repas, à l'entretien de la maison, aux courses quotidiennes, à l'entretien extérieur et au transport - afin qu'ils puissent vivre plus longtemps de manière autonome dans leur maison.

Ces mesures s'appuient sur le travail que le gouvernement a accompli au cours de la dernière année, et depuis 2015, pour soutenir les aînés canadiens et les aider à prendre leur retraite dans la dignité après avoir travaillé fort toute leur vie. Le gouvernement du Canada continuera de prendre des mesures pour mieux soutenir les aînés, et améliorer leur qualité de vie, aujourd'hui et à l'avenir.

« La pandémie de COVID-19 a eu un effet dévastateur sur les aînés du Canada et a mis en lumière des problèmes systémiques dans les établissements de soins de longue durée partout au pays. Par l'intermédiaire du Budget 2021, nous augmenterons les prestations de la Sécurité de la vieillesse, nous aiderons à mettre en œuvre de nouvelles normes relatives aux soins de longue durée et nous donnerons à un plus grand nombre d'aînés, ainsi qu'à leurs familles, le soutien dont ils ont besoin alors que nous travaillons à nous remettre de la pandémie et à rebâtir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Alors qu'il achève ce combat, le Canada doit également tirer quelques leçons douloureuses de cette pandémie. Il est essentiel d'améliorer le soutien et la protection de nos aînés, en particulier ceux qui vivent dans des établissements de soins de longue durée. La dernière année a été difficile, mais des jours meilleurs nous attendent. D'ici là, le gouvernement du Canada fera tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité des Canadiens. Grâce aux investissements prévus dans le Budget 2021, nous veillerons à ce que nos aînés reçoivent le soutien dont ils ont besoin, maintenant et dans les années à venir. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« À mesure que les aînés vieillissent, leurs coûts de santé et de soins à domicile augmentent, alors qu'ils sont plus susceptibles d'être incapables de travailler, d'avoir un handicap ou de perdre leur conjoint. Dans le Budget 2021, le gouvernement propose d'aider à gérer ces pressions en augmentant la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans ou plus, ce qui permettrait d'accroître la sécurité financière et la tranquillité d'esprit des Canadiens plus tard dans la vie. Nous soutenons également les aînés qui veulent vivre dans leur maison le plus longtemps possible. Le Budget 2021 propose une nouvelle initiative visant à fournir un soutien pratique aux aînés à faible revenu et autrement vulnérables afin de les aider à bien vieillir chez eux. »

-- L'hon. Deb Schulte, ministre des Aînés

Le Budget 2021 propose d'accorder un financement de 41,3 millions de dollars sur six ans, et de 7,7 millions de dollars par la suite à compter de 2021-2022, à Statistique Canada afin d'améliorer l'infrastructure de données et la collecte de données sur les soins de soutien, sur les soins primaires et sur les produits pharmaceutiques.

Le Budget 2021 propose également de fournir un financement supplémentaire de 100 millions de dollars sur deux ans, à partir de 2021-2022, à Emploi et Développement social Canada pour tripler le financement accordé au Fonds pour l'accessibilité et soutenir les projets de petite et moyenne envergure menés avec les organismes sans but lucratif, les refuges pour femmes, les garderies, les petites municipalités, les organisations autochtones, les gouvernements territoriaux, les petites entreprises et les entreprises de toutes tailles. Ce financement permettrait de compenser les coûts des rénovations, des modernisations et des technologies accessibles dans les milieux de travail, comme les rampes pour améliorer l'accès des personnes en fauteuil roulant ou qui utilisent des déambulateurs, en appuyant la portion des travaux destinée à créer des caractéristiques d'accessibilité ou à améliorer les caractéristiques existantes.

Depuis le début de la pandémie, les organismes de services communautaires sans but lucratif et de bienfaisance ont eu du mal à offrir les programmes et les projets d'amélioration de la communauté sur lesquels les Canadiens comptent, y compris les programmes pour les aînés. Pour aider ces organismes à s'adapter et à se moderniser afin qu'ils puissent mieux soutenir la relance économique dans nos communautés, le Budget 2021 propose de fournir 400 millions de dollars en 2021-2022 à Emploi et Développement social Canada pour créer un fonds temporaire de relance des services communautaires.

pour créer un fonds temporaire de relance des services communautaires. Le Budget 2021 propose également de fournir 100 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2021-2022, à l'Agence de la santé publique du Canada pour soutenir des projets d'intervention en santé mentale novateurs pour les populations les plus gravement touchées par la COVID-19, y compris les aînés.

Le gouvernement du Canada a pris un certain nombre de mesures pour soutenir les aînés pendant la pandémie mondiale de COVID-19. Ces mesures comprennent le versement d'un paiement unique non imposable aux personnes admissibles à la pension de la SV, ainsi qu'un soutien supplémentaire aux personnes admissibles au Supplément de revenu garanti (SRG). Plus de 4 millions d'aînés ont reçu un crédit supplémentaire pour la TVH/TPS. Grâce à ces mesures, nous avons fourni plus de 900 $ aux aînés célibataires à faible revenu et plus de 1 500 $ aux couples d'aînés à faible revenu, en plus de leurs prestations existantes.

Depuis 2015, le gouvernement a apporté un soutien aux aînés de diverses façons, notamment les suivantes :

Augmentation du SRG pour près de 900 000 aînés célibataires à faible revenu, ce qui a permis à quelque 57 000 aînés de sortir de la pauvreté.



Remise de milliers de dollars dans les poches des futurs aînés canadiens en rétablissant à 65 ans l'âge d'admissibilité à la pension de la SV et aux prestations du SRG.



Bonification de l'exemption des gains du SRG, afin que les aînés à faible revenu qui choisissent de continuer à travailler puissent garder une plus grande part de leurs prestations.



Inscription proactive des cotisants au Régime de pensions du Canada âgés de 70 ans ou plus qui n'ont pas encore demandé à recevoir leurs prestations de retraite, afin de veiller à ce que les travailleurs canadiens reçoivent la pleine valeur de leurs prestations.



Réduction de l'impôt sur le revenu grâce à l'augmentation du montant personnel de base. Lorsqu'elles seront pleinement mises en œuvre en 2023, ces augmentations profiteront à 4,3 millions d'aînés. Pour 465 000 aînés, l'impôt fédéral sur le revenu sera réduit à zéro. Chaque année, les personnes seules économiseront près de 300 $ et les couples, près de 600 $.

