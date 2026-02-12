MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - À l'occasion de la semaine de relâche, le Centre des sciences de Montréal invite les familles à vivre une escapade scientifique, ponctuée par l'arrivée d'un tout nouveau film au cinéma IMAX®TELUS : Asie sauvage.

Réalisé par la prestigieuse BBC Studios Natural History Unit, le film Asie sauvage sera diffusé dès le 27 février 2026 et entraînera le public à travers un continent hors normes, des profondeurs de l'océan Indien aux sommets de l'Himalaya, en passant par les déserts de l'Asie centrale et les archipels du Pacifique. La production dévoile des comportements animaliers rares et souvent inédits, portés par des images saisissantes spécialement conçues pour le grand écran IMAX. Une expérience immersive idéale pour émerveiller petits et grands !

Un univers à découvrir dans les expositions

L'aventure se prolonge au-delà du cinéma grâce aux expositions interactives du Centre des sciences de Montréal. Conçues pour toute la famille, elles offrent aux enfants comme aux adultes de multiples occasions d'approfondir leur curiosité, de manipuler des objets et de s'émerveiller au fil d'une journée riche en découvertes. Parmi les incontournables à découvrir :

Drôles de bêtes -- du 2 au 8 mars, de 10 h à 15 h 30 , l'exposition prend vie grâce à une activité exclusive animée par le Zoo Ecomuseum! Les familles sont invitées à faire la rencontre d'animaux ambassadeurs de la faune québécoise et à plonger dans leur univers fascinant. Oiseau de proie, tortue, couleuvre et amphibien se dévoilent de près dans une animation aussi ludique qu'éducative, où l'on découvre leurs histoires, leurs incroyables adaptations et le rôle essentiel qu'ils jouent dans la nature.

Nanualuk -- lancez-vous à la poursuite du Nanualuk, un ours polaire mythique, dans une grande quête qui vous fera découvrir le Grand Nord et vous plongera dans les richesses culturelles et les merveilles naturelles du monde inuit.

Fabrik 2 -- une exposition basée sur le concept du tinkering qui permet aux petits comme aux grands enfants de s'initier à une multitude de concepts scientifiques.

Les familles peuvent aussi visiter d'autres expositions interactives très appréciées, dont Mini Mondo, un espace ludique pensé pour les tout-petits ; Explore, une zone interactive dédiée à l'expérimentation scientifique et au jeu libre ; et Humain, une exposition qui invite à mieux comprendre le corps humain et ses étonnantes capacités. Autant d'occasions de transformer la sortie en une journée complète rythmée par le jeu, l'apprentissage et les découvertes partagées !

Réservez vos billets dès aujourd'hui

Transformez votre sortie en une journée complète de découvertes en profitant d'une offre combinant expositions et cinéma, offerte à la billetterie. Une façon idéale de partager des moments mémorables en famille pendant le relâche!

