MONTRÉAL, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Le Centre des sciences de Montréal accueille une toute nouvelle édition du Comedy Wildlife Photography Awards en partenariat avec Terra Esplêndida. Cette nouvelle exposition intitulée DRÔLES DE BÊTES : Un safari photo hilarant! ouvrira ses portes dès le 23 octobre 2025.

Venez admirer 60 photographies qui dévoilent des animaux saisis dans des situations drôles, attendrissantes ou étonnantes et qui vous entraîneront à la découverte des grands milieux de vie naturels de la planète : des régions polaires aux forêts tropicales, en passant par les océans, les zones d'eau douce, les savanes et les forêts tempérées et boréales.

L'exposition présentée par TELUS fait écho à une compétition internationale qui réunit chaque année des milliers de nouveaux clichés venus du monde entier et vise à sensibiliser le public à la conservation de la faune et de ses habitats naturels.

Cette année marque une étape importante alors que le Centre des sciences et TELUS célèbrent tous deux les 25 ans de leurs marques au Québec. Un nouveau chapitre s'ajoute au partenariat avec TELUS, qui prend désormais le rôle de partenaire majeur, réaffirmant son engagement de longue date et contribuant à faire du Centre des sciences un lieu incontournable de découvertes pour toute la famille.

Prêt pour le défi?

Un tout nouveau quiz, invite les gens, qu'ils soient petits ou grands, à tester leurs connaissances pour reconnaître les cris et chants d'animaux. Une expérience ludique et interactive, qui promet autant de rires que d'émerveillement!

« Avec Drôles DE BÊTES : Un safari photo hilarant! nous offrons au public une expérience à la fois amusante et riche de sens : rire devant des images surprenantes d'animaux tout en réfléchissant à l'importance de protéger leur habitat. En plus, TELUS présente cette exposition exceptionnelle tout en soutenant le Centre des sciences comme partenaire majeur, contribuant ainsi à rendre la science accessible et captivante pour toute la famille. »

- Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal

« En cette année symbolique où nous célébrons notre forte présence au Québec, nous sommes particulièrement fiers de poursuivre notre engagement auprès du Centre des sciences qui s'inscrit dans notre conviction profonde que l'éducation scientifique et l'accessibilité aux technologies sont des piliers essentiels pour bâtir un avenir meilleur. Nous contribuons ainsi à éveiller la curiosité des jeunes générations, à démocratiser les connaissances, à susciter l'émerveillement et à inspirer les innovateurs de demain. »

- Nazim Benhadid, Chef des services technologiques à TELUS

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec près de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie. Il se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont TELUS, Amazon Web Services, The Beat 92.5 et La Presse.

