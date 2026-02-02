Le 21 février au Centre des sciences de Montréal

MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Présenté par Amazon Web Services (AWS), en collaboration avec la Faculté des sciences de l'UQAM, Femmes et filles de science invite les familles à découvrir les sciences autrement le samedi 21 février ! En écho à la Journée internationale des femmes et des filles de science de l'ONU, l'événement ouvert à toutes et à tous propose d'observer, de manipuler, d'expérimenter et d'échanger directement avec des femmes inspirantes issues d'une grande diversité de domaines scientifiques. C'est un rendez-vous au Centre des sciences de Montréal !

Femmes et filles de sciences (Groupe CNW/Centre des sciences de Montréal)

Pensé pour promouvoir la parité en STIM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), l'événement, qui en est à sa 9e édition, met de l'avant des modèles féminins forts et donne aux jeunes filles et aux jeunes garçons l'envie de se projeter dans des carrières scientifiques et technologiques. Plus de 35 activités brillantes et 20 organisations exposantes sont offertes sur place. Une journée immersive qui ouvre grand les portes des sciences et des technologies !

Des conférences inspirantes

Animatrice de la populaire émission Le safari de Joanie à Télé-Québec, Joanie Lamoureux invite les jeunes au cœur d'un univers où la passion pour les animaux rencontre la science et l'éducation. Sa conférence principale, À la rencontre du monde animal, sera présentée au cinéma IMAX®TELUS. Elle y révèle les coulisses du métier de technicienne en santé animale et offre une expérience unique en compagnie de plusieurs animaux, dont des oiseaux de proie et son chien vedette Susan, permettant au public de les observer de près !

La conférence sera précédée d'un panel qui présentera de façon ludique le parcours de Marie Meloche, directrice des programmes à l'Institut Jane Goodall, et de Teodora Stan, étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQAM et spécialiste des chauves-souris. Le tout sera animé par Vikie Pedneault (Biolovik), experte en biologie marine et communicatrice scientifique, qui saura rendre ces discussions dynamiques et accessibles.

Une rencontre en après-midi viendra enrichir la programmation, celle de Samantha Pelletier-Ouellet, ingénieure en intégration et tests chez ABB, qui expliquera comment le travail d'ingénierie en optique-photonique permet de repousser les limites du visible et d'explorer les confins de l'espace.

Ateliers inédits et animations dans les expositions !

Sur place, les jeunes pourront expérimenter la science de manière concrète via différents ateliers : programmation de micro:bit pour créer un feu de circulation, une boussole, un jeu ou un emoji, fabrication de bombe de semences de fleurs après avoir découvert l'élevage des abeilles et création d'insecte lumineux !

Du côté des expositions, plusieurs activités spéciales les animeront :

La Baleine Nomade - exploration de l'intérieur de Tryphon, un cachalot grandeur nature, pour en apprendre davantage sur son histoire, son anatomie et son mode de vie.

Exposition Fabrik 2 , dédiée à la création et au tinkering, une présentation de Hatch.

, dédiée à la création et au une présentation de Hatch. Présentation du rôle des animaux dans les écosystèmes et l'importance de la biodiversité avec les éducateurs du Centre des sciences.

Un espace découverte réinventé

L'équipe d'AWS proposera l'AutoClaw, une machine à pinces entièrement automatisée qui tente d'attraper une peluche choisie avec la voix ou le clavier. Les enfants pourront aussi créer un porte-clés caméléon qui change de couleur au soleil grâce à des billes UV et fabriquer une veilleuse luciole scintillante pour découvrir la bioluminescence -et bien plus encore!

L'UQAM offrira aussi une série d'activités scientifiques captivantes, dont l'observation au microscope de cellules immunitaires en pleine action, des fossiles à manipuler, ainsi qu'un terrarium regroupant différents insectes vivants pour permettre aux familles de découvrir la nature de près.

Les jeunes pourront également rencontrer 20 organisations exposantes, dont ABB Canada, Hatch, Hôpital Ste-Justine, Le Neuro, L'Oréal Canada, MDA Space, Polytechnique Montréal, SAT et Ubisoft. Ils pourront découvrir une multitude de métiers passionnants et vivre des expériences scientifiques concrètes comme de réaliser des tests neuropsychologiques en réalité virtuelle, fabriquer une éolienne miniature, manipuler un véritable cerveau et explorer le fonctionnement du système nerveux!

Des partenaires engagés pour la relève!

AWS renouvelle son engagement à titre de présentateur de l'événement, confirmant sa volonté de démocratiser l'accès aux sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques (STIAM) et de soutenir des initiatives favorisant une relève plus inclusive.

La Faculté des sciences de l'UQAM, partenaire collaborateur, poursuit son implication afin de promouvoir une représentation équitable des femmes en science et d'encourager les jeunes à envisager des parcours scientifiques et technologiques.

Afin de favoriser l'accessibilité, des billets seront offerts à des organismes œuvrant auprès de jeunes filles et garçons issus de milieux défavorisés. Tous les revenus générés par l'événement seront remis à la Fondation du Centre des sciences de Montréal, contribuant ainsi au soutien de sa mission éducative. Cliquez ici pour apporter votre contribution.

Les billets sont offerts au tarif régulier des expositions du Centre des sciences, et un supplément de 12 $ par personne est applicable pour la conférence principale de Joanie Lamoureux.

Pour consulter tous les détails.

« Avec Femmes et filles de science, nous voulons offrir aux jeunes un espace où la science devient vivante, accessible et inspirante. En rencontrant des modèles féminins passionnés et en expérimentant par eux-mêmes, filles et garçons découvrent qu'ils ont leur place dans les STIM. Cette édition reflète pleinement notre engagement à rendre la science inclusive et ouverte à toutes et à tous. » -Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal

« La technologie transforme le monde lorsqu'elle reflète la diversité de ceux qui la créent. Chez AWS, nous nous engageons à donner aux femmes les moyens de s'épanouir, d'innover et de façonner l'avenir de la technologie. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir Femmes et filles de science pour une quatrième année consécutive, afin de promouvoir les talents féminins et la diversité des perspectives qui façonnent un avenir numérique plus innovant, inclusif et durable. » - Manon Yelle, leader technologique chez AWS Canada

« Pour une 7e année, la Faculté des sciences de l'UQAM est fière de s'associer à Femmes et filles de science. Ce partenariat reflète notre engagement durable à rendre les sciences accessibles, inspirantes et inclusives pour les femmes et les filles, et à soutenir leur place dans les parcours scientifiques. » -Isabelle Marcotte, vice-doyenne à la recherche à la Faculté des sciences de l'UQAM

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont TELUS, AWS, The Beat 92.5 et La Presse.

