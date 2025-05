Évoluer sur 25 ans, c'est :

Plus de 15 millions de visiteurs.

de visiteurs. Plus de 90 expositions!

Une Fondation qui a investi plus de 18,2 millions de dollars dans le développement de 22 expositions permanentes, 23 programmes scolaires et de nombreuses initiatives en responsabilité sociale.

Plus! Une vague de vœux pour les 25 ans du Centre des sciences!

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - Cette année, le Centre des sciences de Montréal (CSM) célèbre fièrement son 25ᵉ anniversaire, marquant un quart de siècle consacré à la vulgarisation scientifique et à l'innovation. Fidèle à sa mission, il invite chaque citoyen et citoyenne à s'approprier les sciences et la technologie pour bâtir leur avenir.

Depuis son ouverture en 2000, le CSM a accueilli plus de 15 millions de visiteurs, consolidant sa place comme une institution incontournable pour éveiller la curiosité et l'esprit critique face à un monde en perpétuelle évolution.

Centre des sciences, 25 ans (Groupe CNW/Centre des sciences de Montréal)

Grâce à des expositions captivantes au design marquant - plus de 90! -, à des programmes éducatifs novateurs et à une approche pédagogique en constante évolution, le CSM a su inspirer une génération de jeunes, d'enseignants et d'enseignantes, de familles et de gens passionnés par la science. Aujourd'hui profondément ancré dans sa communauté, tant scientifique que culturelle et locale, le CSM connaît une réputation qui dépasse les frontières par les liens solides bâtis avec les autres musées et centres de science ailleurs dans le monde.

Une mission bien vivante

Seul centre de science au Québec, le CSM a démontré au cours des 25 dernières années son rôle essentiel afin de rendre les sciences accessibles à toutes et à tous. L'un des moteurs de cette mission est la Fondation du Centre des sciences, un pilier essentiel qui a investi plus de 18,2 millions de dollars dans le développement de 22 expositions permanentes, 23 programmes scolaires et de nombreuses initiatives en responsabilité sociale. Tout cela a été possible grâce à l'appui de partenaires qui partagent les valeurs et la mission du Centre dont, pour ne nommer que ceux-là, TELUS, Volvo et la Fondation familiale Trottier.

Avec le soutien de la Fondation, le CSM met en œuvre des programmes comme Centre des sciences sur la route, amenant la science dans des milieux éloignés, dont les communautés autochtones en région, dans des salles de classe d'adaptation scolaire, et dans des milieux scolaires accueillant des élèves polyhandicapés. La Fondation permet également le parrainage d'écoles situées en milieux défavorisés et de familles sous-représentées, tout en collaborant avec des organismes communautaires.

Des célébrations à la hauteur de l'événement

Pour souligner cette étape marquante, le Centre des sciences a amorcé son année anniversaire avec l'inauguration d'une toute nouvelle exposition permanente : Nanualuk - Expédition Nordique. Il s'agit d'une première pour le CSM, tant par sa thématique que par son approche sous forme d'une quête immersive. Cette exposition invite à un véritable voyage dans le Grand Nord canadien à travers 21 missions ludiques, dévoilant les mystères de ce territoire immense et méconnu, sa faune, sa flore, ses populations et ses grands bouleversements climatiques qui le transforment. Elle se distingue également par son processus de co-création. Le projet est né d'une collaboration étroite avec la communauté inuit et plusieurs organismes autochtones spécialisés.

Et ce n'est pas tout : depuis le 1ᵉʳ mai, les dinosaures sont de retour au Centre des sciences avec une exposition vedette consacrée au T. rex et à sa superfamille, conçue par le Musée américain d'histoire naturelle de New York. Une expérience interactive unique, à laquelle s'ajoute le tout nouveau film IMAX® : T. REX 3D - Le plus grand tyran de tous les temps. Réservations de billets

Pour souligner l'attachement du public et des partenaires à l'institution, le Centre a aussi lancé une vague de vœux, une vidéo hommage rassemblant des messages d'anniversaire chaleureux et inspirants à l'occasion de ses 25 ans provenant notamment de David Saint-Jacques, astronaute canadien, Farah Alibay, ingénieure en aérospatiale, et Stéphane Bellavance, acteur et animateur. Cette capsule symbolique témoigne de l'impact du Centre sur des millions de visiteurs et visiteuses, collaborateurs et collaboratrices et membres de la communauté scientifique qui ont contribué à faire de cette institution un lieu vivant et rassembleur.

Un ancrage fort dans le paysage scientifique

En collaborant avec des institutions scientifiques de renommée mondiale, en accueillant des expositions d'envergure et en offrant des ateliers éducatifs dynamiques, le Centre des sciences de Montréal continue de renouveler ses approches pour répondre aux enjeux contemporains en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM).

« Bien que 25 ans puissent sembler courts, les liens que nous avons tissés avec la communauté, les écoles, les universités et nos partenaires témoignent de l'importance du Centre dans le paysage de la vulgarisation scientifique. »

- Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec près de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont TELUS et Amazon Web Services.

