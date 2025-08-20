Afin de donner le coup d'envoi à leur partenariat, R2R et Mercedes-Benz ont invité des clients de Mercedes-AMG à ressentir l'exaltation de conduire une AMG sur le circuit tout en échangeant directement avec R2R et les jeunes talents canadiens du sport automobile que ses programmes soutiennent. Les clients de Mercedes-AMG ont bénéficié d'un entraînement dispensé par des pilotes professionnels tout en explorant l'ensemble des capacités de leurs véhicules AMG sur la piste à Area 27, l'un des principaux circuits de course du Canada.

« Le sport automobile est dans l'ADN de chaque véhicule Mercedes-AMG et il n'y a pas de meilleure façon de faire l'expérience de la véritable puissance d'une AMG que de la pousser à ses limites sur le circuit », dit Andreas Tetzloff, directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Dans le cadre de notre initiative de citoyenneté d'entreprise Propulser votre avenir, notre partenariat avec Road to Racing est ancré dans un engagement commun à former la prochaine génération de talents canadiens du sport automobile. Quand les jeunes sont soutenus et encouragés à atteindre leur plein potentiel, cela crée un meilleur avenir pour nous tous. »

Propulser votre avenir est une initiative de Mercedes-Benz Canada qui vise à favoriser des changements positifs en autonomisant la prochaine génération de Canadiens par le biais du mentorat et de la création de possibilités.

« C'est exactement la raison pour laquelle Road to Racing a vu le jour -- permettre aux marques de faire une différence et les mettre en lien avec l'univers de la performance et les futurs talents », déclare Neil Braun, fondateur et président de Road to Racing Canada. « Mercedes-Benz est synonyme d'excellence, et ensemble, nous créons des possibilités pour les jeunes athlètes tout en offrant des expériences inoubliables aux clients. Avec ce nouveau partenariat, Mercedes-AMG rejoint un réseau grandissant de compagnies avant-gardistes qui aident à redéfinir ce que devrait être la commandite du sport automobile : percutante, alignée sur des valeurs et axée sur la communauté. »

Mac Clark et Mayer Deonarine sont deux athlètes de R2R qui ont participé à l'événement à Area 27.

Âgé de 21 ans et originaire de Milton, en Ontario, Clark est un phénomène de la course à roues découvertes et il est largement considéré comme le meilleur espoir canadien en IndyCar. Double champion détenant le meilleur record de victoires en course à roues découvertes depuis plus de deux décennies, Mac se distingue comme étant le plus jeune champion de Formule 1600 de tous les temps - battant le record de Paul Tracy. Véritable talent générationnel, Mac est déterminé à devenir la prochaine vedette canadienne du sport automobile à l'échelle mondiale et témoigne sa gratitude envers des organisations telles que R2R, qui aident à rendre cela possible.

« Piloter une AMG à Area 27 avec des invités dans le siège du passager était une expérience incroyable. Mercedes-Benz et R2R montrent ce qui est possible quand la performance sert à faire une différence, et je suis reconnaissant de faire partie de cette vision », dit Clark.

Originaire d'Ajax, en Ontario, Deonarine est un prodige de 16 ans de la course à roues découvertes et un athlète de Road to Racing qui jouit d'une notoriété internationale croissante. Ayant fait ses débuts en karting et courant maintenant en Formule 4 au R.-U., Mayer est l'un des jeunes espoirs les plus prometteurs du Canada. Grâce au soutien fourni par R2R et à une focalisation sur la performance et le professionnalisme, il travaille sans relâche pour avoir un avenir dans le sport automobile mondial.

« Avoir la chance de collaborer avec Mercedes-Benz et de piloter ses voitures AMG sur le circuit était incroyable. En tant que jeune pilote, c'est inspirant de tisser des liens avec une marque si emblématique en sport automobile. Je suis reconnaissant envers R2R et AMG de rendre des occasions comme celles-ci possibles. C'est un moment que je n'oublierai pas », affirme Deonarine.

Road to Racing soutient actuellement plus de vingt pilotes amateurs canadiens qui participent à des compétitions à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, y compris à des séries prestigieuses comme le championnat GB4 au R.-U. et l'USF 2000 Pro faisant partie de la série Road to Indy. En éliminant les obstacles financiers, R2R donne aux meilleurs jeunes talents canadiens une chance de poursuivre une carrière professionnelle en course automobile - et permet à de nouvelles recrues de s'épanouir dans ce sport.

Les clients de Mercedes-Benz peuvent apprendre plus sur les occasions exclusives dans les domaines du voyage, de la gastronomie, du sport à : https://www.mercedes-benz.ca/fr/partnerships

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 34 484 véhicules en 2024.

Road to Racing Canada (R2R) est une organisation caritative qui se consacre à soutenir et à former la prochaine génération de talents canadiens du sport automobile, ouvrant la voie aux jeunes pilotes dans des disciplines allant du karting à la course à roues découvertes, en leur donnant accès à de l'aide pour leurs collectes de fonds et à des ressources cruciales afin d'atteindre les plus hauts niveaux de compétition. Ayant pour mission de promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion, R2R veille à ce que les athlètes de tous horizons aient la possibilité de concrétiser leur rêve de devenir pilote de course professionnel. Par l'intermédiaire d'un réseau de donateurs, de commanditaires et de mentors passionnés, R2R crée une communauté qui favorise la croissance, les perspectives d'avenir et l'excellence dans le monde du sport automobile. Depuis sa création, R2R a aidé des pilotes d'élite canadiens à avancer dans leur carrière, les appuyant dans leurs collectes de fonds par le biais de commandites, de dons caritatifs et d'événements visant à faire en sorte que nos athlètes bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour disputer des courses sur la scène internationale.

