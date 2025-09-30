Nouvelle pour 2026, la Familiale Mercedes-AMG E 53 HYBRIDE est la première familiale hybride haute performance de Mercedes-AMG à être offerte au Canada. Elle combine des performances exaltantes et une efficacité électrique avec la polyvalence d'une familiale.

Un six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres optimisé par AMG et un moteur électrique synchrone à excitation permanente propulsent la Familiale E 53 HYBRIDE AMG, générant une puissance combinée de 577 ch de série - ou de 604 ch avec la fonction Démarrage de course en option2. La traction intégrale entièrement variable 4MATIC+ Performance AMG transmet la puissance aux roues et permet une accélération fulgurante de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes1. De série, la direction active de l'essieu arrière et la suspension RIDE CONTROL AMG avec amortissement adaptatif réglable contribuent également à une expérience de conduite dynamique en favorisant une tenue de route agile.

________________________________________ 1 Avec la fonction Démarrage de course incluse dans l'Ensemble Dynamique Plus AMG en option 2 La fonction Démarrage de course est disponible dans le cadre de l'Ensemble Dynamique Plus AMG en option

Les clients peuvent encore davantage rehausser les performances de la familiale AMG en l'équipant de l'Ensemble Dynamique Plus AMG, qui ajoute la fonction Démarrage de course, fait passer la vitesse de pointe à 280 km/h et comprend des supports de moteur actifs, un différentiel arrière AMG à glissement limité à commande électronique et un volant Performance AMG garni de cuir nappa/microfibre. L'ensemble inclut aussi un système de freinage composite haute performance AMG doté d'étriers AMG rouges et de disques avant de 15,4 pouces.

Le système hybride P2 de la Familiale E 53 HYBRIDE AMG comporte un moteur électrique de 161 ch intégré à la transmission SPEEDSHIFT® TCT 9G AMG ainsi qu'une batterie de 400 volts et de 28,6 kWh à l'arrière du véhicule, sous le plancher du coffre. La batterie est conçue afin d'offrir une capacité utilisable de 21,2 kWh pour la conduite au quotidien, l'énergie restante étant gardée en réserve dans le but de procurer un surcroît de puissance électrique lors d'accélérations dynamiques.

Une palette comprenant 12 coloris de peinture extérieure, dont quatre teintes MANUFAKTUR, ainsi que l'Ensemble Nuit AMG, l'Ensemble Nuit AMG Plus et l'Ensemble Fibre de carbone extérieur AMG proposés en option offrent de nombreuses possibilités de personnalisation. Le véhicule est équipé de série de jantes AMG de 20 pouces à 5 bras jumelés; des jantes AMG de 20 pouces à 10 bras jumelés et des jantes forgées AMG de 21 pouces à bras croisés déclinées dans plusieurs finitions sont offertes en option.

Les clients disposent également d'une vaste gamme de choix pour personnaliser l'intérieur de la familiale AMG. Des selleries en ARTICO/microfibre AMG et en cuir nappa AMG livrables, l'Ensemble Sièges Performance AMG de pointe en option, le volant Performance AMG décliné dans de multiples finitions et une sélection variée de garnitures intérieures allient luxe et performance. Un système audio ambiophonique 4D Burmester® de 730 watts et à 17 haut-parleurs est compris dans l'équipement de série. L'Ensemble Superécran MBUX en option rehausse l'expérience de divertissement à bord grâce à un écran de 12,3 pouces pour le passager avant.

Pour 2026, la Familiale E 53 HYBRIDE AMG est aussi offerte sous forme de modèle « Edition 1 » exclusif à édition limitée, doté d'une peinture MANUFAKTUR avec des graphismes AMG uniques, de garnitures extérieures distinctives, de jantes forgées AMG de 21 pouces à bras croisés, d'un intérieur spécialement aménagé comportant des éléments de design uniques, ainsi que d'un équipement de série des plus complets.

Données techniques en un coup d'œil - Familiale Mercedes-AMG E 53 HYBRIDE 4MATIC+

Moteur 6 cylindres en ligne turbo de 3,0 L optimisé par AMG, avec système hybride rechargeable P2 Transmission SPEEDSHIFT® TCT 9G AMG Type d'entraînement Traction intégrale entièrement variable 4MATIC+ Performance AMG Puissance combinée 577 ch / 604 ch avec la fonction Démarrage de course en option2 Couple combiné 553 lb-pi Puissance du moteur à combustion 443 ch Couple du moteur à combustion 413 lb-pi Puissance du moteur électrique 161 ch Couple du moteur électrique 354 lb-pi Capacité de recharge CC : 60 kW / CA : 9,6 kW Capacité de la batterie 21,2 kWh (utilisable) / 28,6 kWh (totale) Autonomie électrique À communiquer ultérieurement Accélération de 0 à 100 km/h (est.) 4,1 s / 3,9 s avec la fonction Démarrage de course en option2 Vitesse de pointe (limitée électroniquement) 250 km/h / 280 km/h avec l'Ensemble Dynamique Plus AMG

Familiale tout-terrain Mercedes-Benz E 450 4MATIC

Grâce à la traction intégrale 4MATIC de série, à la suspension pneumatique AIRMATIC (également de série) et à un programme de conduite Hors route, la nouvelle Familiale tout-terrain Mercedes-Benz E 450 4MATIC parcourt avec aisance les terrains légèrement accidentés comme les chemins de terre ou de gravier. L'expérience de conduite hors route est encore rehaussée par l'affichage d'informations spécifiques à la conduite tout-terrain et la vue « capot transparent » faisant partie de la caméra à 360°.

Le véhicule a une allure résolument robuste. Parmi les éléments de design conçus pour la conduite hors route figurent une calandre unique, des pare-chocs spéciaux, des protections anti-encastrement avant et arrière en chrome, ainsi que des passages de roues arborant un revêtement gris foncé. Des jantes de 19 pouces sont de série, mais la familiale peut être équipée de jantes de 20 pouces en option.

Comparé à la Berline de Classe E, le modèle tout-terrain est plus large (1 889 mm) et plus haut (1 497 mm). Atteignant 4 950 mm, sa longueur hors tout est pratiquement identique à celle de la berline.

La nouvelle Classe E tout-terrain fait 28 mm de plus en largeur que le modèle précédent. Cela rend les trajets encore plus agréables pour les passagers de la deuxième rangée, qui profitent désormais d'un espace pour les coudes de 1 519 mm. Ayant gagné 22 mm, l'empattement est de 2 961 mm, ce qui fait bénéficier les occupants de la deuxième rangée de plus d'espace pour les genoux et les jambes.

La partie arrière sportive du véhicule dissimule un volume de chargement allant de 615 à 1 830 litres. Les dossiers des sièges de la deuxième rangée peuvent être rabattus selon la configuration 40/20/40. Ils sont actionnés à l'aide de deux boutons-poussoirs situés à gauche et à droite du dossier de la banquette arrière. De série, le hayon EASY-PACK s'ouvre et se ferme en toute facilité sur commande d'un bouton se trouvant sur la clé de contact, à l'aide d'un bouton sur la portière du conducteur ou encore au moyen de la poignée de déverrouillage située sur le hayon. Le cache-bagages rétractable et le filet de séparation ont un design en deux parties et sont aussi de série.

La nouvelle Familiale tout-terrain Mercedes-Benz E 450 4MATIC est dotée de série de la suspension pneumatique AIRMATIC. Ce système combine des soufflets de suspension pneumatique avec des amortisseurs ADS+ adaptatifs afin d'offrir une réactivité maximale. Les caractéristiques d'amortissement sont automatiquement régulées au niveau de chaque roue, aussi bien en compression qu'en détente. Une technologie de capteurs sophistiquée et des algorithmes règlent les amortisseurs en fonction de la qualité du revêtement routier pour veiller à ce que, par exemple, l'impact d'une bosse sur une roue ne se répercute pas sur l'ensemble de l'essieu et de l'habitacle.

Grâce à un système de nivellement automatique, AIRMATIC maintient une garde au sol constante peu importe la charge du véhicule, tout en s'adaptant aux conditions selon les besoins. Quand le programme CONFORT est sélectionné, le véhicule est automatiquement abaissé à vitesse élevée pour réduire la résistance au vent et accroître l'efficacité énergétique.

La Classe E tout-terrain est mue par un six cylindres appartenant à la famille de moteurs modulaires (FAME) de Mercedes-Benz. La gamme de motorisations contribue grandement à la flexibilité du réseau de production international, tout en aidant à répondre à la demande croissante en matière d'électrification.

Le système semi-hybride à technologie de suralimentation intelligente et à alterno-démarreur intégré (ISG) vient s'ajouter au turbocompresseur. Une nouvelle batterie pour le système fait passer la puissance du moteur électrique de 20 à 23 ch et le couple de suralimentation à 151 lb-pi.

Données techniques en un coup d'œil - Familiale tout-terrain Mercedes-Benz E 450 4MATIC

Moteur 6 cylindres en ligne turbo de 3,0 L avec système semi-hybride de 48 V Transmission Automatique à 9 rapports Type d'entraînement Traction intégrale 4MATIC Puissance (moteur à combustion) 375 ch Couple (moteur à combustion) 369 lb-pi Puissance (ISG) 23 ch Couple (ISG) 151 lb-pi Consommation de carburant À communiquer ultérieurement Accélération de 0 à 100 km/h (est.) 4,7 s Vitesse de pointe (limitée électroniquement) 250 km/h

La Familiale Mercedes-AMG E 53 HYBRIDE et la Familiale tout-terrain Mercedes-Benz E 450 4MATIC viennent rejoindre trois berlines faisant partie de la gamme de modèles de Classe E pour l'année modèle 2026 : la Berline Mercedes-Benz E 350 4MATIC, la Berline Mercedes-Benz E 450 4MATIC et la Berline Mercedes-AMG E 53 HYBRIDE 4MATIC+.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 34 484 véhicules en 2024.

