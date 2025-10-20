Les conducteurs canadiens de véhicules électriques à batterie (VEB) Mercedes-Benz peuvent maintenant recharger leur automobile à plus de 25 000 Superchargeurs Tesla à travers les États-Unis et le Canada 1 .

. Un adaptateur NACS vers CCS1 pour les véhicules électriques actuels compatibles avec le système CCS1 est désormais en vente chez les concessionnaires Mercedes-Benz agréés, permettant une recharge rapide et sécuritaire aux Superchargeurs Tesla.

Mercedes-Benz introduira des ports conformes à la norme de recharge nord-américaine ( North American Charging Standard ou NACS) dans sa gamme de véhicules électriques au Canada à partir de fin 2025 et début 2026.

ou NACS) dans sa gamme de véhicules électriques au Canada à partir de fin 2025 et début 2026. Le réseau de Superchargeurs Tesla sera intégré au service MB.CHARGE Public, s'ajoutant ainsi aux réseaux de recharge qui font déjà partie du réseau MB.CHARGE pour les conducteurs, dont ChargePoint, FLO, BC Hydro, le Circuit électrique et plus encore.

Les conducteurs de VEB Mercedes-Benz peuvent en apprendre davantage ici : https://www.mercedes-benz.ca/fr/charge/charging-with-nacs

MISSISSAUGA, ON, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre d'une expansion majeure des options de recharge publique, les conducteurs de VEB Mercedes-Benz peuvent désormais accéder à plus de 25 000 Superchargeurs Tesla à travers les États-Unis et le Canada. Le réseau de Superchargeurs Tesla sera intégré à MB.CHARGE Public (anciennement Mercedes me Charge), le service de recharge propre à Mercedes-Benz qui offre des expériences de recharge publique pratiques au sein de réseaux de recharge incluant ChargePoint, FLO, BC Hydro, le Circuit électrique et plus encore[2]. Avec l'option numérique MB.CHARGE Public, Mercedes-Benz regroupe toutes les fonctions de recharge publique pour que les clients aient accès à l'un des plus grands réseaux de recharge unifiés en Amérique du Nord, comprenant près de 200 000 points de recharge, avec un seul contrat de recharge. Cette intégration stratégique souligne l'engagement continu de Mercedes-Benz envers son écosystème de recharge complet, qui fournit une expérience de recharge et de paiement rapide et pratique à tous ses clients conduisant un véhicule électrique, peu importe la façon dont ils décident de recharger leur automobile.

« L'accès commode à un vaste réseau de recharge est essentiel à une expérience de possession de VE harmonieuse. L'expansion du réseau MB.CHARGE avec l'intégration du réseau de Superchargeurs Tesla représente une autre étape importante alors que nous continuons à établir des bases solides pour introduire davantage de véhicules tout électriques innovants sur le marché. »

Andreas Tetzloff, directeur général de Mercedes-Benz Canada

« En étendant l'accès aux Superchargeurs Tesla pour tous nos clients conduisant un VEB en Amérique du Nord, nous soulignons notre engagement à offrir autant d'options de recharge que possible. Le réseau MB.CHARGE Public à croissance rapide permet maintenant à nos clients canadiens d'accéder à presque 200 000 points de recharge à travers les États-Unis et le Canada, faisant bénéficier les conducteurs de Mercedes-Benz d'une expérience de recharge de premier ordre, peu importe quand et où ils choisissent de recharger leur véhicule. »

Franz Reiner, président du conseil de direction de Mercedes-Benz Mobility AG

Adaptateur pour les modèles de VE actuels

Pour répondre aux besoins des conducteurs actuels de VE Mercedes-Benz équipés d'un port de recharge compatible avec le système CCS1, la compagnie a introduit un adaptateur de recharge rapide CC NACS vers CCS1 approuvé par Mercedes-Benz. L'adaptateur permettra aux véhicules existants d'être rechargés à des Superchargeurs Tesla1 et peut maintenant être acheté chez un concessionnaire Mercedes-Benz agréé au Canada moyennant 219,95 $, taxes applicables en sus. Cet adaptateur NACS vers CCS1 est le seul adaptateur testé et certifié pour sa sécurité et sa compatibilité avec tous les VEB Mercedes-Benz et tout point de recharge rapide CC NACS.

Intégration future de la norme NACS

À partir de fin 2025 et début 2026, Mercedes-Benz va commencer à intégrer des ports de recharge NACS dans sa nouvelle gamme de véhicules électriques au Canada, après l'introduction en 2025 de ports de recharge NACS dans sa gamme de véhicules aux É.-U. Cela garantira que tous les futurs modèles Mercedes-Benz pourront se connecter directement à n'importe quel point de recharge CC NACS sans avoir besoin d'adaptateur, ce qui rendra la recharge encore plus pratique pour les clients de Mercedes-Benz à travers l'Amérique du Nord.

Écosystème de recharge Mercedes-Benz

L'intégration de la norme NACS à la gamme de véhicules de Mercedes-Benz, en plus de l'ajout du réseau de Superchargeurs Tesla au réseau MB.CHARGE Public à expansion rapide, souligne les dernières offres de la marque dans le cadre d'une approche globale de la recharge des VE. MB.CHARGE englobe toutes les solutions de recharge numériques de Mercedes-Benz. L'écosystème de recharge complet vise à offrir aux clients une expérience de recharge connectée fluide et pratique - en déplacement, à la maison et au travail.

Mercedes-Benz élargit continuellement le réseau de recharge à travers ses propres activités pour développer l'infrastructure de recharge publique dans le monde entier. En 2023, la recharge haute puissance Mercedes-Benz a été lancée en Amérique du Nord, s'étendant à plus de 400 bornes de recharge, les premiers centres de recharge au Canada devant être ouverts en Colombie-Britannique d'ici fin 2025 et devant être équipés de câbles de recharge CCS et NACS, avec une nouvelle expansion prévue en 2026. En outre, la coentreprise IONNA - une collaboration entre Mercedes-Benz et sept autres constructeurs automobiles - a ouvert ses premiers sites de recharge (« rechargeries ») aux É.-U. cette année, ouvrant la voie à 30 000 autres points de recharge haute puissance à travers l'Amérique du Nord pour aider à promouvoir l'adoption des VE à grande échelle.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG, des Mercedes-Maybach et des véhicules tout électriques de Mercedes-Benz, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. Par l'intermédiaire d'un réseau national de 57 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 34 484 véhicules en 2024.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca

__________________________ 1 Achat d'un adaptateur et mise à jour logicielle requis. Certains modèles peuvent nécessiter qu'un concessionnaire Mercedes-Benz effectue la mise à jour logicielle sans frais supplémentaires. 2 Le service MB.CHARGE est fourni en coopération avec le fournisseur de service tiers ChargePoint. Pour bénéficier du service, il faut disposer d'un identifiant Mercedes me ID et d'un compte ChargePoint actifs, accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de chaque compagnie, et consentir à la liaison des comptes. Ce contrat peut être conclu à l'aide d'un appareil mobile dans l'application Mercedes ou au sein du portail des options numériques Mercedes me. L'appareil mobile doit disposer de la couverture réseau d'un opérateur mobile. Un système multimédia MBUX avec écran tactile de 26 cm (10,25 pouces) et navigation est requis pour que le service puisse être utilisé à bord du véhicule.

