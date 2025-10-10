Le véhicule concept Vision V offre un aperçu fascinant du futur modèle haut de gamme Mercedes-Benz VLS.

Les passagers profitent d'un « salon privé » incluant un écran de cinéma rétractable de 65 pouces avec Dolby Vision®, un système audio ambiophonique à 42 haut-parleurs et sept projecteurs pour une expérience numérique personnalisée unique à 360 degrés.

MISSISSAUGA, ON, le 10 oct. 2025 /CNW/ - La Vision V est une élégante limousine de luxe avec chauffeur qui permet de se faire dorloter dans un tout nouveau monde de confort. Le savoir-faire analogique fusionne avec une expérience utilisateur numérique pour offrir une expérience holistique produisant un effet « cocooning ». Des matériaux fabriqués de façon traditionnelle sont alliés à des éléments de design ultramodernes et à la fine pointe de la technologie qui sont aussi raffinés qu'inattendus, créant ainsi une expérience numérique immersive sans précédent. La Vision V fournit un aperçu fascinant du futur de la grande limousine Mercedes-Benz VLS.

Les futurs modèles de minifourgonnettes à usage privé – aussi connues sous le nom de grandes limousines – seront baptisés Mercedes-Benz VLE et Mercedes-Benz VLS. (Groupe CNW/Mercedes-Benz Canada Inc.)

« La Vision V est le début d'une nouvelle ère pour les fourgons Mercedes‑Benz. Elle démontre, dans le vrai sens du terme, comment nous incorporons du luxe dans un habitacle spacieux et définissons un nouveau segment. Grâce à cela, nous établissons de nouvelles normes en matière de design, de confort et d'expérience utilisateur immersive, tout en répondant aux exigences les plus élevées de nos clients. »

Thomas Klein, responsable de Fourgons Mercedes-Benz

« Les fourgons Mercedes-Benz sont emblématiques depuis des décennies. Avec la Vision V, nous transformons cet héritage en un tout nouveau concept de transport de luxe suprême. Cette voiture de salon incarne l'harmonie parfaite entre le luxe et le design des fourgons, établissant une nouvelle référence pour l'avenir. »

Gorden Wagener, designer en chef du groupe Mercedes-Benz AG

Effet « cocooning » unique à 360 degrés dans le « salon privé »

Le « salon privé » de la Vision V comprend un écran de cinéma rétractable de 65 pouces sous le plancher. Dès que les passagers sont à bord et que les portières sont fermées, il s'élève en coulissant à partir d'une console garnie de bois de loupe et de cuir nappa. À travers les lamelles transparentes dans le plancher, les passagers peuvent voir l'écran qui s'étend pour séparer le « salon privé » du poste de conduite. L'écran de cinéma transforme l'intérieur en un monde d'expériences immersives - un havre individuel qui peut être utilisé comme une salle de cinéma, de jeu ou de concert, ou encore comme un bureau mobile ou une oasis de détente.

Doté d'une résolution 4K, l'écran de cinéma affiche des vidéos et des jeux avec une clarté et un niveau de détail exceptionnels. Grâce à la technologie d'imagerie HDR (imagerie à grande gamme dynamique) Dolby Vision, les éléments de divertissement offrent des couleurs plus riches et un contraste plus net. Sept projecteurs dans le ciel de pavillon et le plancher élargissent le champ de vision. De plus, les vitres latérales deviennent des « écrans » supplémentaires, créant ainsi une expérience numérique à 360 degrés.

Grâce à 42 haut-parleurs, dont des excitateurs dans les sièges, la musique est une expérience haptique dans le « salon privé » de la Vision V. L'effet « cocooning » du salon est encore renforcé par l'intégration de l'éclairage d'ambiance quand on écoute de la musique, l'éclairage adaptant ses couleurs au rythme de la musique. L'écran de cinéma de 65 pouces est commandé au moyen du pavé tactile situé dans la console centrale et peut être déployé et rétracté à partir du plancher.

Des mondes d'expérience interactifs offrant un nouveau niveau de luxe personnalisé

L'expérience utilisateur numérique immersive à bord de la Vision V procure une impressionnante sensation de profondeur et invite littéralement les passagers à plonger dans les six différents mondes d'expérience.

Divertissement : asseyez-vous et profitez du trajet, que ce soit en regardant un film du carrousel vidéo ou en écoutant de la musique d'un de vos artistes préférés. En mode audio, une barre de son offre une expérience musicale immersive. L'écran de cinéma peut aussi n'être que partiellement déployé pour fournir une interface numérique à la barre de son.

Détente : après une journée stressante, inclinez les sièges en mode relaxation et détendez-vous. Un paysage apaisant défile doucement sur l'écran de cinéma. Le tout est accompagné d'une musique douce.

Jeux : pour les amateurs de jeux, la minifourgonnette se transforme en centre de jeux et propose, par exemple, des jeux de course auxquels on peut prendre part à l'aide d'une manette séparée incluse.

Travail : le « salon privé » devient un bureau mobile et l'écran de cinéma un bureau virtuel.

Magasinage : qu'il s'agisse d'acheter des billets pour un tournoi de golf ou de tennis lors d'un voyage, ou de prendre le temps de choisir une nouvelle bague ou un nouveau parfum, la boutique interactive présente les produits comme ils le seraient dans un vrai magasin.

Découverte : apprenez à connaître la région lors d'un voyage. La navigation périphérique est transmise à l'écran de cinéma de 65 pouces et représente de manière réaliste les alentours du véhicule à l'aide de graphiques 3D générés par le moteur de jeu. Des informations supplémentaires sont projetées sur l'image de la caméra grâce à la réalité augmentée.

Des sièges de luxe innovants au design futuriste

Les sièges de la Vision V rappellent d'élégantes chaises longues et reposent sur des bases en aluminium poli. Faits de coussins de forme tubulaire très flexibles, ils ont un design futuriste unique. Des fermoirs brillants en aluminium poli maintiennent ensemble les coussins tubulaires individuels. Les sièges réglables électriquement offrent la meilleure ergonomie et assurent un confort de voyage de première classe. En outre, ils peuvent être inclinés dans une position à plat confortable pour dorloter les occupants. L'éclairage d'ambiance des plus complets, incluant des bandes lumineuses et un plafonnier, crée une atmosphère individualisée de salon douillet. Le parfum, qui se trouve dans un élégant flacon en aluminium poli situé derrière la console centrale, offre une expérience sensuelle supplémentaire.

Le futur des grandes limousines de Mercedes-Benz

Les futurs modèles de minifourgonnettes à usage privé - aussi connues sous le nom de grandes limousines - seront baptisés Mercedes-Benz VLE et Mercedes-Benz VLS.

Offrant jusqu'à 8 places, le VLE sera un véhicule flexible destiné à divers clients allant de familles à des amateurs d'activités de loisirs, ainsi qu'à des navettes VIP exclusives. Le VLE sera le premier modèle basé sur la nouvelle architecture modulaire et évolutive des fourgons, marquant de ce fait le début d'une toute nouvelle ère. Cette architecture permet de clairement différencier les grandes limousines à usage privé des fourgons commerciaux.

Le VLS élargira la gamme des minifourgonnettes Mercedes-Benz dans le segment haut de gamme, définissant un segment unique en son genre qui conférera une véritable grandeur au luxe automobile. Le véhicule concept Vision V offre un aperçu fascinant du futur modèle haut de gamme Mercedes-Benz VLS.

