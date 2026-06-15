UNE PROGRAMMATION FOISONNANTE AU JARDIN BOTANIQUE CET ÉTÉ !

LES ARTS S'INVITENT AU JARDIN du 5 juillet au 23 août

LES MINISAMEDIS (nouveau volet de spectacles jeunesse) du 4 au 25 juillet

FLEURS IMPUDIQUES pour entrer dans l'intimité des fleurs du 24 juin au 16 août

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - L'été s'annonce foisonnant au Jardin botanique! Espace pour la vie est très heureux d'annoncer le retour de l'événement Les Arts s'invitent au Jardin qui bonifie sa programmation d'un tout nouveau volet jeunesse, Les MiniSamedis, avec l'ajout de 4 joyeux spectacles pour jeune public tous les samedis de juillet.

Nature et culture s'unissent pour stimuler vos sens en douceur. La musique s'invite ainsi au cœur des floraisons pour rallier les générations et attirer un public diversifié curieux de découvrir le Jardin botanique sous un nouveau jour. En plus de l'événement Les Arts s'invitent au Jardin, profitez de votre visite pour découvrir comment les fleurs s'y prennent pour séduire, au fil des jardins et d'une promenade attentive au cœur des floraisons, dans le cadre de Fleurs impudiques.

LES ARTS S'INVITENT AU JARDIN | Dimanche 14 h - Durée : 60 min

Plusieurs artistes seront en prestation dans la verdure éclatante du Jardin botanique. Venez entendre des artistes d'ici aux styles musicaux multiples en plein cœur du Jardin botanique, un écrin exceptionnel pour assister à des spectacles intimes.

Dimanche 5 juillet - Stéphane Archambault

Pour la première fois sur scène en solo depuis la fin du groupe Mes Aïeux.

Dimanche 12 juillet - Eadsé

Artiste pop-soul wendat, elle présente son nouveau spectacle issu de son tout premier album paru en 2025.

Dimanche 19 juillet - Gilles Valiquette

L'artiste partagera histoires, anecdotes et succès tirés de ses treize albums.

Dimanche 26 juillet - Pierre Lapointe

Il présente Les chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé, un spectacle étonnant de chansons anciennes et nouvelles.

Dimanche 2 août - Luan Larobina et Hanorah (coups de cœur découverte)

Deux artistes coups de cœur de la relève se relayeront pour vous faire entendre leur univers respectif. Découvrez la musique pop-folk-latin de Luan Larobina, lauréate des Francouvertes 2026, et la manière bien personnelle d'Hanorah de fusionner soul, rock, folk et funk.

Dimanche 9 août - Les sœurs Boulay et Elliot Maginot

Amis depuis presque 15 ans, on les entendra en version acoustique, à trois voix.

Dimanche 16 août - Florence K

Elle revisitera des perles de son répertoire ainsi que plusieurs de ses propres compositions.

Dimanche 23 août - Mon Doux Saigneur

Le groupe présentera un paysage nouveau dans lequel rien n'est pourtant étranger.

Quand la nature inspire les artistes

En attendant la présentation des concerts, découvrez la série de courtes vidéos où chaque artiste révèle son coup de cœur pour la nature, le Jardin ou une plante en particulier en y associant une de ses pièces à écouter.

Liste des vidéos sur YouTube | Liste d'écoute musicale

NOUVEAU - LES MINISAMEDIS pour jeune public | Samedi 11 h 30 - Durée : 45 min

En grande nouveauté, l'événement Les Arts s'invitent au Jardin accueille Les MiniSamedis, une série de spectacles pour le jeune public, présentés les samedis de juillet sur la même scène que les concerts du dimanche. Une programmation variée et effervescente sous le signe de l'énergie et du plaisir attend les enfants et leurs parents. Ça promet de grouiller !

Samedi 4 juillet - CréaSon présente La biodiversité

Au rythme d'instruments de musique faits d'objets récupérés, le duo propose un voyage dans le merveilleux monde des animaux, des insectes et des écosystèmes à protéger.

Samedi 11 juillet - Henri Godon présente Chants de vacances

Des chansons festives pour jeunes mélomanes sous le thème des vacances.

Samedi 18 juillet - Claude et Carlos présentent Il était une fois en duo

Retrouvez ces deux complices du groupe Les Petites Tounes avec leurs refrains accrocheurs, leurs histoires rigolotes et leurs chansons rassembleuses.

Samedi 25 juillet - Atchoum présente Partout à la fois

Atchoum est une rockeuse énergique qui adore l'action. Réussira-t-elle à tout faire ?

Après les spectacles, prolongez votre visite et profitez de la variété d'activités pour les familles dans les trois jardins culturels. Initiez-vous à l'art de l'origami au Jardin japonais, créez votre propre feuille de papier en bambou au Jardin de Chine et découvrez l'art du perlage au Jardin des Premières-Nations.

FLEURS IMPUDIQUES | Tous les jours du 24 juin au 16 août

Le spectacle des floraisons vous en mettra plein la vue cet été, grâce à Fleurs impudiques, un parcours à découvrir pour entrer dans l'intimité des fleurs, un jardin à la fois, pendant tout l'été.

Fleurs nues (installation participative)

Joignez-vous à la création d'une installation basée sur des techniques d'éco-impression dans un contact très intime avec les fleurs. Tout au long de l'été, des dizaines de banderoles créées par le public s'élèveront dans l'un des Jardins et libéreront dans le vent une forme de poésie botanique !

Secrets de séduction (animation)

Qui les fleurs cherchent-elles à séduire ? Quels jeux d'attraction se trament au cœur d'une fleur ? Participez à cette investigation en compagnie de notre équipe d'animation pour découvrir la vraie nature des fleurs et les secrets de leurs stratégies de séduction.

Bouquet sensoriel (animation)

Vivez une expérience sensorielle unique pour comprendre les fleurs. Observez, explorez, écoutez, goutez et, à travers ce bouquet d'expériences, découvrez les moyens déployés par les fleurs pour se rendre attrayantes.

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles au Jardin cet été !

La Presse est partenaire de l'événement Les Arts s'invitent au Jardin.

RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE espacepourlavie.ca Le billet d'entrée au Jardin donne accès à toutes les activités POUR VOUS RENDRE Transport en commun (métro Pie-IX à 5 min de marche) Transport actif (pistes cyclables et stations Bixi à proximité)

Profitez du Passeport Espace pour la vie pour une sortie dans l'un ou l'autre des cinq musées d'Espace pour la vie autant de fois que vous le voulez durant 12 mois !

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Photos et vidéos des artistes

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias: Chloé Rossi, Roy & Turner Communications, [email protected]; Source: Chantal Côté, Espace pour la vie, [email protected]