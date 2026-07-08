Les Butineries - Festival des insectes pollinisateurs : Des activités gratuites pour toute la famille!

MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Espace pour la vie vous invite à la 4e édition des Butineries qui se tiendra du 24 au 26 juillet. Cet événement familial gratuit, concocté par l'équipe de l'Insectarium, soulignera cette année le 10e anniversaire du Blitz international de suivi du monarque avec des activités spécialement créées pour l'occasion!

Une foule de rencontres inspirantes avec des experts et des expertes

Des kiosques et des ateliers seront proposés autour de thématiques variées, allant de conseils pratiques pour aménager un jardin favorable aux pollinisateurs, à la démystification de l'abeille domestique, en passant par les découvertes scientifiques sur les insectes pollinisateurs.

Des ateliers et activités pour toute la famille

C'est dans une ambiance festive que les plus jeunes pourront confectionner des chapeaux-jardins et des breloques, se parer aux couleurs vibrantes des insectes et des fleurs, puis participer à un défilé joyeux et animé.

Des contes en musique avec l'OSM

De la grande visite est prévue qui plaira autant aux parents qu'aux enfants : des musiciens et musiciennes de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) viendront ajouter une touche de magie musicale à des contes enchanteurs.

Le monarque en vedette

L'atelier créatif La métamorphose du monarque propose une incursion au cœur de la vie du papillon monarque, du tout petit œuf à l'adulte voltigeur.

propose une incursion au cœur de la vie du papillon monarque, du tout petit œuf à l'adulte voltigeur. Les animateurs et animatrices du kiosque Mission monarque vous expliqueront comment contribuer à la sauvegarde de ce papillon.

La Migration des monarques qui invite les enfants à se parer aux couleurs du papillon.

Retrouvez la programmation complète ici.

C'est un rendez-vous du 24 au 26 juillet, de 10 h à 17 h

Site extérieur de l'Insectarium - événement gratuit

Métro Pie-IX - Stationnement P2 (payant) - 4581, rue Sherbrooke Est

10e Blitz international de suivi du monarque - Du 31 juillet au 9 août Notez ces dates, ouvrez l'œil et faites partie des milliers de personnes qui unissent leurs efforts chaque année au Canada, aux États-Unis et au Mexique afin d'appuyer la conservation des monarques. Trouvez de l'asclépiade, vérifiez la présence de monarques et notez vos observations. Partez en Mission monarque!

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Pochette de presse

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias : Roy & Turner, Chloé Rossi, 514 652-6478, [email protected]; Source : Espace pour la vie, Isabel Matte, 514 250-7753, [email protected]