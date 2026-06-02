MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale des océans, célébrée le 8 juin, Espace pour la vie annonce avec fierté le lancement de la bande dessinée L'océan et les droits humains. Cette publication originale, réalisée en collaboration avec la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable, a été adaptée en bande dessinée par l'autrice et illustratrice Alexandra Dion-Fortin.

L'art pour expliquer la justice environnementale

Pensée comme un outil de sensibilisation accessible et engagé, cette bande dessinée met en images le droit à un environnement propre, sain et durable. Elle s'appuie sur le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations unies Astrid Puentes Riaño et illustre les liens étroits qui existent entre la protection des milieux océaniques, la justice environnementale et les droits humains.

Lieu de dialogue entre science, environnement, art et société, la Biosphère a travaillé étroitement avec le Laboratoire pour la justice environnementale et climatique (LabJAC) afin de rendre ces enjeux concrets et accessibles, notamment pour les jeunes de 10 ans et plus.

Disponible en français, anglais, espagnol et portugais, la bande dessinée vise à rejoindre un public aussi large que diversifié.

Une édition imprimée à ne pas manquer

Une édition imprimée de L'océan et les droits humains, réalisée sur du papier entièrement recyclé, sera distribuée gratuitement à la Biosphère dans le cadre du Festival Eurêka!, du 5 au 7 juin. Les exemplaires étant offerts en quantité limitée, le public est invité à ne pas manquer cette occasion de se procurer sa copie.

La version française de la bande dessinée est disponible en ligne.

Le rapport complet L'océan et les droits de l'homme de la Rapporteuse spéciale des Nations unies, Astrid Puentes Riaño, est également disponible en ligne.

Citations

Gabrielle Rousseau-Bélanger, responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts

« Avec L'océan et les droits humains, nous utilisons l'art pour rendre accessibles des enjeux essentiels qui lient la protection des océans, la justice environnementale et les droits humains. Cette collaboration avec la Rapporteuse spéciale mandatée par les Nations unies illustre la volonté de Montréal et d'Espace pour la vie de renforcer les liens avec les agences onusiennes et de sensibiliser la population, notamment les jeunes, à travers un outil éducatif gratuit et engageant. »

Astrid Puentes Riaño, Rapporteuse spéciale des nations unies

« En tant que mère et rapporteuse spéciale, l'un de mes principaux engagements est de veiller à ce que les informations contenues dans les rapports rédigés au cours de mon mandat soient accessibles aux générations futures, car ce sont elles qui hériteront de la planète. Les jeunes doivent savoir qu'ils ont droit à un environnement sain et, en particulier grâce à ce rapport, comprendre pourquoi la protection de l'océan est une question relevant des droits de la personne. Nous n'avons qu'un seul océan, et une grande variété d'écosystèmes de la planète, le climat, l'alimentation, les populations et les systèmes de vie en dépendent. »

Festival Eurêka! Du 5 au 7 juin, à la Biosphère et au parc Jean-Drapeau Événement gratuit Dans une ambiance festive, profitez gratuitement des expositions et prenez part à de nombreuses activités dont des ateliers scientifiques et des spectacles interactifs.

À propos

Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,4 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Alexandra Dion-Fortin

Alexandra Dion-Fortin est une artiste visuelle multidisciplinaire dont la pratique, inspirée par le vivant et les paysages naturels et bâtis, allie aquarelle, plomb et crayons de couleur. Illustratrice, bédéiste, autrice et designer architecturale, elle développe des projets à la croisée de l'art, de la sociologie et de l'environnement. Ses collaborations avec des universités et des organismes visent notamment la vulgarisation de recherches en bande dessinée. Partageant son temps entre les Iles-de-la-Madeleine (Menagoesenog) et la Haute‑Gaspésie, son travail est traversé par des préoccupations écoféministes, sociales et poétiques.

Astrid Puentes Riaño, Rapporteuse spéciale des nations unies

La Rapporteuse spéciale sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable est une experte indépendante mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies afin de contribuer à la protection de ce droit à l'échelle mondiale. Ce mandat vise à promouvoir les meilleures pratiques d'intégration des droits de la personne dans l'élaboration des politiques environnementales, à cerner les défis et les obstacles à la reconnaissance et à la mise en œuvre du droit à un environnement propre, sain et durable dans le monde, à effectuer des visites de pays et à répondre aux violations des droits de la personne. Astrid Puentes Riaño a été nommée Rapporteuse spéciale sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable le 5 avril 2024.

LabJAC

Le Laboratoire pour la justice environnementale et climatique (LabJAC) agit comme bureau externe et soutient les activités de la Rapporteuse spéciale sur le droit humain à un environnement propre, sain et durable, au département de droit de l'Université Iberoamericana, à Mexico. Le LabJAC a pour objectif de proposer des solutions déterminantes, ancrées dans une perspective de justice environnementale, afin de répondre efficacement à la triple crise planétaire - soit les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution - une crise aggravée par les inégalités structurelles et la discrimination.

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias: Roy & Turner, Chloé Rossi, 514 652-6478, [email protected]; Source : Espace pour la vie, Isabel Matte, 514 250-7753, [email protected]