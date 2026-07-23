Participez au dixième anniversaire du Blitz monarque : chaque observation compte!

MONTRÉAL, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Espace pour la vie vous invite à participer à cette 10e édition du Blitz international de suivi du monarque qui se tiendra du 31 juillet au 9 août. Que vous soyez au Canada, aux États-Unis ou au Mexique, vous êtes convié.e.s à partir à la recherche de monarques et de plants d'asclépiades près de chez vous.

Chaque été, cet événement de science participative rassemble des milliers de personnes d'un bout à l'autre du continent afin d'aider à identifier les zones prioritaires pour la conservation du monarque.

L'an dernier, plus de 9 000 personnes ont partagé des milliers d'observations. En ce dixième anniversaire du Blitz, nous avons besoin de votre aide pour atteindre notre objectif : 10 ans, 10 000 participants et participantes de plus!

Comment participer

Participer est simple. Lors d'une promenade, d'une sortie en famille ou même au cours de vos activités quotidiennes, gardez l'œil ouvert pour repérer des monarques ou des plants d'asclépiades, en ville comme à la campagne. Il suffit ensuite de transmettre vos observations sur la plateforme Mission monarque.

Dix ans de science participative

Le Blitz international de suivi du monarque est une initiative transfrontalière sans égale qui vise à préserver l'une des espèces migratrices les plus emblématiques d'Amérique du Nord : le papillon monarque. Puisque les monarques migrent d'un bout à l'autre du continent, la collaboration au-delà des frontières est essentielle pour mieux comprendre l'espèce, ses déplacements et les habitats dont elle dépend.

Au cours de la dernière décennie, des dizaines de milliers de bénévoles en Amérique du Nord ont partagé des observations qui ont aidé les scientifiques à cerner des zones prioritaires de conservation, à suivre l'évolution des populations et à orienter des mesures de restauration des habitats sur le terrain. Ensemble, cette mobilisation régionale contribue à la conservation d'une espèce qui relie nos écosystèmes et nos collectivités.

Aidez-nous à compléter les données!

Pour souligner cet anniversaire, une carte interactive présentant les différentes zones d'observation a été créée. Elle y indique :

Zones chaudes : secteurs où les observations de monarques et d'asclépiades sont nombreuses.

: secteurs où les observations de monarques et d'asclépiades sont nombreuses. Zones froides : secteurs où des asclépiades ont été recensées, mais où les observations de monarques sont rares ou inexistantes.

: secteurs où des asclépiades ont été recensées, mais où les observations de monarques sont rares ou inexistantes. Zones mixtes : secteurs où les observations sont plus variables.

Les zones froides sont particulièrement importantes. En visitant l'une de ces zones et en notant vos observations, vous contribuerez à enrichir les données.

Des organisations unies pour la conservation

Le Blitz monarque est le fruit d'une collaboration entre organisations de partout en Amérique du Nord. Pour découvrir cette initiative unique et les organisations qui la concrétisent, visitez blitzmonarque.org.

10e anniversaire de l'Effet papillon de la Fondation David Suzuki

Cette année marque également le 10e anniversaire de l'Effet papillon, une initiative de la Fondation David Suzuki qui partage la mission du Blitz de suivi du monarque : protéger les pollinisateurs, notamment le papillon monarque, ainsi que leurs habitats, indispensables à leur survie. Grâce à diverses activités de plantation et de sensibilisation, les patrouilleuses et patrouilleurs de l'Effet papillon contribuent directement à des initiatives de science participative, comme le Blitz de suivi du monarque et Mission monarque.

Citation de Maxim Larrivée, directeur de l'Insectarium et directeur par intérim du Biodôme

« En rassemblant des milliers de bénévoles des trois pays qui s'engagent dans la science participative autour d'une même mission de conservation, le Blitz international de suivi du monarque a permis de mieux comprendre l'habitat de reproduction du monarque à l'échelle du continent, tout en renforçant les liens qui nous unissent dans la protection de cette espèce migratrice emblématique. »

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année près de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Pochette de presse

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias : Roy & Turner, Chloé Rossi, 514 652-6478, [email protected]; Source : Espace pour la vie, Isabel Matte, 514 250-7753, [email protected]