Une réalisation marquante pour l'équipe CIMA+ dans les provinces de l'Atlantique

ST. JOHN'S, NL, le 17 juin 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est fière d'annoncer que Kayla Vineham, membre de l'équipe du bureau de St. John's à Terre-Neuve-et-Labrador, a été choisie comme lauréate du prix AFGC -- NL 2025 dans la catégorie Leaders de demain.

Décerné chaque année par l'Association des firmes de génie-conseil, chapitre de Terre-Neuve-et-Labrador (AFGC - NL), ce prix récompense les professionnelles et professionnels émergents qui font preuve d'un leadership exceptionnel et d'un engagement indéfectible envers l'avancement du secteur du génie-conseil.

Mme Vineham a officiellement reçu cette distinction lors de l'assemblée générale annuelle et de la cérémonie de remise des prix de l'AFGC -- NL, le 12 juin 2025. Diplômée de l'Université Memorial de Terre-Neuve avec un baccalauréat en génie civil obtenu en juin 2022, elle a commencé sa carrière chez CIMA+ plus tard la même année au sein de l'équipe Structures de la région de l'Atlantique, où elle a acquis une expérience pratique grâce à des visites et des inspections régulières sur les chantiers. Plus récemment, Kayla Vineham a rejoint l'équipe Transmission et distribution de la région de l'Atlantique, où elle approfondit son expertise technique à travers un vaste éventail de projets et de disciplines liés à l'énergie, et apprend à s'adapter rapidement à de nouveaux défis.

« Je suis honorée de recevoir ce prix au nom de CIMA+, a déclaré Mme Vineham. Je suis profondément engagée envers cette entreprise et le travail que nous accomplissons. Cette reconnaissance témoigne des efforts que nous déployons chaque jour, individuellement et en équipe. Nous nous efforçons de faire une réelle différence, non seulement dans notre profession, mais aussi dans les collectivités que nous servons, en contribuant à bâtir un avenir durable à travers chaque projet que nous réalisons. »

Il s'agit du premier prix décerné à CIMA+ dans les provinces de l'Atlantique depuis l'expansion stratégique de l'entreprise dans la région, ce qui souligne le talent, l'expertise et l'influence croissante de notre équipe régionale. « Kayla incarne l'esprit d'innovation, de collaboration et d'excellence technique qui anime CIMA+ », a déclaré Jeff Hynes, associé et directeur principal, Énergie et ressources. « Nous sommes très fiers que son talent et son leadership soient reconnus par l'AFGC -- NL, et encore plus fiers que cette réussite reflète la force de notre présence dans le Canada atlantique ».

