MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est heureuse d'annoncer quatre nominations importantes à des postes de direction, ce qui reflète son engagement envers la croissance continue, le développement stratégique et l'excellence opérationnelle. Ces nominations renforcent l'équipe de direction de l'entreprise à travers le Canada et soutiennent la réalisation de sa vision à long terme.

Cian Murphy, vice-président principal, Projets majeurs

Cian Murphy a été nommé au poste de vice-président principal, Projets majeurs. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Murphy mettra à profit sa vaste expérience en leadership pour soutenir la croissance continue de CIMA+ et renforcer la position de l'entreprise en tant qu'acteur clé dans le secteur des infrastructures majeures au Canada.

Depuis qu'il s'est joint à CIMA+ en 2015, M. Murphy a dirigé avec succès des équipes multidisciplinaires dans le cadre de certains des projets et propositions d'infrastructure les plus importants du pays. Sa vision stratégique et son engagement ont joué un rôle déterminant dans l'expansion du portefeuille de projets majeurs de l'entreprise. Fort de plus de 20 ans d'expérience internationale dans le secteur, M. Murphy possède une expertise approfondie des modes de réalisation de projet, de la gestion des risques et du développement commercial. Sa nomination reflète l'engagement de CIMA+ envers l'excellence et l'innovation dans la réalisation des projets.

Mathieu Lemay, vice-président, Hydroélectricité et barrages

Mathieu Lemay a été nommé au poste de vice-président, Énergie et ressources - Hydroélectricité et barrages. Diplômé en génie civil de Polytechnique Montréal et comptant plus de 23 ans d'expérience dans le domaine des ouvrages hydrauliques, M. Lemay s'est joint à CIMA+ en 2016. Depuis février 2023, il dirige l'orientation stratégique et les équipes multidisciplinaires de ce marché à l'échelle du Canada.

Au cours des deux dernières années, M. Lemay a joué un rôle clé dans le renforcement de la position de CIMA+ dans le domaine de l'hydroélectricité en unifiant les équipes internes, en attirant de nouveaux talents et en intégrant GTA Hydro en 2024, à la suite de son acquisition. Sous sa direction, l'équipe a conclu d'importants contrats-cadres et des projets phares avec des partenaires privés et publics. Sa nomination reflète l'engagement de CIMA+ à être un partenaire multidisciplinaire de premier plan dans la prestation de services en ingénierie et en gestion de projet pour le secteur de l'hydroélectricité et des barrages.

Kelly Frensch, première directrice principale, Eau - Ontario

Kelly Frensch a été nommée au poste de première directrice principale et responsable du secteur de l'eau chez CIMA+. Avec plus de 17 ans d'expérience dans le secteur, dont les huit dernières années chez CIMA+, Mme Frensch a joué un rôle essentiel dans le succès de l'entreprise. Nommée associée en 2020, elle a toujours fait preuve d'un leadership fort et d'une grande expertise technique, en particulier dans la conception et la réalisation d'infrastructures avancées de traitement des eaux usées. Sa connaissance approfondie du secteur de l'eau, combinée à son sens de la stratégie, la place en bonne position pour mener le secteur de l'eau vers une nouvelle phase de croissance durable et de succès à long terme.

En tant que première directrice principale, Eau, Mme Frensch supervisera un vaste portefeuille de projets dans le secteur de l'eau dans le sud de l'Ontario, à la tête d'une équipe dynamique et multidisciplinaire. Elle favorisera une culture de collaboration, d'innovation et d'excellence tout en faisant progresser les initiatives clés qui soutiennent les objectifs stratégiques de CIMA+. En partenariat avec l'équipe de gestion des infrastructures de l'Ontario, elle jouera un rôle essentiel dans l'alignement des priorités en matière d'infrastructures avec les objectifs financiers et organisationnels plus larges de l'entreprise.

Matt Woodbeck, premier directeur principal, Eau - Ontario

Matt Woodbeck a également été nommé au poste de premier directeur principal et responsable du secteur de l'eau chez CIMA+, après avoir agi à titre de directeur principal. M. Woodbeck possède près de 20 ans d'expérience dans la planification, la conception et la réalisation de projets complexes d'infrastructures de traitement des eaux usées. Associé depuis 2020 et membre estimé de l'équipe CIMA+ depuis plus de 13 ans, il a joué un rôle clé dans la direction de l'équipe du secteur de l'eau et des eaux usées dans la région du Grand Toronto et l'est de l'Ontario. Son leadership se caractérise par un engagement fort en faveur de la performance, de l'innovation et de la création de valeur exceptionnelle pour les clients.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Woodbeck guidera l'orientation stratégique du secteur de l'eau, dirigera une équipe multidisciplinaire d'experts et supervisera un portefeuille diversifié de projets. Grâce à sa solide expertise technique et à son style de leadership collaboratif, il est bien placé pour mener à bien la vision à long terme de CIMA+, laquelle consiste à favoriser l'innovation, la collaboration interfonctionnelle et l'excellence opérationnelle dans toute l'entreprise. Il travaillera en étroite collaboration avec Kelly Frensch, avec qui il dirigera conjointement nos équipes du secteur de l'eau dans le sud-ouest de l'Ontario et l'est de la région du Grand Toronto. Ensemble, ils contribueront à définir une approche cohérente et avant-gardiste en matière d'infrastructures hydriques qui favorisera une croissance durable et un succès continu.

Ces nominations sont entrées en vigueur le 1er juin 2025.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

