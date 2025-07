MONTRÉAL, le 23 juill. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce la nomination de Mathieu Bélanger au poste de Vice-président Environnement et Sciences de la terre.

M. Bélanger cumule plus de vingt ans d'expérience en leadership dans les domaines de l'urbanisme, du développement immobilier, des politiques publiques ainsi que des infrastructures. Ayant occupé des postes clés tant dans le secteur public que privé, il revient chez CIMA+ fort d'une compréhension approfondie des enjeux environnementaux et d'infrastructures des collectivités canadiennes et d'une approche collaborative axée sur la création de partenariats solides et durables.

« Je suis ravi de revenir chez CIMA+, une firme dont les valeurs d'excellence, d'esprit d'équipe et de responsabilité sociale me rejoignent pleinement, » déclare Mathieu Bélanger. « C'est bien plus qu'un retour, c'est un engagement à offrir des solutions durables et innovantes à nos partenaires publics et privés à travers le pays. Je suis enthousiaste à l'idée de collaborer avec une équipe talentueuse que j'admire profondément et de soutenir nos clients actuels et futurs sur la base d'un leadership inspiré et engagé. »

M. Bélanger est titulaire d'une maîtrise en développement immobilier de l'Université Columbia ainsi que d'une maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal. Avant de se joindre à nouveau à CIMA+, il a occupé le poste de directeur général des politiques et affaires publiques à la Fédération canadienne des municipalités, celui de directeur du Service de l'urbanisme et du développement durable de la Ville de Gatineau, en plus d'avoir assumé plusieurs fonctions de direction au sein du gouvernement canadien.

« Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Mathieu chez CIMA+ », a déclaré Steeve Fiset, chef de la direction stratégique chez CIMA+. « Son expérience et sa vision du développement durable seront des atouts considérables pour notre secteur Environnement et Sciences de la terre et pour l'ensemble de la firme. »

M. Bélanger succède à Raymond McNamara dans ce poste. « J'aimerais aussi remercier Raymond, qui prendra sa retraite à la fin juillet après de nombreuses années de leadership dévoué chez CIMA+. Son impact dans ce secteur est durable, et nous lui sommes reconnaissant-e-s de rester avec nous à titre de conseiller expert pour soutenir la transition et les projets en cours », a ajouté M. Fiset.

Le secteur Environnement et Sciences de la terre regroupe plus de 200 professionnel-le-s en services environnementaux, en géotechnique et en urbanisme, œuvrant d'un océan à l'autre et à travers tous nos secteurs d'activité.

Cette nomination est en vigueur depuis le 23 juillet 2025.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

Source : Andréanne St-Pierre, Directrice principale -- Marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; Pour plus d'information : [email protected]