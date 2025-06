Une année sous le signe de la croissance pour la firme de génie-conseil

MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce la nomination d'un nouveau membre de son conseil d'administration. En effet, la firme a profité de l'assemblée générale de ses associé-e-s et associé-e-s délégué-e-s, le 22 mai dernier, pour officialiser la nomination de Luc Jolicoeur à ce poste.

Jusqu'à tout récemment conseiller expert principal en développement durable et ESG, M. Jolicoeur cumule plus de 40 ans d'expérience dans les secteurs public et privé, dont plus de 16 ans chez CIMA+. En plus de ses fonctions à titre de premier vice-président, Bâtiment, et comme vice-président, Développement durable, il a notamment dirigé la mise en œuvre de la stratégie ESG de la firme et cofondé les centres d'excellence en bâtiment et en développement durable. Il a également siégé pendant 6 ans au comité de direction de CIMA+. Luc Jolicoeur succède à Richard Régimbald, qui siégeait au conseil d'administration de CIMA+ depuis 2019.

« La nomination de Luc Jolicoeur au sein de notre conseil d'administration est une excellente nouvelle pour CIMA+. Sa feuille de route impressionnante au sein de l'organisation, son leadership mobilisateur et sa vision en matière de développement durable en font un atout stratégique indéniable pour notre gouvernance. Je tiens également à remercier sincèrement Richard Régimbald pour son engagement exemplaire au fil des années et pour sa précieuse collaboration » a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction, CIMA+.

Cette nomination s'inscrit dans un élan de développement soutenu pour CIMA+, marqué par des acquisitions stratégiques, des avancées significatives en matière de développement durable et une croissance continue. La firme a aussi annoncé la nomination de 98 nouveaux associé-e-s et associé-e-s délégué-e-s, pour un total de 564, lors de son assemblée générale annuelle.

Une croissance qui se poursuit

Pour l'exercice financier du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, CIMA+ a élargi sa présence à l'échelle nationale, avec désormais plus de 40 bureaux à travers le pays, et un effectif de plus de 3 500 employé-e-s. Cette croissance a notamment été marquée par l'acquisition stratégique de plusieurs firmes, dont Kozar Engineering, GTA Hydro, TNS, et Recollective, ce qui a permis à CIMA+ d'accentuer sa présence en Ontario et dans l'Ouest canadien en plus d'ajouter de nouvelles expertises à son offre de services.

Innovation et engagement envers le développement durable

CIMA+ continue de démontrer son leadership en matière de développement durable. La firme a conclu en 2024 un important contrat d'expertise-conseil pour l'électrification du parc de véhicules de Purolator, l'un des plus importants projets de cette nature au Canada. De plus, en février 2025, CIMA+ a obtenu une subvention de 500 000 $ du gouvernement fédéral pour développer un outil de modélisation visant à accélérer la décarbonation du transport de véhicules moyens et lourds, une première pour CIMA+ en matière de recherche et développement.

« Chez CIMA+, notre mission est de contribuer à améliorer la qualité de vie des communautés grâce à des solutions durables, novatrices et adaptées aux besoins de nos clients. L'année qui vient de s'écouler démontre clairement la pertinence de notre vision et la force de notre modèle. Nous poursuivons sur cette lancée en misant sur une croissance stratégique et responsable, portée par l'expertise de nos équipes et notre culture entrepreneuriale » a déclaré Steeve Fiset, chef de la direction stratégique chez CIMA+.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

