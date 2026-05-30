Getting Lit with Linda désigné meilleur balado sur les auteurs et les livres aux Women Podcasters Awards 2026

SHERBROOKE, QC, le 30 mai 2026 /CNW/ - Depuis le lancement de Getting Lit with Linda en 2020, la Professeure Linda Morra rend la littérature canadienne plus accessible, une conversation à la fois. Aujourd'hui, son balado reçoit une reconnaissance internationale, ayant été nommé meilleur balado « auteurs et livres » dans le cadre d'un programme de prix basé à Vancouver qui célèbre les femmes balado-diffuseuses du monde entier.

La Pre. Linda Morra (Groupe CNW/Université Bishop's)

Annoncé le 18 mai, Getting Lit with Linda a été désigné lauréat des Women Podcasters Awards 2026, une célébration annuelle qui, selon ses organisateurs, rend hommage aux créatrices « non seulement pour la qualité de leurs émissions, mais aussi pour les communautés qu'elles bâtissent, les histoires qu'elles partagent et l'impact qu'elles ont grâce à leur voix ».

Animé, écrit et produit par la Pre. Morra, professeure titulaire et directrice du programme d'études canadiennes à l'Université Bishop's, Getting Lit with Linda apporte un regard érudit et un enthousiasme sincère aux discussions sur la littérature au Canada et sur les auteurs qui lui donnent vie. Chaque épisode s'appuie sur l'expertise de la Pre. Morra en littératures canadiennes et autochtones, en écriture des femmes et en histoire culturelle afin d'explorer pourquoi ces récits continuent de résonner au-delà des salles de classe.

Le prix de 2026 s'ajoute à une série de distinctions pour le balado, dont le prix de la meilleure série éducative aux Canadian Podcasting Awards en 2022.

« La littérature canadienne mérite un public plus large, et cela a toujours été l'objectif de ce balado », a déclaré la Pre. Morra. « Les écrivains que nous mettons à l'honneur accomplissent un travail remarquable, et pourtant, ce travail demeure trop souvent méconnu en dehors des milieux littéraires. Voir cet effort reconnu à l'international est particulièrement significatif, et j'espère que cela amènera davantage d'auditeurs à découvrir les auteurs que nous célébrons depuis sept saisons. »

« À Bishop's, nous croyons que la recherche savante a la responsabilité de dépasser les murs de l'université -- d'informer, de mobiliser et de favoriser la compréhension dans les communautés qui nous entourent », a affirmé la Pre. Jean Manore, doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines. « En tant que chercheure dont les travaux portent sur la mémoire historique, je sais à quel point il est important d'élargir les conversations sur la culture, l'identité et l'appartenance au-delà du milieu universitaire. Ce prix reconnaît ce que ce type de recherche publique peut accomplir. »

Getting Lit with Linda est disponible sur les principales plateformes de baladodiffusion. Pour plus d'information, visitez gettinglitwithlinda.com.

À PROPOS DE LA DRE LINDA MORRA

La Professeure Linda Morra est professeure titulaire et directrice du programme d'études canadiennes à l'Université Bishop's, où elle enseigne les littératures canadiennes et autochtones. Spécialiste reconnue de la théorie des archives et de l'écriture des femmes au Canada, elle est l'animatrice, autrice et productrice primée de Getting Lit with Linda -- the Canadian Literature Podcast. Son ouvrage collectif Moving Archives (Wilfrid Laurier University Press, 2020) a remporté le prix Gabrielle-Roy (version anglaise). Elle a également occupé des postes prestigieux de professeure invitée à la L'Université Simon Fraser, à l'Université Collège Dublin, à l'Université de Trèves et à l'Université de Californie à Berkeley.

À PROPOS DE L'UNIVERSITÉ BISHOP'S

Fondée en 1843 et située sur le territoire traditionnel du peuple abénaquis (W8banakiak wdakiw8k), l'Université Bishop's est un établissement anglophone des Cantons-de-l'Est du Québec -- l'un des milieux universitaires les plus distinctifs du Canada, où étudier en anglais tout en vivant dans un environnement francophone fait partie intégrante de l'expérience éducative. Notre campus de 550 acres accueille une communauté hautement engagée où les étudiants sont encouragés à se dépasser sur les plans académique, personnel et expérientiel.

La recherche et la création sont au cœur de la mission de l'Université Bishop's. Nous donnons à notre corps professoral, ainsi qu'à nos étudiants de premier, deuxième et troisième cycles, les moyens de contribuer à la recherche, à l'innovation et à la production de connaissances dans de nombreux domaines d'études. Nos chercheurs produisent de nouvelles connaissances pertinentes pour les communautés, les partenaires et les utilisateurs finaux, grâce à la collaboration et à l'interdisciplinarité. Les étudiants participent à toutes les étapes, de la formulation des premières pistes de recherche jusqu'à la publication dans des revues avec comité de lecture.

Bishop's compte cinq Chaires de recherche du Canada, une chaire Jarislowsky, et bénéficie d'un solide financement externe, le tout soutenu par une culture de recherche alliant rigueur intellectuelle et mentorat étroit entre professeurs et étudiants. Des recherches novatrices et porteuses d'impact sont menées dans les domaines de l'administration, de l'éducation, des lettres et sciences humaines, des sciences naturelles et mathématiques, ainsi que des sciences sociales. Les programmes d'études supérieures comprennent un doctorat en psychologie clinique (PsyD), des maîtrises en physique, en informatique et en éducation, ainsi qu'une maîtrise individualisée favorisant la recherche interdisciplinaire.

SOURCE Université Bishop's

DEMANDES MÉDIAS : Sonia Patenaude, Gestionnaire des communications - Université Bishop's 819-342-2587, [email protected]