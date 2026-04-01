SHERBROOKE, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ - L'Université Bishop's a reçu 800 000 $ de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), du gouvernement du Québec et d'autres partenaires -- dans le cadre d'une collaboration pancanadienne de 12 millions de dollars. Ce financement viendra soutenir la participation de Bishop's à un projet national visant à résoudre certaines des questions les plus fondamentales de l'astrophysique moderne, dont ce qui se produit lorsque des trous noirs entrent en collision.

Illustration artistique des satellites de la mission LISA dans le système solaire observant des ondes gravitationnelles provenant d’une galaxie lointaine. Crédits : University of Florida / Simon Barke (CC BY 4.0). (Groupe CNW/Université Bishop's)

Lorsque des trous noirs situés au centre de galaxies entrent en collision, ils envoient des ondulations à travers la structure même de l'espace-temps -- des ondulations que nous pouvons détecter pour étudier les origines mystérieuses de ces trous noirs dans l'univers primordial. L'Université Bishop's fait maintenant partie de l'effort national pour construire l'infrastructure nécessaire à la détection de ces ondulations, appelées « ondes gravitationnelles ».

Le Gravitational Wave Astrophysics Infrastructure Network (GRAIN) est une collaboration pancanadienne de 12 millions de dollars réunissant des chercheurs de six universités pour construire le matériel, la capacité informatique et les logiciels nécessaires afin de détecter et analyser les ondes gravitationnelles à l'aide de détecteurs situés à la fois sur Terre et dans l'espace. Fait notable : l'investissement du Fonds d'innovation de la FCI 2026 ouvre la voie à la participation canadienne à LISA (Laser Interferometer Space Antenna), une mission de 2 milliards de dollars de l'Agence spatiale européenne qui utilisera des lasers transmis entre une constellation de trois engins spatiaux envoyés en orbite afin de détecter les ondes gravitationnelles.

À Bishop's, cet investissement soutient le travail du Professeur John Ruan, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en astrophysique multi-messager. L'équipe du Pr. Ruan utilise les ondes gravitationnelles en parallèle avec la lumière pour repousser les frontières de ce nouveau domaine et répondre à certaines des questions les plus profondes de l'astrophysique : Pourquoi y a-t-il des trous noirs au centre des galaxies? D'où proviennent les éléments les plus lourds de l'univers? GRAIN permettra à son équipe de se joindre à cet effort visant à résoudre ces mystères cosmiques.

« LISA détectera pour la première fois les ondes gravitationnelles provenant de collisions de trous noirs situés au centre des galaxies, ce qui constituera une découverte majeure digne d'un prix Nobel », affirme le Pr. Ruan. « Le projet GRAIN garantit que les chercheurs canadiens -- y compris notre équipe-- dirigeront certaines parties de cet effort en fournissant une infrastructure logicielle essentielle à la mission. »

Bishop's est l'une des six universités du consortium GRAIN, aux côtés de l'UBC, de McGill, de l'Université de Montréal, de l'Université de Lethbridge et de l'Université du Manitoba -- une collaboration qui reflète la présence nationale croissante de l'Université en matière de recherche en astrophysique.

« Bishop's est une petite université qui pose de très grandes questions », souligne le Professeur Matthew Peros, vice-principal associé intérimaire (Recherche). « Faire partie d'une collaboration nationale de cette envergure témoigne de la force de nos chercheurs, mais aussi de l'impact que les petites institutions peuvent avoir sur la recherche de pointe, tant à l'échelle nationale qu'internationale. »

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À propos de l'Université Bishop's

Fondée en 1843 et située sur le territoire traditionnel du peuple abénaki (W8banakiak wdakiw8k), l'Université Bishop's est une institution historique de langue anglaise installée dans la pittoresque région des Cantons-de-l'Est, au Québec. Son campus de 550 acres offre une expérience éducative immersive au sein d'une communauté soudée.

Avec une population étudiante d'environ 2 600 étudiantes et étudiants à temps plein, Bishop's favorise un engagement académique approfondi grâce à un parcours d'études personnalisé, à des classes de petite taille et à des interactions significatives entre les étudiants et les professeurs. L'Université propose plus de 100 programmes répartis dans cinq facultés : Arts, Lettres et sciences humaines, Sciences sociales, Sciences naturelles et mathématiques, Administration et Éducation.

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