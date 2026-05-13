Cette compétition agit comme tournoi de qualification pour la Coupe du monde de basketball 3x3 de la FISU plus tard cette année.

« C'est une occasion incroyable pour nous, a déclaré Charles Robert, ailier des Gaiters. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de représenter le Canada sur la scène internationale. J'espère que mes coéquipiers et moi pourrons démontrer le haut niveau de jeu que l'on retrouve dans U SPORTS. Après être passés tout près dans deux matchs de championnat cette année, nous sommes reconnaissants d'avoir une autre chance d'écrire la conclusion de notre saison. »

Il s'agira de la toute première participation de Bishop's à une compétition internationale de basketball 3x3.

L'alignement des Gaiters comprend :

Reggie Jean Seraphin , centre de troisième année (Ottawa, Ont. / Carleton / Ottawa Next Level)

, centre de troisième année (Ottawa, Ont. / Carleton / Ottawa Next Level) Yanis Malanda , ailier de deuxième année (Paris, France / Collège Vanier)

, ailier de deuxième année (Paris, France / Collège Vanier) Kyle Maurice , ailier de deuxième année (Lennoxville, Qc / Cégep de Sherbrooke)

, ailier de deuxième année (Lennoxville, Qc / Cégep de Sherbrooke) Charles Robert, centre finissant (Vaudreuil-Dorion, Qc / Suffield Academy)

Robert est double récipiendaire des honneurs All-Canadian U SPORTS, tandis que Malanda a été nommé sur la première équipe d'étoiles du RSEQ.

« Représenter le Canada sur la scène internationale est un immense honneur pour notre programme, notre université et nos étudiants-athlètes », a déclaré Matt McLean, entraîneur-chef de l'équipe masculine de basketball de Bishop's et récipiendaire du trophée commémoratif Stuart W. Aberdeen 2026 à titre d'entraîneur de l'année de U SPORTS. « Cette occasion reflète la culture que nos joueurs ont bâtie au cours des dernières années. Nous sommes également très heureux de pouvoir compter sur l'ancien Gaiter Kyle Desmarais comme entraîneur-chef de notre équipe pour l'événement -- son expérience du basketball 3x3 sera un atout majeur alors que nous nous préparons à affronter certaines des meilleures équipes universitaires au monde. »

Kyle Desmarais est actuellement entraîneur adjoint avec l'Alliance de Montréal de la Ligue élite canadienne de basketball (CEBL) et directeur du développement 3x3 pour Basketball Québec.

Bishop's s'est qualifiée grâce à son parcours remarquable jusqu'à la médaille d'argent lors du tournoi Final-8 masculin de basketball de U SPORTS 2026, tenu à Calgary en mars.

À propos de l'Université Bishop's

Fondée en 1843, l'Université Bishop's est une institution anglophone unique axée principalement sur le premier cycle, située sur le territoire traditionnel du peuple abénaki (W8banakiak wdakiw8k), dans la magnifique région des Cantons-de-l'Est au Québec. Son campus de 550 acres offre une expérience éducative immersive au sein d'une communauté soudée.

Avec environ 2 600 étudiantes et étudiants à temps plein, Bishop's favorise un engagement académique profond grâce à des parcours personnalisés, des classes de petite taille et des relations étroites entre professeurs et étudiants. L'Université propose plus de 100 programmes répartis dans cinq facultés : arts, lettres et humanités, sciences sociales, sciences naturelles et mathématiques, administration et éducation.

Depuis plus de 180 ans, Bishop's forme des leaders et des agents de changement grâce à l'apprentissage interdisciplinaire, aux expériences pratiques et à un solide soutien à la réussite étudiante. Que ce soit par l'étude à l'étranger, la recherche, le sport universitaire ou l'apprentissage par la pratique, les étudiantes et étudiants de Bishop's sont encouragés à viser l'excellence académique et le développement personnel dans un environnement inclusif et dynamique.

SOURCE Université Bishop's

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