L'Université Bishop's annonce un partenariat avec l'Agence de la santé publique du Canada afin de faire progresser la surveillance des tiques

SHERBROOKE, QC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Une plateforme de science citoyenne dédiée à la surveillance des tiques, développée à l'Université Bishop's, étendra sa portée nationale grâce à un nouveau partenariat de 1 million $ avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Dr. Jade Savage (Groupe CNW/Université Bishop's) Tique manipulée en laboratoire (Groupe CNW/Université Bishop's)

Ce partenariat de trois ans permettra d'accroître la portée et la capacité d'eTick, un système de surveillance basé sur l'analyse d'images mis au point par la Pre. Jade Savage, professeure titulaire au Département de biologie et de biochimie. L'entente officialise le rôle de l'Université Bishop's à titre de principal fournisseur de données de surveillance passive des tiques pour le gouvernement du Canada, renforce les efforts nationaux de suivi des populations de tiques et soutient les responsables de la santé publique dans la surveillance de la propagation des espèces de tiques à travers le pays.

« Les tiques se propagent à de nouvelles régions partout au Canada, ce qui augmente les risques de contacts pour les humains et les animaux, ainsi que les maladies qu'elles peuvent transmettre. Ce partenariat avec l'Université Bishop's rassemble la communauté et la technologie afin de faciliter le signalement des tiques observées. Il renforcera notre capacité de surveillance et notre compréhension des tiques, ce qui nous permettra de mieux informer et protéger nos collectivités », a déclaré le Pr. Joss Reimer, administrateur en chef de la santé publique du Canada.

« Les travaux de la Pre. Savage démontrent l'importance de la recherche axée sur la curiosité et l'engagement communautaire », a affirmé la Pre. Kerry Hull, vice-principale aux affaires académiques et à la recherche à l'Université Bishop's. « Ce qui a commencé comme un intérêt pour l'identification des tiques est devenu une initiative pancanadienne contribuant à la sécurité et au bien-être du public -- dans ce cas précis, littéralement une tique à la fois. »

« La surveillance des tiques est plus efficace lorsqu'elle est constante, et la constance a un coût », a indiqué la Pre. Jade Savage. « Ce partenariat garantit la pérennité et l'amélioration continue de la plateforme, permettant la collecte de données à long terme nécessaires pour comprendre où et quand les Canadiennes et les Canadiens, ainsi que leurs animaux de compagnie et leur bétail, entrent en contact avec des tiques. Les citoyens soumettent des photos pour identification, et eTick transforme ces observations du quotidien en données scientifiques qui nous aident à suivre, en temps réel, l'apparition des tiques partout au Canada. »

eTick est une plateforme gratuite de science citoyenne qui permet aux personnes de partout au Canada de soumettre des photos de tiques afin d'obtenir une identification par des spécialistes. La plateforme héberge actuellement plus de 83 000 fiches de tiques accessibles au public, représentant 25 espèces à l'échelle nationale. Dans les deux jours suivant la soumission d'une photo, eTick fournit de l'information rapide, personnalisée et adaptée à la région, aidant les utilisateurs à comprendre les risques potentiels pour la santé et offrant des conseils sur la prévention des piqûres de tiques. La plateforme contribue également à sensibiliser la population à l'émergence ou à l'augmentation de la présence des tiques dans différentes communautés.

Dirigé par la Dre Savage, le réseau eTick regroupe des professeures et professeurs ainsi que des étudiantes et étudiants de six universités, en plus de représentantes et représentants de la santé publique de la majorité des provinces et territoires.

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SOURCE Université Bishop's

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