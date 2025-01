Une production d'aluminium plus durable au Québec - Jusqu'à 14,1 M$ pour poursuivre le développement d'ELYSIS(MD)

SAGUENAY, QC, le 10 janv. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, ainsi que le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, annoncent un investissement pouvant atteindre 14 117 095 $ pour l'acquisition de parts d'ELYSIS. Cette importante participation du gouvernement du Québec soutiendra la coentreprise dans la poursuite du développement d'une nouvelle technologie permettant d'éliminer toutes les émissions directes de gaz à effet de serre (GES) dans la production d'aluminium.

Cette contribution participera également au déploiement et à l'industrialisation, en priorité au Québec, de cette technologie révolutionnaire, qui permettra la réduction de l'empreinte carbone de l'industrie de l'aluminium.

Le gouvernement du Québec encourage une fois de plus le développement économique des régions en investissant dans un projet porteur pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le soutien à ELYSIS vise à stimuler la croissance durable de l'économie locale et du secteur de l'aluminium, tout en favorisant l'innovation au Québec.

Citations :

« Le Québec a la vision et l'ambition de produire un aluminium plus propre et durable. Avec cet investissement maximal de 14,1 millions de dollars dans ELYSIS, le gouvernement contribue à l'atteinte de cet objectif. Le développement de la technologie ELYSISMD permettra au Québec d'être à l'avant-plan d'une innovation majeure dans l'industrie de l'aluminium, et de renforcer son rôle de leader de la décarbonation à l'international. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« La production d'aluminium est une source importante d'activité économique au Saguenay−Lac-Saint-Jean. En soutenant ELYSIS dans ce développement technologique, NOTRE gouvernement réitère son engagement à assurer la croissance et la décarbonation d'une industrie stratégique pour l'économie régionale, en plus de favoriser le rayonnement du savoir-faire et de la capacité d'innover de nos entreprises et de nos chercheurs. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Grâce à la collaboration de partenaires, on est en train de bâtir un écosystème d'innovation solide autour de l'industrie de l'aluminium sur notre territoire. Avec ELYSISMD, on a désormais tous les atouts pour produire un aluminium à très faible empreinte carbone, et c'est à Jonquière que ça se passe. Quelle fierté et quelle excellente nouvelle pour notre circonscription! »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Le développement d'ELYSISMD constitue un jalon structurant pour l'industrie de l'aluminium, illustrant la capacité des entreprises à collaborer pour faire émerger de nouvelles technologies innovantes et durables. Grâce à cette intervention, Investissement Québec, mandatée par le gouvernement du Québec, maintient son rôle stratégique dans ELYSIS et contribue à l'essor d'une production d'aluminium à faible intensité carbone. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« ELYSIS se trouve aujourd'hui dans une position idéale pour mettre à l'échelle sa technologie révolutionnaire et en accélérer la commercialisation, ouvrant ainsi la voie à une industrie de l'aluminium plus durable. Le gouvernement a été un partenaire de la première heure dans cette aventure, et nous sommes reconnaissants de son soutien continu, qui nous permet aujourd'hui de poursuivre notre développement. »

François Perras, président-directeur général d'ELYSIS

« Depuis 2018, Rio Tinto est fortement engagée dans le développement de la technologie d'électrolyse sans émissions directes de gaz à effet de serre ELYSISMD, un projet financé en grande majorité par des fonds privés. Nous avons franchi un jalon important en 2024 en annonçant la construction d'une usine de démonstration de cette technologie à notre usine Arvida, un investissement de 375 millions de dollars réalisé conjointement avec Investissement Québec. Le gouvernement du Québec comprend l'importance de travailler en partenariat avec la coentreprise ELYSIS pour amener cette technologie de rupture à maturité, et nous lui en sommes reconnaissants. »

Marie-Christine Dupont, présidente du comité de gestion d'ELYSIS et chef des services juridiques, Aluminium, de Rio Tinto

« Depuis l'invention du procédé de fusion de l'aluminium en 1886, toujours utilisé aujourd'hui, Alcoa n'a cessé de développer des technologies révolutionnaires pour améliorer notre industrie. La coentreprise ELYSIS travaille à l'industrialisation du procédé initialement développé au Centre technique d'Alcoa, qui élimine toutes les émissions directes de gaz à effet de serre issues du procédé de fusion traditionnel, en émettant à la place de l'oxygène pur comme sous-produit. L'annonce d'aujourd'hui soutient la poursuite de cette évolution vers une production à grande échelle et la progression d'ELYSISMD vers son déploiement. »

Pascal Lavoie, vice-président - Technologie de rupture d'Alcoa

Faits saillants :

En 2018, Alcoa et Rio Tinto, deux des producteurs d'aluminium les plus importants au monde, se sont associés au gouvernement du Québec pour créer la coentreprise ELYSIS.

La part du gouvernement dans la ronde de financement de 400 millions de dollars, soit 14,1 millions de dollars, représente le montant d'investissement requis pour maintenir sa quote-part actuelle de 3,53 % de détention des parts du fonds commun d'ELYSIS.

À ce jour, ELYSIS est considérée comme l'une des entreprises les plus avancées mondialement dans le développement d'une nouvelle technologie de rupture pour la production d'aluminium primaire à très faible empreinte carbone, soit l'électrolyse à base d'anodes inertes sans émissions directes de GES.

Rappelons qu'en juin 2024, Rio Tinto a annoncé l'implantation, d'ici 2027, de dix cuves utilisant la technologie ELYSIS MD . Celles-ci produiront annuellement jusqu'à 2 500 tonnes métriques d'aluminium.

. Celles-ci produiront annuellement jusqu'à 2 500 tonnes métriques d'aluminium. L'implantation de ces cuves dans les installations de Rio Tinto contribuera à moderniser les usines existantes, renforçant ainsi la compétitivité du Québec dans l'industrie de l'aluminium à l'échelle mondiale.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158; Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 367 990-8017; Pierre-Luc Desbiens, Directeur du bureau et des communications, Bureau de circonscription du député de Jonquière, Tél. : 581 306-3177; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144, Courriel : [email protected]