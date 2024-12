Une prestation spéciale délivrée plus rapidement à plusieurs personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme

QUÉBEC, le 16 déc. 2024 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, annonce que des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme de niveau 2 ou 3 ou ayant fréquenté une école spécialisée recevront plus rapidement la prestation pour personnes présentant des contraintes sévères à l'emploi.

Dès aujourd'hui, les agentes et agents d'aide financière du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale leur accorderont automatiquement cette prestation. Grâce à cette simplification, les personnes concernées et leur famille n'auront plus à soumettre un dossier au Service de l'évaluation médicale et socioprofessionnelle du Ministère, ce qui leur évitera de subir de nouveau une évaluation auprès de leur médecin ou d'une infirmière praticienne spécialisée.

Citation

« Nous travaillons à rendre le régime d'assistance sociale plus humain, plus simple et plus efficace. En simplifiant nos processus, nous souhaitons faciliter la vie de toutes les personnes qui bénéficient de nos programmes, notamment celles dont les enjeux de santé peuvent représenter des obstacles supplémentaires à leur intégration en emploi. J'assure à ces personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ainsi qu'à leur famille et à leurs proches que la simplification annoncée permettra d'attribuer beaucoup plus rapidement la prestation spéciale pour contraintes sévères à l'emploi. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants

Le régime d'assistance sociale prévoit une prestation mensuelle bonifiée pour les personnes présentant des contraintes sévères à l'emploi, considérant qu'elles font face à des obstacles plus importants pour s'intégrer en emploi.

Certains diagnostics peuvent être reconnus automatiquement par les agents d'aide financière du Ministère comme constituant des contraintes sévères à l'emploi, comme le diagnostic d'un trouble du spectre de l'autisme de niveau 2 ou 3.

2 ou 3. Les personnes présentant des contraintes à l'emploi sévères et persistantes depuis au moins 66 mois au cours des 72 derniers mois peuvent accéder au Programme de revenu de base.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796