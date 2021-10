Une première signature de convention collective pour les professionnelles et les techniciennes du réseau de la santé et des services sociaux

MONTRÉAL, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la crise de la main-d'œuvre fait rage dans le réseau, une première entente visant plus de 6000 professionnel-les, techniciens et techniciennes affiliés à la FP-CSN a été signée avec le gouvernement ce jeudi, permettant ainsi de répondre à certains problèmes criants qui font les manchettes depuis des mois.

La nouvelle convention collective s'appliquera dès ce dimanche 24 octobre, permettant l'application immédiate d'augmentations salariales et de primes qui favoriseront l'attraction et la rétention des salarié-es, alors que la crise de la main-d'œuvre se traduit notamment par des bris de services et des heures supplémentaires obligatoires pour plusieurs catégories de salarié-es.

Ces salarié-es, qui œuvrent au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et au CIUSSS de la Capitale-Nationale, avaient entériné à 92 % l'entente de principe intervenue avec le gouvernement. L'entente signée ce jeudi 21 octobre prévoit, entre autres, de meilleures primes pour le personnel en centre jeunesse, les psychologues, le personnel en psychiatrie, en soins critiques, en CHSLD, la coordination d'équipe, la prise en charge de stagiaires et les quarts de travail de soir. Les membres toucheront aussi à des augmentations salariales pouvant atteindre jusqu'à 7,2 % sur trois ans, accompagnées de montants forfaitaires. Une bonification du budget de la formation pour le développement de la pratique professionnelle est également à souligner parmi les nombreuses améliorations prévues.

« Il était temps que le personnel puisse finalement bénéficier de ces nouvelles mesures avantageuses, souligne le président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), Danny Roy. L'entrée en vigueur de cette convention collective nous permet aussi d'amorcer des travaux importants sur la charge de travail, le télétravail et le droit à la déconnexion », ajoute-t-il.

Cependant, selon M. Roy, la nouvelle convention ne pourra à elle seule régler l'ensemble des problèmes liés à la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau. La FP-CSN réclame donc que le gouvernement mette en place un véritable chantier qui aura pour objectif de trouver des solutions pérennes aux problématiques d'attraction et de rétention qui sont vécues par ses membres.

« Les améliorations que nous apportons dès maintenant permettront une reconnaissance immédiate de la contribution des professionnel-les, des techniciens et des techniciennes du réseau, affirme Danny Roy. C'est un grand pas dans la bonne direction. Cependant, les bris de services, les heures supplémentaires et l'ensemble de l'organisation du travail constituent un vaste chantier qui demandera une consultation des syndicats et des efforts colossaux. La crise est loin de toucher uniquement les infirmières : les professionnelles et les techniciennes doivent aussi être au cœur de la réflexion du ministre Dubé quant aux changements à venir dans le réseau. »

La FP-CSN représente notamment des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des psychologues, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des intervenants en centre jeunesse, des nutritionnistes et des techniciens en laboratoire ainsi qu'en imagerie médicale.

