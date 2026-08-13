Une première historique : Boréalys Mont-Tremblant by UTMB® débute dès demain

Près de 4 000 coureurs et 10 000 spectateurs attendus à Mont-Tremblant pour l'inauguration du tout nouveau rendez-vous québécois du circuit UTMB® World Series

MONT-TREMBLANT, QC, le 13 août 2026 /CNW/ -- Après plus d'un an de préparation, Boréalys Mont-Tremblant by UTMB prend son envol du 14 au 16 août 2026. Pendant trois jours, des milliers de participants représentant 44 nationalités sont attendus pour fouler les sentiers de Mont-Tremblant à l'occasion de la toute première épreuve des UTMB World Series présentée au Québec.

Boréalys Mont-Tremblant by UTMB © Colin Rousseau

Bien plus qu'une nouvelle compétition au calendrier, cette édition inaugurale marque l'entrée du Québec dans le plus important circuit mondial de course en sentier avec une expérience façonnée par le territoire et l'accueil québécois.

Une porte d'entrée vers la finale mondiale

Coproduit par l'OBNL Événements Harricana, chef de file canadien de la course en sentier, et UTMB World Series, référence mondiale de la discipline, Boréalys Mont-Tremblant by UTMB propose six parcours adaptés à différents niveaux d'expérience. Quatre d'entre eux permettent d'accumuler des Running Stones et d'accéder au tirage au sort pour les finales du HOKA UTMB® Mont-Blanc, à Chamonix. Il s'agit de l'Odyssée 100K, la Tremblante 50K, le Diable 20K et les Chutes-Croches 20K.

De l'aube au crépuscule sur les sentiers de Tremblant

Avant les premiers départs officiels, les festivités commenceront vendredi à 10 h avec une course de bienvenue dans le village piétonnier menée par Jay Du Temple.

La compétition débutera samedi à 5 h avec le départ de l'Odyssée 100K. L'épreuve phare entraînera les coureurs sur 81 kilomètres et plus de 4 000 mètres de dénivelé positif. Partis dans l'obscurité, certains participants pourraient passer jusqu'à 18 h 05 sur les sentiers avant de retrouver le clocher du village. Pour plus de détails sur les autres épreuves, l'horaire complet se trouve ici : https://borealys.utmb.world/fr/runners/schedule

Un week-end festif à venir !

Le village piétonnier deviendra le quartier général de Boréalys Mont-Tremblant by UTMB. Les quelque 10 000 visiteurs attendus pourront y voir les départs, les arrivées et les cérémonies de remise des prix, en plus de découvrir plus de 40 exposants au Village Ultra-Trail. Le folklore québécois s'invitera également dans l'expérience : les visiteurs pourront monter à bord d'un canot volant inspiré de la légende de la chasse-galerie, tandis qu'un livre géant intégré à une souche d'arbre accueillera la signature de chaque coureur franchissant l'arrivée. L'identité locale se retrouvera jusque dans les ravitaillements, où les participants pourront notamment goûter au sirop d'érable, au sucre à la crème ainsi qu'à différents produits du terroir des Laurentides.

Le public pourra suivre l'action à trois points stratégiques du parcours. Au Domaine Saint-Bernard, la Cheer Zone BUFF accueillera les spectateurs dès samedi matin avec un DJ, de l'animation, une zone d'encouragement et un camion de cuisine de rue servant le déjeuner. Au Pic White, accessible par la télécabine, la zone HOKA proposera des essais de chaussures, de la musique, de l'animation, de la restauration et des boissons. À la Base Nord, accessible gratuitement en voiture, la zone Näak réunira DJ, animation, dégustations et restauration.

Des performances et des histoires à suivre

Plusieurs athlètes de haut niveau seront à surveiller, notamment Elliot Cardin (CAN, UTMB® Index 873), Paul Vanoostveen (CAN, UTMB Index 782), Claudine Soucie (CAN, UTMB Index 719) et Camille Girard (CAN, UTMB Index 609) sur l'Odyssée 100K. La Tremblante 50K réunira entre autres Eli Nixon (BMU, UTMB Index 755), Cyril Dujardin (FR, UTMB Index 741), Elisa Morin (CAN, UTMB Index 769) et Valérie Arsenault (CAN, UTMB Index 755). Sur les formats 20K, Thomas Boutet (CAN, UTMB Index 745) et Laurence Laplante (CAN, UTMB Index 624) prendront part au Diable, tandis qu'Étienne Groleau (CAN, UTMB Index 652) et Fanny Hotton-Daigneault (CAN, UTMB Index 583) seront au départ des Chutes-Croches.

Les proches et les amateurs de course en sentier pourront suivre la progression des participants en direct grâce à la plateforme LiveTrail. Les résultats seront également publiés sur le site d'UTMB World Series. Suivre les coureurs : https://borealys.v3.livetrail.net/fr/2026

Soutenu par la communauté, pour la communauté

Sur les parcours comme dans le village, 370 bénévoles seront mobilisés pour accueillir les participants, assurer les ravitaillements, soutenir les opérations et contribuer à la sécurité des épreuves.

Fidèle à la mission des Événements Harricana, Boréalys Mont-Tremblant by UTMB laisse également un héritage dans sa communauté. Grâce à la mobilisation des coureurs et des partenaires, notamment par le biais des dossards solidaires et du Relais 80K, plus de 160 000 $ ont été amassés jusqu'à présent pour la Fondation Tremblant, l'Association Québécoise de l'Épilepsie (AQE) et le fond de donation UTMB® Care.

CITATIONS

« Nous y sommes enfin : Boréalys Mont-Tremblant by UTMB s'apprête à marquer une nouvelle étape pour la course en sentier au Québec et au Canada. Derrière les milliers de coureurs au départ, il y a une communauté entière qui s'est mobilisée pour créer une expérience à la hauteur du circuit UTMB World Series, mais profondément enracinée dans notre territoire et notre identité. » -- Samuel Matte-Thibault, directeur général de Boréalys Mont-Tremblant by UTMB

« Boréalys Mont-Tremblant by UTMB n'est pas seulement une nouvelle étape des UTMB World Series. C'est avant tout une histoire d'amitié, de confiance et de respect mutuel. Ce projet est né ici, au Québec, grâce à l'initiative des équipes d'Événements Harricana. Pour nous, c'est une immense joie d'écrire aujourd'hui cette nouvelle page à leurs côtés. Les plus beaux projets ne naissent pas lorsque l'on cherche à convaincre quelqu'un de nous rejoindre. Ils naissent lorsque, après des années de confiance, on finit naturellement par avoir envie de construire quelque chose ensemble. Pour moi, Boréalys Mont-Tremblant by UTMB est exactement cette histoire. » -- Michel Poletti, cofondateur d'UTMB World Series

À propos des Événements Harricana

Événements Harricana est un organisme à but non lucratif dont la mission est de participer au développement et à la promotion de la course en sentier et de l'ultra-trail et, de façon complémentaire, à la promotion du plein air et des saines habitudes de vie. Le tout s'orchestre par l'organisation d'événements dont le rayonnement et les retombées bénéficient à des causes sociales ou communautaires. En plus de l'Ultra-Trail Harricana du Canada, Événements Harricana organise L'Échappée de l'Isle-aux-Coudres et est à l'origine de la première station de course en sentier en Amérique du Nord, Station trail Grand-Fonds. L'organisation appuie également la réalisation de La Virée Nordique de Charlevoix. https://trailrunningquebec.com/

À propos d'UTMB World Series

UTMB World Series est le circuit mondial de trail running qui réunit athlètes élites et amateurs lors d'événements internationaux organisés dans certaines des destinations les plus spectaculaires de la planète. Animé par une passion pour la montagne et un profond respect de l'environnement, le circuit offre aux coureurs l'opportunité de vivre l'aventure UTMB® à travers le monde, avec des événements organisés en Asie, Océanie, Europe, Afrique et Amériques. Il constitue la voie d'accès vers le HOKA UTMB Mont-Blanc, hôte des UTMB World Series Finals. Lancé en mai 2021 grâce à un partenariat entre UTMB® Group et The IRONMAN Group, le circuit UTMB World Series compte aujourd'hui 67 événements dans plus de 30 pays. Pour plus d'informations : https://utmb.world/fr | Espace Presse & Photothèque

À propos de Tremblant

Une destination quatre-saisons de calibre international, Tremblant offre une expérience aussi énergique qu'inoubliable, du sommet de la montagne jusqu'au charmant village piétonnier à sa base. Été comme hiver, elle s'anime avec des activités de plein air et des événements hauts en couleur, dont le Ironman 70.3 Mont-Tremblant, le tout nouveau Boréalys Mont-Tremblant by UTMB, la Coupe du monde Tremblant PwC, le célèbre 24h Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant. Avec son ambiance festive et sa programmation éclatante, Tremblant confirme son statut parmi les 20 meilleures stations de ski au monde, selon le Travel + Leisure en 2026. Que ce soit en famille, en couple, entre amis ou en groupe, Tremblant accueille ses visiteurs dans 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, à proximité de 70 restaurants, boutiques et d'un casino en pleine nature. https://tremblant.ca

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SOURCE Tremblant

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