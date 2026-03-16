MONT-TREMBLANT, QC, le 16 mars 2026 /CNW/ - En vue de terminer la saison de glisse qui a été exceptionnelle sur le plan des conditions, où le mercure s'est maintenu dans les températures froides sans grandes variations de janvier à mars, les derniers week-ends de la saison de ski s'annoncent tout aussi vibrants et dynamiques à Tremblant.

À toutes les fins de semaine, du 15 mars jusqu'au 12 avril, place aux tant attendus Après-ski Tremblant, où un DJ mettra le ton pour les amateurs de glisse, à la suite de leur journée sur les pistes, ou pour les visiteurs qui veulent se joindre à la partie. À compter de 13 h à la Place St-Bernard, musique d'ambiance au soleil et terrasses extérieures invitent à l'atmosphère électrisante et particulière du ski de printemps unique à Tremblant. Pour ajouter à la fête, les invités pourront se procurer un verre réutilisable à l'effigie des Après-ski de Tremblant pour faire la tournée des bars et restaurants participants, qui offriront chacun un cocktail signature pour l'occasion.

11e édition de la Classique des Légendes

La Classique des Légendes se tiendra à Tremblant le 22 mars. Organisé par le Temple de la renommée du ski canadien, l'événement propose une course de slalom géant ouverte à tous, des juniors aux légendes, dans une ambiance conviviale et festive. Le Trophée André Charron récompensera les meilleurs temps chez les hommes et les femmes. Les frais d'inscription de 40 $ sont entièrement remis au Musée et Temple de la renommée du ski canadien. Une occasion unique de skier aux côtés de légendes et de célébrer la passion du ski.

Coupe Caribou

La traditionnelle Coupe Caribou a lieu le samedi 28 mars cette année, où les participants sont invités à relever le défi de traverser le bassin d'eau situé au pied de la montagne, à skis ou en planche à neige. Le port du costume est obligatoire et fait partie intégrante de l'événement, ajoutant une touche ludique et spectaculaire à cette activité haute en couleur. Les prestations les plus originales et amusantes seront récompensées par des prix. Au programme également : la traversée du bassin en course à pied sur des matelas flottants ainsi qu'un spectacle musical à la mi-temps. Les célébrations se poursuivront au P'tit Caribou à l'issue de la course. Un rendez-vous festif et rassembleur, placé sous le signe du plaisir, de l'audace et du divertissement pour tous.

La distribution des cocos de Pâques est à l'horaire le dimanche 5 avril, ainsi que de nombreuses activités offertes dans le village piétonnier au courant de la journée.

Burton El Nino/El Rigleto

Le week-end du 11 et 12 avril aura lieu l'événement El Nino/El Rigleto qui s'adresse aux jeunes amateurs de ski et de planche à neige désireux de s'initier à l'univers dynamique du style libre. Proposé sur deux journées distinctes, l'une consacrée à la planche à neige, l'autre au ski, l'atelier est destiné aux enfants de 12 ans et moins. Encadrés par les moniteurs de l'École sur neige de Tremblant, les participants découvriront les bases du freestyle dans un cadre à la fois sécuritaire et ludique. Au programme : sauts, rails et modules variés du parc à neige, aménagés sur un circuit à la base du Versant Nord, permettant un accès facile et une progression rapide. Une activité idéale pour développer ses habiletés, gagner en confiance et vivre le plaisir du style libre.

Party au sommet Corona

Le samedi 18 avril, Tremblant invite skieurs, planchistes et visiteurs à conclure la saison en grand lors du Party au sommet Corona. De 12 h à 16 h, le sommet de la montagne se transformera en véritable piste de danse à ciel ouvert, animée par des DJ, dans une ambiance festive et printanière, avec le panorama spectaculaire des Laurentides en toile de fond. L'événement est également accessible aux piétons via la Télécabine panoramique, permettant à tous de profiter de cette célébration unique en altitude. Selon les conditions météorologiques, les festivités se dérouleront à l'extérieur ou à l'intérieur, assurant une expérience optimale beau temps, mauvais temps.

Le ski de printemps, c'est à Tremblant que ça se passe! Et la meilleure façon d'en tirer le maximum, c'est via la meilleure offre sur l'hébergement pour profiter jusqu'à la toute fin, de la saison d'hiver 2025-26.

De plus, c'est maintenant le temps de se procurer la passe Reserve Tremblant pour la saison 2026-27. Cette passe s'ajoute à la passe Ikon ou Ikon Base pour vivre une saison de ski bonifiée, et donne accès au stationnement VIP, au service de Valet ski, à l'accès prioritaire aux remontées et d'autres privilèges exclusifs.

Cliquez ici pour télécharger des photos

À propos de Tremblant

Une destination quatre-saisons de calibre international, Tremblant offre une expérience aussi énergique qu'inoubliable, du sommet de la montagne jusqu'au charmant village piétonnier à sa base. Été comme hiver, elle s'anime avec des activités de plein air et des événements hauts en couleur, dont le tout nouveau BLOOMAFEST, le célèbre 24H Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant, qui lui a notamment valu le Certificat d'excellence Travellers' Choice de TripAdvisor en 2020. Avec son ambiance festive et sa programmation éclatante, Tremblant confirme son statut parmi les 5 meilleures destinations de ski au Canada, selon le Reader's Choice Awards du Condé Nast Traveler en 2021 -- une reconnaissance qui rayonne toute l'année. Que ce soit en famille, en couple, entre amis ou en groupe, Tremblant accueille ses visiteurs dans 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, à proximité de 70 restaurants, boutiques et d'un casino en pleine nature.

SOURCE Tremblant

Source et renseignements : Service des relations publiques et communications de Tremblant, [email protected]