Un été qui met à l'honneur plein air, musique et nature

MONT-TREMBLANT, QC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Tremblant continue de charmer ses invités à chaque visite. Pour célébrer l'arrivée du printemps, Bloomafest Tremblant propose une programmation vibrante sur deux jours, les 8 et 9 mai prochains. Véritable ode à la saison, l'événement mettra en vedette des artistes très attendus, dont Half Moon Run, The Beaches, ainsi que plusieurs autres.

Crédit photo ©Tremblant (Groupe CNW/Tremblant)

Pour l'été 2026, la destination déploie une programmation culturelle d'envergure, comprenant plus d'une centaine de spectacles extérieurs gratuits présentés tout au long de la saison, en plus de proposer de nouvelles activités originales et distinctives.

Début d'été hybride entre ressourcement et dépassement

Dès le début de l'été, des événements de grande envergure se succèdent, tels que Miracles, la Grande Retraite, la plus grande retraite bien-être au Québec. Étalé sur 3 jours, du 29 au 31 mai, et composé de 20 guides inspirants, le week-end est chargé de yoga en haut de la montagne, méditation en nature, neurosciences, et bien plus.

Puis, place au dek hockey du 3 au 7 juin pour le retour du Festival NBHPA, qui débute avec la Coupe du monde des nations, le plus grand événement de dek hockey au monde, réunissant cette année à Tremblant plus de 5900 participants.

Le week-end suivant prévoit d'accueillir une autre édition de la fameuse Spartan Race pour un test ultime d'endurance, de force, de vitesse de décision et de résilience sur les parcours spectaculaires du versant Nord.

Par la suite, la fin de semaine du 20 et 21 juin est dédiée à la crème des athlètes de triathlon. Il s'agit de plus de 1 800 athlètes qui prendront le départ pour le triathlon de distance olympique, le Triathlon 5150 Mont-Tremblant (1,5 km de nage, 40 km de vélo, 10 km de course). La fin de semaine se poursuit le dimanche avec le départ de 3 700 triathlètes pour le IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant (1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied). Pour terminer le mois en beauté, le spectacle de BMX, d'animations sportives et de cascades périlleuses sauront plaire à tous tout au long du week-end du 26 au 28 juin.

En juillet, la musique prend d'assaut le village piétonnier et son cadre enchanteur

Une série de prestations gratuites sur la scène de la Place Saint-Bernard promettent de beaux moments:

Dès le 4 juillet, la série de spectacles des Rythmes Tremblant débute avec le groupe Mentana composé entre autres de l'Acadien Robin-Joël Cool au chant et à la guitare, ainsi que du piano délicat et de la voix angélique de Viviane Audet.

Pour une 31e année, le Festival international du Blues de Tremblant revient avec une formule sur cinq jours, du 8 au 12 juillet avec de grands noms du Blues tels que JJ Grey & Mofro et King King, entre autres. La programmation complète sera annoncée sous peu. Cet événement d'été incontournable à Tremblant s'adresse à tous, offre une proximité avec les artistes, des spectacles de jour et de soir, une zone famille, de l'animation dans le village, et bien plus.

La fête se poursuit du 16 au 18 juillet avec Les Rythmes New Country où des têtes d'affiche tels que Washboard Union, Songbirds - un spectacle unique avec Brittanny Kennell, Andie Therio, Savannah Jade, Emmanuelle Boucher, Reney Ray sous la direction musicale d'Antoine Loiselle et Clément Jacques garnissent la vaste programmation de ces trois jours.

L'événement 29029 Everesting est de retour pour une troisième année, du 23 au 26 juillet. Ce défi d'endurance ultime vise à gravir 29 029 pieds, soit l'équivalent du mont Everest, en 36 h.

À mettre à l'agenda :

Vendredi le 24 juillet, Les Louanges présentera son spectacle de musique moderne de funk et de soul enrichi d'un enrobage pop raffiné.

présentera son spectacle de musique moderne de funk et de soul enrichi d'un enrobage pop raffiné. Puis, samedi le 25 juillet, nul autre que le talentueux Fredz , fera vibrer le village piétonnier avec ses balades rap devenues mondialement populaires.

, fera vibrer le village piétonnier avec ses balades rap devenues mondialement populaires. Pour clore le mois en dansant, la bande de Dwayne Gretzy, mettra de l'ambiance, le vendredi 31 juillet, pour une expérience de musique live incontournable, célébrant les grands classiques des années 70, 80 et 90.

Le mois d'août ne sera pas en reste avec une succession d'artistes et de spectacles de grande qualité :

Le samedi 1er août, les fans de U2 seront comblés grâce à Elevation. Le spectacle hommage international à U2. Ce groupe de Toronto revisite le vaste répertoire couvrant toute la carrière de Bono et sa bande. Le lendemain, au tour des fans de Bryan Adams d'être choyés. Le spectacle Cuts like a knife - Hommage à Bryan Adams présenté par le groupe de Sylvain Auclair, défilera tous les grands classiques du chanteur canadien à travers les décennies.



Le week-end suivant, place à d'autres spectacles de musique gratuits en plein-air, tels que The Damn Truth le vendredi 7 août, pour une soirée de pur rock and roll. Le samedi soir, la scène est au band The Dears avec leur musique rock-indie orchestrale et artistique à leur image.

Du 14 au 16 août 2026, Mont-Tremblant devient le théâtre de la toute première édition du Boréalys Mont-Tremblant by UTMB, une course en sentier d'envergure internationale. Alliant des parcours techniques à travers la forêt à une ambiance inspirée du riche folklore québécois, cet événement distinctif promet une expérience sportive intense, profondément enracinée dans la culture d'ici.

Puis, du 21 au 23 août, le site se transforme en piste de danse géante pour l'événement Salsa Tremblant, où spectacles, ateliers de danse et musique latine enflamment le centre de villégiature.

Les Rythmes Tremblant concluent le mois, le vendredi 28 août en soirée, avec Zachary Richard, qui a célébré récemment ses 50 ans de carrière musicale, et revisitera ses plus grands succès. Le samedi 29 août est consacré à Louis-Jean Cormier, pour un spectacle solo de ses meilleurs succès.

La saison chaude se termine toujours en beauté à Tremblant avec la Fête de la musique qui célèbre la fin de l'été en musique sous la direction artistique de l'unique Angèle Dubeau du 4 au 7 septembre.

Séjours personnalisés et nouveautés

Avec 13 hôtels au cœur du centre de villégiature, un séjour à Tremblant se personnalise selon les goûts de chacun, la taille du groupe ou du style de vacances souhaité. Pour faciliter la tâche aux vacanciers, le forfait multiactivités permet de choisir parmi 16 activités offertes sur le site. La grande nouveauté de l'été : La zone de saut du Ziptrek, un vol en chute libre de 20 mètres (65 pieds) et de 6 mètres (20 pieds) depuis l'une des plateformes d'observation emblématiques surplombant le village piétonnier et le lac Tremblant pour une poussée d'adrénaline rapide à éveiller tous les sens!

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À propos de Tremblant

Une destination quatre-saisons de calibre international, Tremblant offre une expérience aussi énergique qu'inoubliable, du sommet de la montagne jusqu'au charmant village piétonnier à sa base. Été comme hiver, elle s'anime avec des activités de plein air et des événements hauts en couleur, dont le BLOOMAFEST, le tout nouveau Boréalys Mont-Tremblant by UTMB, la Coupe du monde Tremblant PwC, le célèbre 24h Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant. Avec son ambiance festive et sa programmation éclatante, Tremblant confirme son statut parmi les 20 meilleures stations de ski au monde, selon le Travel + Leisure en 2026. Que ce soit en famille, en couple, entre amis ou en groupe, Tremblant accueille ses visiteurs dans 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, à proximité de 70 restaurants, boutiques et d'un casino en pleine nature.

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SOURCE Tremblant

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