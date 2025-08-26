Deux pionniers du trail, Événements Harricana et UTMB World Series, s'allient pour créer Boréalys Mont-Tremblant by UTMB

MONT-TREMBLANT, QC, le 26 août 2025 /CNW/ - UTMB World Series et Événements Harricana s'allient pour créer Boréalys Mont-Tremblant by UTMB, un tout nouvel événement qui intégrera le circuit mondial en 2026. Cette collaboration unit l'expertise locale du chef de file canadien de la course en sentier à la renommée internationale d'UTMB World Series.

Boréalys Mont-Tremblant by UTMB présentera sa première édition du 14 au 16 août 2026 dans le décor grandiose de Mont-Tremblant. Seul rendez-vous du réseau UTMB World Series à l'est des Rocheuses canadiennes, la compétition offrira une expérience immersive alliant dépassement de soi, culture québécoise et engagement communautaire.

Une aventure taillée pour les passionnés de sentier

Boréalys Mont-Tremblant by UTMB proposera quatre épreuves qualificatives pour le HOKA UTMB Mont-Blanc (100K, 50K et 2 courses 20K), une course à relais sur 80km au profit de deux causes sociales, une épreuve de 5km et un tracé pour enfants.

Les parcours, exigeants et typiques du massif laurentien, traverseront un territoire technique, escarpé et sauvage, marqué par des rochers, racines, forts dénivelés et une végétation boréale dense, le tout dans la chaleur du mois d'août. Boréalys Mont-Tremblant by UTMB promet ainsi une épreuve physique intense et une immersion totale dans les paysages québécois.

Une plongée dans le folklore québécois

L'événement s'inspire librement de la légende de la chasse-galerie pour proposer un récit collectif unique : un pacte entre les coureurs et la forêt boréale. Au fil du week-end, musique traditionnelle, contes, gastronomie locale et rituels d'avant-course viendront enrichir l'expérience.

Les objectifs sont clairs : proposer une expérience UTMB proche de la communauté dans laquelle il prend vie et promouvoir la culture québécoise à travers la course en sentier, là où il y a des coureurs. «Il y avait une demande des coureurs canadiens pour un tel événement. On est fiers de faire rayonner la beauté brute du Québec, son imaginaire, son accueil chaleureux. Grâce à notre collaboration avec UTMB World Series et à l'implication de toute la communauté de Tremblant, on propose une expérience unique, profondément enracinée ici, mais ouverte sur le monde. » - Samuel Matte-Thibault, directeur général des Événements Harricana.

Une alliance fondée sur la confiance et la passion

Ce nouveau projet est le fruit d'une collaboration de longue date entre deux organisations phares du monde du trail. D'un côté, Événements Harricana, créateur de l'Ultra-Trail Harricana du Canada - la plus importante course en sentier au pays - et de l'autre, UTMB World Series, circuit mondial de trail running dont les finales ont lieu lors du HOKA UTMB Mont-Blanc, organisé depuis plus de 20 ans dans la vallée du Mont-Blanc.

« Treize ans d'amitié avec l'équipe des Événements Harricana ont forgé une alchimie unique, nourrie par des valeurs communes : nature, authenticité, solidarité et respect du patrimoine. De cette relation sincère est né Boréalys Mont-Tremblant by UTMB, bien plus qu'une étape du circuit UTMB World Series. Notre visite au Québec a confirmé notre choix, soutenu par la passion, le professionnalisme, les paysages saisissants et les sentiers empreints de légendes et traditions. Boréalys Mont-Tremblant by UTMB incarne notre philosophie de créer des événements qui célèbrent et respectent les territoires et leurs histoires. C'est une collaboration passionnée, profondément humaine, qui place la communauté locale au cœur du projet. Le potentiel de Tremblant est immense. Cette belle aventure franco-québécoise ne fait que commencer ! » - Catherine Poletti, présidente d'UTMB Group & co-fondatrice du HOKA UTMB Mont-Blanc.

Retombées économiques importantes pour la région

Dès sa première année, Boréalys Mont-Tremblant by UTMB vise à accueillir 3 000 coureurs, en plus de leurs accompagnateurs. Les retombées économiques sont estimées à plus de 10 millions de dollars, notamment en raison des nuitées hôtelières, aux reconnaissances de parcours et aux séjours prolongés dans les Laurentides.

L'événement contribuera également à mettre Mont-Tremblant en valeur avec une visibilité médiatique internationale et une participation attendue de coureurs provenant de partout dans le monde, notamment du Canada et des États-Unis, favorisant ainsi le développement du tourisme sportif régional et la découverte des attraits naturels exceptionnels des Laurentides. « Nous sommes fiers de collaborer à la création de Boréalys Mont-Tremblant by UTMB, un événement qui célèbre à la fois l'excellence sportive et la richesse culturelle de notre région. C'est avec enthousiasme que Station Mont Tremblant accueille cette première édition, qui promet de faire rayonner notre destination à l'échelle internationale. » -- Patrice Malo, Président et chef de l'exploitation.

Courir au-delà de la performance : un engagement solidaire

Boréalys Mont-Tremblant by UTMB s'engage auprès de l'Association québécoise de l'épilepsie (AQE), une cause choisie en l'honneur de la fille du directeur général, atteinte de cette condition. « L'événement transforme les sentiers en espaces de solidarité. Voir des coureurs s'engager pour notre cause, c'est une source immense de reconnaissance, d'espoir et de visibilité pour toutes les familles concernées. » - Dr Dang Khoa Nguyen, président de l'Association Québécoise de l'Épilepsie.

Une seconde initiative, cette fois locale, viendra également enrichir l'impact social de l'événement : la Fondation Tremblant. « Grâce à Boréalys Mont-Tremblant by UTMB, ce sont des enfants d'ici qui recevront une aide concrète, là où les besoins sont réels. Savoir que l'énergie des coureurs se transforme directement en soutien pour nos jeunes, c'est à la fois touchant et porteur d'espoir. » - Marie-Ève Dicaire Brunet, directrice générale de la Fondation Tremblant.

Avec le Relais 80K, des équipes uniront leurs efforts sur 80 kilomètres pour soutenir financièrement les deux organismes.

Informations pratiques

Date de l'événement : du 14 au 16 août 2026

: du 14 au 16 août 2026 Ouverture des inscriptions : Le 16 septembre 2025 : pour les coureurs ayant un UTMB Index Le 18 septembre 2025 : pour tous

: Site web : https://borealys.utmb.world/

À propos des Événements Harricana

Événements Harricana est un organisme à but non lucratif dont la mission est de participer au développement et à la promotion de la course en sentier et de l'ultra-trail et, de façon complémentaire, à la promotion du plein air et des saines habitudes de vie. Le tout s'orchestre par l'organisation d'événements dont le rayonnement et les retombées bénéficient à des causes sociales ou communautaires. En plus de l'Ultra-Trail Harricana du Canada, Événements Harricana organise L'Échappée de l'Isle-aux-Coudres et est à l'origine la première station de course en sentier en Amérique du Nord, Station trail Grand-Fonds. L'organisation appuie également la réalisation de La Virée Nordique de Charlevoix. https://trailrunningquebec.com/

À propos d'UTMB World Series

UTMB® World Series est le circuit de trail running qui réunit les meilleurs athlètes de la discipline et coureuses et coureurs amateurs à travers des événements internationaux de premier plan organisés dans certains des plus beaux endroits de la planète. Le circuit UTMB® World Series trouve ses racines dans la passion pour la montagne et respect de l'environnement et offre à tous les passionnés de trail la chance de vivre l'aventure UTMB® à travers le monde, avec des événements se déroulant en Asie, en Océanie, en Europe, en Afrique et aux Amériques. C'est le moyen pour chacun de commencer sa quête vers le HOKA UTMB® Mont-Blanc, où se déroulent les finales UTMB® World Series. Lancé en mai 2021 avec la collaboration entre UTMB Group et The IRONMAN Group, le circuit UTMB® World Series réunit 50 événements dans 28 pays. Pour plus d'informations, https://utmb.world/fr.

À propos de Tremblant

Une destination quatre-saisons de premier choix, Tremblant offre une expérience aussi énergique qu'inoubliable, du sommet de la montagne jusqu'au charmant village piétonnier à sa base. L'été, elle s'anime avec des activités de plein air et des événements hauts en couleur, dont le tout nouveau BLOOMAFEST, le célèbre 24H Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant, qui lui a notamment valu le Certificat d'excellence Travellers' Choice de TripAdvisor en 2020. Avec son ambiance festive et sa programmation éclatante, Tremblant confirme son statut parmi les 5 meilleures destinations de ski au Canada, selon le Reader's Choice Awards du Condé Nast Traveler en 2021 -- une reconnaissance qui rayonne toute l'année. Que ce soit en famille, en couple, entre amis ou en groupe, Tremblant accueille ses visiteurs dans 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, à proximité de 70 restaurants, boutiques et d'un casino en pleine nature. https://www.tremblant.ca/fr-CA

