QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Fruit d'un partenariat entre l'Université TÉLUQ et la Croix-Rouge canadienne, cette nouvelle formation en ligne innove par son format à la fois asynchrone et interactif. Destinée aux psychothérapeutes ainsi qu'aux autres professionnels et professionnelles de la santé, elle vise à mieux les outiller pour accompagner les personnes vivant avec un trouble de stress post-traumatique (TSPT), qui touche environ 8 % des adultes au pays.

« La Croix-Rouge est ravie d'avoir contribué au financement de ce projet essentiel et structurant en collaboration avec l'Université TÉLUQ. L'objectif est de renforcer les compétences des professionnels qui accompagnent les personnes aux prises avec des troubles post-traumatiques, affirme Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge, division du Québec. L'initiative est un symbole évocateur de la portée de la collaboration intersectorielle. »

Répondre aux besoins des intervenants

Développée à partir de consultations avec des cliniciennes, cliniciens et spécialistes du TSPT, ainsi que d'une revue approfondie des connaissances scientifiques, cette formation propose une approche rigoureuse, flexible et immédiatement applicable.

Basée sur les meilleures pratiques d'intervention du domaine et reposant sur l'approche TCC-T (thérapie cognitivo-comportementale pour le trauma), cette formation payante est disponible entièrement en ligne et en tout temps. Elle permet d'apprendre à son propre rythme, sans contraintes de déplacements ni d'horaires fixes.

« Avec cette nouvelle offre, notre Centre de formation continue et sur mesure renforce sa mission de rendre accessibles des formations de grande qualité, adaptées aux réalités professionnelles et aux besoins de la société. Grâce à ce partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, nous contribuons à outiller les intervenantes et intervenants, qu'ils soient psychologues, ambulanciers ou infirmiers, pour mieux accompagner les personnes aux prises avec un TSPT », souligne Marie-Josée Patoine, directrice du Centre de formation continue et sur mesure de l'Université TÉLUQ.

Un contenu structuré et immersif

La formation repose sur 10 modules conçus pour être suivis en ligne et de manière asynchrone pendant un total d'environ 24 heures. Chaque module s'appuie sur des cas cliniques et inclut des activités interactives, des exercices pratiques, des documents téléchargeables, des résumés, des tests notés et des ressources complémentaires.

Les objectifs pédagogiques sont triples :

Transmettre des connaissances (capsules vidéo, lectures, exposés);

Développer des habiletés cliniques (observation de séances, mises en situation);

Amener à réfléchir sur sa propre pratique.

Une reconnaissance professionnelle

La formation est reconnue par l'Ordre des psychologues du Québec et donne droit à des crédits de formation continue, répondant ainsi aux obligations professionnelles des psychologues et des psychothérapeutes.

Contribution de spécialistes de terrain

La conception de la formation a été réalisée principalement par la professeure Suzie Bond, appuyée par la professeure Béatrice Pudelko et le spécialiste en sciences de l'éducation Louis Audet, tous de l'Université TÉLUQ. D'autres expertes et experts, dont Geneviève Belleville (Université Laval), Steve Geoffrion (Université de Montréal), Joane Labrecque (Université du Québec à Montréal), Lydia Gamache (Université Laval) et Jyoti Rani (Centre universitaire de santé McGill), ont également contribué à assurer la qualité scientifique et clinique de la formation.

« Nous avons voulu créer une formation immersive qui place les professionnels en situation réelle. Elle leur permet d'expérimenter, de réfléchir et d'apprendre de manière active, tout en comblant le fossé entre les connaissances et la pratique, explique Suzie Bond. Grâce à des contenus validés scientifiquement et adaptés aux réalités du terrain, elle est à la fois rigoureuse sur le plan scientifique et immédiatement utile aux intervenants qui accompagnent des personnes survivantes. »

