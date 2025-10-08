L'Université TÉLUQ célèbre l'excellence en enseignement : Nancy Gagné et l'équipe des DESS récompensées

QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Lors de la cérémonie Excellence 2025 de l'Université du Québec, tenue le 1er octobre au Théâtre Capitole de Québec, l'Université TÉLUQ a vu son excellence reconnue à travers des membres de sa communauté. La professeure Nancy Gagné a été honorée du Prix d'excellence en enseignement, volet Leadership, tandis que l'équipe des DESS en enseignement a été admise au Cercle d'excellence de l'Université du Québec. Ces distinctions mettent en lumière deux contributions majeures à la formation universitaire.

Prix d'excellence en enseignement, volet Leadership

De gauche à droite : Lucie Laflamme, directrice générale, Nancy Gagné et Alexandre Cloutier, président de l’Université du Québec. Photo : Simon Clark photographe. (Groupe CNW/Université TÉLUQ) De gauche à droite : Lucie Laflamme, directrice générale, Nancy Gagné, Marc-André Carle, Anne-Marie Gagné, Frédéric Morneau-Guérin, Jean-Louis Jadoulle et Alexandre Cloutier, président de l’Université du Québec. Photo : Simon Clark photographe. (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

Ce prix récompense une personne qui se distingue par ses qualités de leader, son influence mobilisatrice et sa capacité à inspirer, ainsi que par l'impact de son engagement sur le développement de la formation universitaire et la mise en œuvre de bonnes pratiques pédagogiques. Il est attribué à la suite d'une évaluation par un jury des candidatures soumises par les établissements du réseau de l'Université du Québec.

Spécialiste en didactique des langues secondes, la professeure Nancy Gagné se distingue par son leadership hors pair et sa vision claire et inspirante de l'enseignement. Directrice du Département des Sciences humaines, Lettres et Communication et du comité de programmes des Humanités, elle a mobilisé ses équipes pour offrir des formations novatrices en langues secondes et développer des outils pédagogiques innovants, tels qu'une grille d'analyse, un laboratoire de langues à distance et une nouvelle méthode d'enseignement. Son expertise a permis le lancement de deux DESS précurseurs en enseignement du français et de l'anglais langue seconde, tout en tissant un vaste réseau de partenaires. Les étudiantes et étudiants soulignent unanimement son attention à leurs besoins et son engagement à favoriser leur développement continu, incarnant par son exemple les meilleures pratiques pédagogiques.

« C'est un immense honneur de recevoir ce prix. Il confirme l'importance de poursuivre ma mission de soutenir l'apprentissage par des pratiques et des programmes offrant le meilleur aux étudiantes et étudiants en didactique des langues », a déclaré la professeure Gagné.

Pour visionner la remise de ce prix

Cercle d'excellence pour les DESS en enseignement

Lors de l'événement, l'Université TÉLUQ a reconnu le travail exceptionnel de l'équipe qui a développé les sept DESS en enseignement. L'équipe comprend Marc-André Carle, directeur de l'enseignement et de la recherche, Anne-Marie Gagné, directrice du Service des études, Nancy Gagné, professeure et directrice du département Sciences humaines, Lettres et Communication, Frédéric Morneau-Guérin, professeur, Jean-Louis Jadoulle, professeur, et Éléonore Mainguy, adjointe à la direction de l'enseignement et de la recherche.

Ces programmes de 2e cycle, de 30 crédits, visent à remédier à la pénurie de personnel enseignant au Québec. Ils permettent aux enseignantes et enseignants non légalement qualifiés, déjà titulaires d'un grade universitaire, de poursuivre leurs études à temps partiel tout en restant en poste. Une approche par cohorte et des partenariats avec des centres de services scolaires et des établissements privés ont été adoptés pour maximiser l'efficacité des DESS.

Depuis le projet pilote de l'automne 2023, 32 personnes ont terminé un de ces programmes et 17 autres le feront d'ici la fin de 2025. Ce n'est qu'un début puisque plus de 1200 étudiantes et étudiants suivent actuellement des cours dans l'un des sept DESS ou leur propédeutique.

« L'équipe du DESS illustre parfaitement la mission de l'Université TÉLUQ et sa pertinence dans le réseau universitaire québécois : offrir des formations universitaires accessibles, rigoureuses et innovantes, qui répondent aux besoins réels du milieu de l'éducation qui ne pouvait pas se passer de son personnel enseignant lors des jours de classe », déclare Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

L'Université TÉLUQ félicite Nancy Gagné et l'ensemble de l'équipe du DESS pour leur leadership et leur contribution à l'amélioration des compétences du personnel enseignant.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre entièrement à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Source : Catherine Lévesque, Conseillère en communication et marketing, Service des communications et du recrutement étudiant418 657-2747, poste 5047, [email protected]