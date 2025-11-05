L'Université TÉLUQ doublement récompensée par le REFAD pour son innovation et son leadership en enseignement à distance

QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - L'Université TÉLUQ est fière d'annoncer que des membres de sa communauté ont reçu des distinctions d'excellence du Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada (REFAD). Les lauréates et lauréats ont été honorés lors du Grand rassemblement du REFAD tenu à Moncton du 28 au 30 octobre 2025.

De gauche à droite : les professeures Béatrice Pudelko et Suzie Bond. (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

Référence pancanadienne en matière d'éducation à distance, le REFAD regroupe des établissements, des chercheuses et chercheurs, ainsi que des professionnelles et professionnels œuvrant à faire progresser la formation en ligne en français partout au pays. Ses prix annuels soulignent les pratiques exemplaires, la créativité et l'engagement des personnes qui contribuent à façonner l'avenir de l'enseignement à distance.

1. Prix Leadership en enseignement à distance - Catégorie individuelle

Ce prix récompense une personne qui s'est distinguée par son leadership, son audace et son engagement dans le développement, la promotion ou la transformation de l'enseignement à distance en francophonie canadienne.

Le prix a été remis à la professeure agrégée à l'Université TÉLUQ Béatrice Pudelko. Spécialiste en psychologie cognitive et en apprentissage des adultes, elle se distingue par un leadership novateur ayant profondément marqué la formation à distance en francophonie.

Pionnière de l'éducation ouverte, elle a fondé Wiki-TEDia, une encyclopédie collaborative et libre sur les stratégies de formation, aujourd'hui consultée à l'échelle internationale. Elle dirige également le projet Boussole, qui mobilise enseignants, tuteurs et étudiants pour professionnaliser l'encadrement en FAD.

Ses travaux sur les communautés de pratique, la conception de référentiels de compétences et la promotion de ressources éducatives libres ont contribué à faire de l'Université TÉLUQ un acteur majeur de l'innovation pédagogique et de la formation universitaire accessible à toutes et à tous.

2. Prix Créativité et innovation en enseignement à distance - Équipe ou organisation exemplaire

Ce prix récompense une équipe ou organisation ayant démontré une approche créative et innovante dans ses pratiques en enseignement à distance.

Ce prix a été attribué à la professeure Suzie Bond et l'équipe du Centre de formation continue et sur mesure pour la conception de la toute première formation en ligne au Canada sur le Traitement du trouble de stress post-traumatique : de la théorie à la pratique sur le terrain.

Développée par la professeure agrégée Suzie Bond, en collaboration avec la professeure Béatrice Pudelko et l'équipe du Centre de formation continue, cette formation en ligne de 24 heures aide les professionnelles et professionnels de la santé à développer 97 compétences pour mieux intervenir en situation de traumatisme.

Offerte en collaboration avec la Croix-Rouge, elle se distingue par son approche pratique, inclusive et interdisciplinaire, ainsi que par la qualité de ses activités d'apprentissage.

« Nous rendant extrêmement fiers, ces deux distinctions mettent en lumière la passion, la créativité et l'engagement qui animent notre communauté universitaire, souligne Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ. Elles rappellent notre mission d'offrir une formation à distance qui unit rigueur scientifique, innovation technopédagogique et ouverture sur le monde. Merci à madame Pudelko d'avoir si bien représenté notre communauté lors de cet évènement! »

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre entièrement à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Source :Catherine Lévesque, Conseillère en communication et marketing, Service des communications et du recrutement étudiant, 418 657-2747, poste 5047, [email protected]