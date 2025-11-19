QUÉBEC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - La professeure Marianne Falardeau, de l'Université TÉLUQ, figure parmi les cinq scientifiques à surveiller en 2025 dans le monde, selon le prestigieux magazine Science News. Cette reconnaissance souligne l'excellence de ses travaux de recherche et leur portée internationale.

Une professeure de l’Université TÉLUQ parmi les scientifiques à surveiller (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

Depuis neuf ans, Science News met en lumière des chercheurs et chercheuses en début ou en milieu de carrière dont les découvertes contribuent à relever certains des plus grands défis de notre époque. Les scientifiques sélectionnés cette année se démarquent par leurs avancées dans des domaines aussi variés que l'astrophysique, la bio-ingénierie, la santé mentale et les changements climatiques.

La professeure Marianne Falardeau mène des recherches sur les écosystèmes marins et les services écosystémiques, dont les pêcheries d'omble chevalier, dans le contexte du changement climatique, et les implications des changements en cours et à venir pour les communautés côtières. Ses travaux combinent approches biologiques et participatives, en collaboration avec des communautés autochtones, afin de soutenir la conservation, la gestion durable des pêches et l'adaptation aux transformations rapides des écosystèmes marins polaires.

« Je suis honorée et émue de cette distinction internationale, qui témoigne de la reconnaissance grandissante dont bénéficie la recherche partenariale et appliquée. Je tiens à remercier tous mes partenaires du Nord qui rendent ces recherches possibles », déclare la professeure Falardeau.

Science News met en lumière Marianne Falardeau dans cette capsule vidéo diffusée le 19 novembre dans le cadre de sa série hebdomadaire présentant les cinq lauréates et lauréats.

« Cette distinction témoigne de la qualité et de la pertinence des recherches menées par la professeure Falardeau, particulièrement dans le contexte des grands enjeux environnementaux et sociaux de notre temps », a souligné Martin Toussaint, directeur du Service de la recherche de l'Université TÉLUQ.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Pour en savoir plus sur les travaux de la professeure Falardeau :

