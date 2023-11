TORONTO, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Fidèle à sa fibre innovante, Freedom Mobile lève aujourd'hui le voile sur « Roam Beyond », un forfait inédit au Canada qui permet à ses utilisateurs de rester connectés dans 73 destinations (et davantage à venir). En plus du Canada, des États-Unis et du Mexique, de nombreuses destinations populaires d'Europe, des Caraïbes, d'Asie et du Moyen-Orient figurent notamment parmi les zones de couverture incluses. Alors que les concurrents de Freedom peuvent facturer jusqu'à 16 $ par jour pour permettre à leurs clients d'utiliser leur forfait à l'étranger, « Roam Beyond » comprend 60 Gb de données mobiles de portée internationale, le tout pour un prix de lancement de 65 $ par mois après l'application du rabais numérique. Cette offre change la donne dans le paysage de la mobilité au Canada. Les détails se trouvent ici : freedommobile.ca/roambeyond.

« Grâce à sa capacité d'innover, Freedom continue de réinventer l'itinérance étrangère avec une offre jamais vue au Canada, permettant à notre clientèle qui voyage de rester connectée encore plus facilement. Nous dynamisons ainsi le marché de l'itinérance internationale, trop longtemps laissé stagnant par nos concurrents. Nous continuons à perturber l'ordre établi et à aller au-delà de nos engagements envers les Canadiennes et les Canadiens », a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, société-mère de Freedom Mobile.

Accès élargi à la 5G

Cherchant toujours à en offrir plus à sa clientèle, Freedom a également étendu, au cours des derniers jours, l'accès 5G à tous ses forfaits d'une valeur de 39 $ ou plus. Quelque 200 000 clients Freedom additionnels ont ainsi accès à la toute dernière technologie sans fil, et ce, sans aucun frais supplémentaire.

Rappelons qu'avec le déploiement graduel de sa technologie 5G et de son réseau national maintenant accessible à tous ses clients à l'échelle du pays, Freedom propose désormais une expérience mobile de très haute qualité, à des prix ultra compétitifs.

À propos de Freedom Mobile

Freedom Mobile Inc., une filiale en propriété exclusive de Vidéotron ltée, est un fournisseur canadien de télécommunications sans fil qui offre abordabilité, innovation et satisfaction à la clientèle de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Ensemble, Freedom Mobile et Vidéotron détiennent plus de 3,5 millions de clients pour les services mobiles et forment un fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada.

