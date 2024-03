Le système de Stimulation de la moelle épinière (SCS) Eterna™ d'Abbott, destiné à traiter la douleur chronique, a été utilisé pour la première fois au Canada à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec.

à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec. Le système est le plus petit SCS*3 implantable et rechargeable; il peut être rechargé sans fil cinq fois par an1,2, ce qui signifie des recharges moins fréquentes pour les patients souffrant de douleurs chroniques et en plein traitement.§ 4

MONTRÉAL, QC , le 19 mars 2024 /CNW/ - Abbott a annoncé aujourd'hui que son système de Stimulation de la moelle épinière (SCS) Eterna™ a été utilisé pour la première fois au Canada. Il s'agit du plus petit stimulateur de la moelle épinière implantable et rechargeable pour le traitement de la douleur chronique.*3,4 Le premier cas d'utilisation du système SCS Eterna a eu lieu à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec, ce qui représente une étape importante dans l'adoption de cette technologie au Canada en la rendant largement accessible aux personnes souffrant de douleur chronique.

Le système SCS Eterna utilise la stimulation exclusive BurstDR(TM) d'Abbott, la seule technologie SCS bénéficiant du niveau de preuve clinique le plus élevé (niveau 1A). Il est prouvé que la thérapie BurstDR™, propriété d'Abbott, réduit la douleur de 23 % de plus que le traitement SCS traditionnel, tonique, sans la sensation de picotement. 5,6

Au Canada, une personne sur cinq, âgée de 15 ans et plus, vit avec une douleur chronique. 6 Au-delà de l'impact émotionnel et physique, la douleur chronique a de profondes implications économiques, avec un coût annuel estimé à 40 milliards de dollars pour le système de santé et en perte de productivité.7 En outre, une douleur non gérée peut entraîner d'autres problèmes de santé et de société, notamment des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.8 Pour lutter contre l'impact négatif de la douleur chronique, le rapport du Groupe de travail canadien sur la douleur préconise un meilleur accès à des options de traitement sûres et efficaces, ainsi qu'à des services de traitement de la douleur plus spécialisés.8

« Je suis témoin des conséquences physiques et mentales de la douleur chronique sur mes patients, de leur quête incessante de soulagement et du besoin urgent de nouvelles options », a affirmé le Dr Michel Prud'homme de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. « Au moment où les avantages de la technologie de stimulation de la moelle épinière sont de mieux en mieux compris et disponibles, le système SCS Eterna d'Abbott fait progresser nos options et notre capacité à traiter et à soulager la douleur, grâce à cette technologie sans médicaments, offrant aux patients une nouvelle vie et un plus grand sentiment de contrôle ».

Selon le Journal de l'Association médicale canadienne, il existe un manque de sensibilisation à la SCS en tant qu'option pour le traitement de la douleur.9 En outre, de nombreux candidats ne sont envisagés pour la SCS qu'après l'échec des options classiques de traitement de la douleur. 10 Cependant, le Journal de l'Association médicale canadienne a déclaré que « la sensibilisation et l'accès accrus au traitement par stimulation de la moelle épinière pourraient permettre à un plus grand nombre de Canadiens de bénéficier d'un soulagement de la douleur chronique réfractaire et de réduire la consommation d'opioïdes ».8

Approuvé par Santé Canada en 2023, Abbott a développé le système Eterna SCS sur la base d'études approfondies menées auprès de patients, de médecins et de soignants afin de comprendre les besoins non satisfaits des personnes souffrant de douleur chronique. Les études ont montré que les patients souhaitaient des implants de petite taille, confortables et ne nécessitant pas d'être rechargés quotidiennement. Abbott a conçu le système SCS Eterna pour qu'il ne soit rechargé sans fil à une fréquence de cinq fois par an dans des conditions normales d'utilisation 1,2, ce qui en fait la plateforme la moins rechargeable du marché.§4

Le système SCS Eterna est actuellement le plus petit appareil disponible*3, conçu pour un confort du site d'implant11 et qui utilise la stimulation BurstDR d'Abbott, qui imite les schémas de déclenchement naturels du cerveau6 afin de fournir un soulagement important**12 de la douleur, contrairement à la stimulation tonique classique.

La SCS, également connue sous le nom de neurostimulation, est recommandée par les médecins depuis plus de 50 ans13 pour aider les personnes à gérer la douleur chronique et à améliorer leur qualité de vie. Les dispositifs utilisés pour la SCS consistent en de minces fils placés entre la moelle épinière et les vertèbres et en un petit implant placé dans le bas du dos qui aide à perturber les signaux de la douleur avant qu'ils n'atteignent le cerveau.2

« Le système SCS Eterna témoigne de notre volonté d'être à l'avant-garde d'une technologie innovante dans le traitement de la douleur chronique », a déclaré Pedro Malha, vice-président, Neuromodulation, chez Abbott. « Le système est le plus petit stimulateur rechargeable de la moelle épinière disponible aujourd'hui et offre la plus longue durée entre deux charges sans fil à des réglages nominaux, ce qui offre une thérapie permettant aux personnes atteintes de cette maladie de se sentir mieux et de vivre leur vie comme elles l'entendent ».*§3,4

* Plus petite taille déterminée par le volume en centimètres cubes.

** Supériorité de la stimulation BurstDR™ par rapport à la stimulation tonique traditionnelle telle qu'elle a été étudiée dans SUNBURST.

^ Douleur et souffrance mesurées par une échelle visuelle analogique.

§ Après l'implantation du système SCS Eterna™, environ trois heures cinq fois par an (69 à 74 jours entre les charges) ou une heure par mois (25 à 27 jours entre les charges) aux réglages standard (nominaux) pour la programmation BurstDR™ : 30/90 de dosage lorsqu'il est programmé avec une amplitude de 0,6 mA et que tous les autres paramètres de stimulation BurstDR™ sont laissés à leur valeur par défaut. La fréquence et la durée de recharge recommandées pour les produits concurrents sont décrites dans leur notice d'utilisation respective ou dans des études cliniques, qui peuvent concerner différentes populations de patients et d'autres variables. Il ne s'agit pas d'une comparaison directe des paramètres de stimulation ou des résultats cliniques.

Pour obtenir des renseignements au Canada sur la sécurité du système de SCS Eterna™ d'Abbott, veuillez consulter le site suivant : https://bit.ly/3Wgpude.

À propos d'Abbott

Abbott est un leader mondial dans le domaine des soins de santé qui aide les gens à vivre plus pleinement à tous les stades de la vie. Notre portefeuille de technologies qui changent la vie couvre tout le spectre des soins de santé, avec des entreprises et des produits de premier plan dans les domaines du diagnostic, des dispositifs médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque. Notre équipe de 114 000 personnes est au service des habitants de plus de 160 pays.

Retrouvez-nous sur www.abbott.com et sur LinkedIn, Facebook, Instagram, X et YouTube.

Références :

1 Abbott. Eterna IPG Battery Recharge Characterization Report (90903492); 2023.

2 Abbott. Eterna IPG Elect Design Verification Report : Actuel Draw (90860050). 2022

3 Abbott. OUS Eterna SCS IPG Size Comparison Memo (MAT-2310297); 2023.

4 Abbott. OUS Eterna Lowest Recharge Burden Comparison Memo (MAT-2310293); 2023.

5 Karri J, Orhurhu V, Wahezi S, Tang T, Deer T, Abd-Elsayed A. Comparison of Spinal Cord Stimulation Waveforms for Treating Chronic Low Back Pain: Systematic Review and Meta-Analysis. Pain Physician. Septembre 2020;23 (5):451-460. PMID: 32 967 388.

6 De Ridder D, Lenders MW, De Vos CC, et al. A 2-center comparative study on tonic versus burst spinal cord stimulation: amount of responders and amount of pain suppression. Clin J Pain. 2015;31(5):433-437. doi:10.1097/AJP.0000000000000129

7 Gouvernement du Canada. Rapport du groupe de travail canadien sur la douleur : Mars 2021. Mis à jour le 12 mai 2021. Consulté le 8 mars 2024. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-travail-douleur-chronique/rapport-2021.html

8 Santé Canada. Un plan d'action pour la douleur au Canada. Publie en mai 2021. Consulté le 8 mars 2024. https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/corporate/about-health-canada/public-engagement/external-advisory-bodies/canadian-pain-task-force/report-2021-rapport/report-rapport-2021-fra.pdf

9 Hong, A. Varshney, V. et al. Spinal cord stimulation : a nonopioid alternative for chronic pain management. Journal de l'Association médicale canadienne. 19 octobre 2020 192 (42) E1264-E1267; DOI : https://doi.org/10.1503/cmaj.200229.

10 Ontario Health Technology Assessment Series. Spinal Cord Stimulation for Neuropathic Pain. An Evidence Based Analysis. Mars 2005. https://www.hqontario.ca/evidence/reports/rev_scs_030105.pdf

11 Baranidharan G, Bretherton B, Richert G, et al. Pocket pain, does location matter: a single-centre retrospective study of patients implanted with a spinal cord stimulator. Reg Anesth Pain Med. 2020.; 0:1-7. doi:10.1136/rapm-2020-101752

12 Deer T, Slavin KV, Amirdelfan K, et al. Success Using Neuromodulation With BURST (SUNBURST) Study: Results From a Prospective, Randomized Controlled Trial Using a Novel Burst Waveform. Neuromodulation. 2017;20(6):543-552.

13 Gildenberg PL. History of electrical neuromodulation for chronic pain. Pain Medicine. 2006;7(suppl 1):S7-S13. doi:10.1111/j.1526-4637.2006.00118. History of electrical neuromodulation for chronic pain | Pain Medicine | Oxford Academic (oup.com)

SOURCE Abbott

Renseignements: Abbott Média : Stacey Brown 416-618-7490, [email protected]